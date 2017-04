Most w Jaśle na rzece Wisłoka zostanie wyremontowany

W ramach prac wyremontowane zostaną podpory oraz dźwigary połowy mostu na rzece Wisłoka w Jaśle. (fot. gddkia.gov.pl)

• Kierowcy, którzy podróżują drogą krajową nr 28 muszą przygotować się na utrudnienia; wprowadzono tam bowiem ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości.

• Przywrócenie dwukierunkowego ruchu na moście planowane jest na połowę lipca tego roku.



Jak poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, utrudnienia mogą potrwać do połowy lipca br.

"Zamknięta została lewa połowa mostu i cały ruch pojazdów został przeniesiony na prawą stronę przeprawy. Ruch odbywa się wahadłowo i steruje nim sygnalizacja świetlna. W godzinach rannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, aby uniknąć korków, ruch kierowany jest ręcznie" - powiedziała.

Dodatkowo na moście i dojazdach do niego ustawione są betonowe i stalowe bariery ochronne oraz znaki ograniczające prędkość do 30km/h, a w rejonie zwężeń na obiekcie - do 10km/h.

"W trakcie prac zamknięty został dla ruchu pieszego chodnik, a ruch pieszych został przekierowany tymczasowymi przejściami na nieremontowaną część" - dodała rzeczniczka.

W ramach prac wyremontowane zostaną podpory oraz dźwigary połowy mostu. Przeprowadzone będą m.in. powierzchniowe naprawy połowy płyty pomostu, wymieniona zostanie izolacja przeciwwilgociowa i odwodnienie oraz konserwacja łożysk. Most zyska również nową nawierzchnię bitumiczną.

Rarus podkreśliła, że przywrócenie dwukierunkowego ruchu na moście planowane jest na połowę lipca br. "Po tym czasie realizowane będą roboty wykończeniowe, nie mające istotnego wpływu na utrudnienia w ruchu" - powiedziała.

Wykonawcą remontu mostu jest firma Skanska. Prawa część przeprawy została już wyremontowana w ubiegłym roku. Koszt całej inwestycji to ponad 2,3 mln zł.

Droga krajowa nr 28, nazywana też trasą karpacką, przebiega przez dwa województwa: małopolskie i podkarpackie.