Chcą nowych uprawnień dla strażników miejskich. To będzie nowy bat na kierowców

Sejmowa Komisja ds. Petycji złożyła projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy m.in. nadają strażnikom gminnym i miejskim prawo do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po pasie ruchu dla autobusów.

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym nie dają strażom gminnym prawa do zatrzymywania i kontrolowania pojazdów poruszających się po buspasach.

Tymczasem często poruszają się po nich nieuprawnione pojazdy, co z daniem autorów projektu, stanowi istotny problem w realizacji polityki miejskiej - wspierania rozwoju komunikacji publicznej.

Przewidziane w ustawie skutki nadania strażnikom nowych uprawnień mają bardzo szerokie spektrum skutków.

Jak wskazują autorzy petycji, w lutym 2019 r. zbadano w Warszawie, na Trasie Łazienkowskiej i na ulicy Grójeckiej, ile pojazdów przemieszczało się pasami dla autobusów na tych arteriach. W jednym i drugim przypadku było to 20 proc., a więc liczba bardzo znacząca.

Jak wskazuje sejmowa Komisja ds. Petycji, obecne zadania policji nie pozwalają jej na skuteczne zwalczanie tego zjawiska, a tylko policja ma uprawnienia do kontrolowania takich pojazdów.

"Ponieważ prawdopodobieństwo stwierdzenia wykroczenia przez policję i w konsekwencji ukarania kierowcy jest bardzo małe, rośnie liczba kierowców poruszających się po pasach dla autobusów bez uprawnień" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Projektowana ustawa przewiduje nadanie strażnikom gminnym i miejskim prawa do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po wyznaczonym przez zarządcę drogi pasie ruchu dla autobusów określonym odpowiednim znakiem drogowym, rozszerzając tym samym ich uprawnienia w zakresie kontroli ruchu drogowego.

Projekt przewiduje również nadanie im - w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego - prawa wykorzystania obrazu zdarzeń zarejestrowanych przy użyciu środków technicznych w celu stwierdzenia wykroczenia popełnionego przez kierującego pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po buspasie.

Zmiana ma usprawnić funkcjonowania komunikacji publicznej w miastach

Zasadniczym skutkiem społecznym projektowanej ustawy ma być istotna poprawa skuteczności egzekwowania przepisów ruchu drogowego, a tym samym poprawa sprawności funkcjonowania komunikacji publicznej w miastach, co - zdaniem projektodawców - powinno spowodować zwiększenie atrakcyjności tej komunikacji wśród mieszkańców, a tym samym prowadzić do zmniejszenia wykorzystywania prywatnych samochodów w tych miastach.

Projekt ma za zadanie zminimalizować skalę łamania przepisów (Fot. zdiz.gdynia.pl)

"To zaś będzie miało pozytywny wpływ na środowisko - przede wszystkim poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powierza i spadek poziomu hałasu" - przekonują.

Przyznają też, że ustawa może wywołać także pewne skutki gospodarcze.

"Wzrost atrakcyjności autobusów jako środka w komunikacji miejskiej prowadzi do wzrostu popytu na autobusy. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele z nich jest produkowanych w Polsce, może to spowodować pewne ożywienie w tej branży. Pośrednio może to wpłynąć pozytywnie także na działalność niektórych mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw, bo to zwykle tego typu firmy są istotnymi poddostawcami dla przemysłu motoryzacyjnego" - wskazuje Komisja ds. Petycji.

Kolejny efekt projektowanych zmian, na jaki wskazuje, to zwiększenie przepustowości pasów przeznaczonych dla autobusów.

"Będzie miało pozytywny efekt dla finansów samorządów terytorialnych. Zużycie paliwa przez autobusy, które nie stoją w korkach, jest zawsze niższe" - zauważają autorzy projektu noweli.

Dokument został skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz do Biura Analiz Sejmowych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.