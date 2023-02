11 punktów niezgody. Kolejny związek krytykuje rozporządzenie płacowe nauczycieli

Suchej nitki nie zostawił Wolny Związek Zawodowy „Forum - Oświata” na projekcie tzw. rozporządzenia płacowego określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

WZZ „Forum - Oświata” przyjął stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia płacowego. Jest ono negatywne.

Związkowcy nie zgadzają się na proponowane przez ministra edukacji i nauki stawki. Postulują podwyżkę o 20 proc.

W ocenie związkowców z WZZ rozporządzenie nie obejmuje wielu spraw, które powinny być już uregulowane.

- Proponowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego są całkowicie oderwane od rzeczywistości - nie uwzględniają m.in. rosnącej inflacji, obniżenia od 1 stycznia 2022 r. realnych wynagrodzeń nauczycieli w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu, zadań związanych z napływem do polskich przedszkoli, szkół i placówek setek tysięcy dzieci z objętych wojną terenów Ukrainy - czytamy w stanowisku Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata” w sprawie projektu rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Żenująco niskie wynagrodzenia są główną barierą dopływu nowych kadr do zawodu

Związkowcy zwrócili przy tym uwagę, że żenująco niskie wynagrodzenia są jedną z głównych barier uniemożliwiających dopływ do zawodu nauczyciela najlepszych absolwentów polskich uczelni oraz jedną z głównych przyczyn odchodzenia nauczycieli z zawodu.

- Nie do zaakceptowania jest brak reakcji ze strony rządzącej koalicji na podnoszone przez wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe przez wiele lat problemy niskich wynagrodzeń w polskiej edukacji - podkreślili.

W piśmie z 21 lutego do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w tej sprawie, sygnowanym przez przewodniczącego Sławomira Wittkowicza, związkowcy bardzo negatywnie ocenili poszczególne kwestie uregulowane bądź pominięte w ocenianym projekcie rozporządzenia, które zebrali w 11 punktach.

Rozporządzenie nie reguluje kwestii dodatków funkcyjnych w należyty sposób

Przede wszystkim negatywnie ocenili zaproponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wskazując, że powinny być one o co najmniej 20 proc. wyższe w stosunku do obecnie obowiązujących. Zaapelowali też o niezwłoczne podjęcie rokowań z organizacjami związkowymi w celu wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli związanego z wysokością wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

WZZ wskazał na konieczność określenia w rozporządzeniu:

minimalnej stawki (w wysokości nie niższej niż 300 zł) dodatku za pełnienie funkcji wychowawcy przez nauczyciela oddziału przedszkolnego;

minimalnych stawek dodatku funkcyjnego dla wychowawcy świetlicy oraz wychowawcy w internacie (bursie);

nowych stanowisk nauczycieli - lidera doskonalenia wewnątrzszkolnego oraz administratora szkolnej sieci informatycznej - uprawniających do dodatku funkcyjnego;

zasad wynagradzania kierowniczki wycieczki oraz opiekunów wycieczek.

WZZ wskazał przy tym - po raz kolejny - na konieczność wykreślenia jego zdaniem dyskryminującego przepisu par. 8 pkt 8 rozporządzenia, który uzależnia prawo do dodatku za trudne warunki pracy od zatrudnienia nauczyciela w określonym typie szkoły oraz jednoczesnego wprowadzenia przepisu, który uzależnia ten dodatek od prowadzenia zajęć dziećmi i młodzieżą posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zdaniem związkowców wiele spraw wymaga uregulowania

Ponadto związkowcy zwrócili też uwagę na konieczność określenia w rozporządzeniu:

zasady, że przy obliczaniu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do doraźnych zastępstw uwzględnia się także dodatek za wysługę lat;

zasad wynagradzania nauczycieli podczas pracy zdalnej, pracy hybrydowej;

zasad ustalania minimalnej wysokości ekwiwalentu za wykorzystanie przez nauczycieli własnego sprzętu, prywatnych mieszkań i lokali do wykonywania obowiązków służbowych;

zasady, że w przypadku pracy z uczniem, który nie posługuje się językiem polskim, każdy nauczyciel uprawniony jest do otrzymania dodatku z tytułu pracy w oddziale dwujęzycznym.

Przy okazji tych uwag związkowcy zwrócili także uwagę ministra edukacji i nauki na konieczność podjęcia rozmów związkami zawodowymi w celu zawarcia porozumienia dotyczącego znaczącego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w ciągu najbliższych trzech lat (2023-2025), uwolnienia dodatku za wysługę lat ponad obowiązujący poziom 20 proc., ustalenia, że za pracę w niedzielę i święta przysługuje 100-proc. dodatek za każdą godzinę pracy, a także zmian w przepisach prawa pracy w zakresie definicji pracodawcy - tak, by byli nim faktyczni decydenci, tj. przedstawiciele organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, minister edukacji oraz ministrowie prowadzący tzw. szkoły resortowe.

