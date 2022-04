13 mld zł. Tyle kosztować mogą 20-proc. podwyżki dla nauczycieli

We wtorek senat przyjął, złożoną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, poprawkę do nowelizacji Karty Nauczyciela, zgodnie z którą pensje pedagogów miałyby wzrosnąć o 20 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku. Sprawdzam, co oznaczałoby to dla budżetu państwa i samorządów.

Według wstępnych szacunków samorządowców, całkowity koszt tej zmiany to co najmniej 13 mld zł.

ZNP - w kontekście wzrostu subwencji oświatowej - mówi o 10 mld zł.

Różnicę musiałyby wyłożyć samorządy, gdyż to na ich barkach spoczywa ostateczny ciężar finansowania oświaty.

Sprawa w senacie potoczyła się błyskawicznie. Nowelizacja zawierała się zaledwie w dwóch zdaniach i ograniczała do zmiany dwóch liczb: 4,4 proc. na 20 proc., oraz 1 671 100 zł na 10 000 000 zł. Przygotowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego nowelę zgłosił senator Wojciech Konieczny z koła parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej. Poparło ją 54 senatorów. Zgodnie z nią rządową propozycję podwyżek nauczycielskich płac z 4,4 proc. wywindowano do pułapu 20 proc.

Drogie roszczenia

Te zaledwie dwie zmiany niosą jednak ogromny wymiar finansowy dla budżetu państwa. Zgodnie z wyliczeniami ZNP subwencja oświatowa w tym roku z pułapu 53,5 mld zł powinna wzrosnąć o kolejne 10 mld zł, by zaspokojone zostało ich roszczenie podwyżek płac. Ale realne koszty są znacznie wyższe.

Czytaj: Związek Nauczycielstwa Polskiego dziękuje senatorom za poparcie dla 20-proc. podwyżki

Ze wstępnych wyliczeń Marka Wójcika, pełnomocnika zarządu Związku Miast Polskich, wynika, iż konsekwencje finansowe - przy ostrożnych szacunkach - to ok 12,9 mld zł. Skąd ta różnica? Otóż pochodząca z budżetu centralnego subwencja oświatowa nie pokrywa w całości wszystkich wydatków na edukację, które ponosi samorząd. Nie obejmuje m.in. wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, ale też części dodatków, które poza pensją zasadniczą składają się na pensje nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych.

Luka oświatowa

Według ostatnich danych resortu finansów za 2020 r. subwencja oświatowa pokryła ok. 72 proc. wydatków na polską oświatę. Reszta, około 17 mld zł, to wydatki, które samorządy pokrywają z innych dochodów i nazywają to "luką oświatową". To niedoszacowanie przenoszone jest od lat, jego kwota zwykle powiększa się, gdy na samorządy dokładane są dodatkowe obowiązki, za którymi nie zawsze idzie odpowiednio wyliczone dofinansowanie. Przykład? Koszt zaplanowanej przez rząd podwyżki o 4,4 proc. oszacowano na 1,67 mld zł. Zdaniem Wójcika jest to kwota niedoszacowana o ok 1 mld zł. W przypadku wprowadzenia zmian w życie w dokładnie takim kształcie, różnicę będzie musiał pokryć samorząd.

A w tym roku może to być wybitnie trudne, bo gminy - w związku z falą uchodźców wojennych z Ukrainy - w samym tylko obszarze oświaty musiały udźwignąć wiele zadań dodatkowych, chociażby w kontekście stworzenia oddziałów przygotowawczych czy opieki dla młodych Ukraińców, którzy pojawili się w polskich szkołach. - Na temat konkretów dotyczących finansowania tych dodatkowych działań ze strony rządu na razie nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele - słyszymy w biurze zarządu Związku Gmin Wiejskich.

Zmiany w Karcie tak, ale szersze