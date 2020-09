Samorządowcy: zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej trzeba zwiększyć o 100 proc.

Samorządowcy domagają się, aby w związku z ogłoszeniem we wrześniu br. przez premiera Morawieckiego redukcji o 20 proc., czyli co najmniej kilkudziesięciu tysięcy pracowników sfery budżetowej - przenieść, oddelegować jeszcze we wrześniu br. do Państwowej Inspekcji Sanitarnej co najmniej kilku tysięcy doświadczonych urzędników do pomocy w czasie pandemii.

Kazimierz Barczyk przypomniał, że przeciwdziałając pandemii rząd przeznaczył w br. ponad 100 miliardów na ochronę przedsiębiorstw, miliardy zł na zwiększone koszty służby zdrowia i kolejne wiele miliardów zł na pomoc społeczną, zasiłki, itp.

- Niewyliczalny jest ogrom niematerialnych strat spowodowany przez zamknięcie wszystkich rodzajów szkół i prace wielu instytucji oraz urzędów pracujących na jałowym biegu. W tej sytuacji konieczne jest natychmiastowe wsparcie kilkudziesięcioma milionami złotych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, będących na pierwszej linii tego współczesnego cywilnego pola walki o zdrowie, życie i bezpieczeństwo obywateli - zauważył.

Zdaniem samorządowców PIS wymaga wzmocnienia i reformy nie tylko z powodu pandemii. Zwrócili uwagę na powszechne bezpieczeństwo sanitarne, także w produkcji i obrocie żywności własnej, eksportowanej i importowanej, które ma coraz większe znaczenia dla obywateli i państwa. O skali wyzwań świadczą liczby dotyczące tylko województwa małopolskiego.

- Pod nadzorem pionu epidemiologii Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdowało się 7853 zakładów opieki zdrowotnej (szpitali, przychodni, lecznic zakładów opieki leczniczej), ponad 5000 szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, ponad 40 000 obiektów żywienia i użytku, 511 wodociągów. Niestety przed kilku laty Wojewoda Małopolski zmniejszył liczbę pracowników PIS, laboratoriów w naszym województwie o 30 proc. - wytknął przewodniczący SGiPM oraz FRZGiP.

Na koniec podkreślił, że samorządowcy od lat doceniają i wspierają PIS szczególnie na poziomie lokalnym, dlatego liczą na jak najszybsze wsparcie Sanepidów w tej trudnej i niebezpiecznej sytuacji.