15 tys. uczniów rozpoczęło naukę w szkołach mundurowych, to duże osiągnięcie – powiedział we wtorek (7 września) minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W dniu otwarcia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach szef MON zainaugurował rok szkolny klas mundurowych.

Minister wskazał, że we wrześniu w nowym roku szkolnym naukę klasach wojskowych pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczęło 15 tys. kadetów. To o cztery tys. więcej w porównaniu do ubiegłego roku i osiem tys. więcej niż w 2019.

"To rzeczywiście ważna chwila. To, że 15 tys. uczniów uczy się w szkołach mundurowych, to duże osiągnięcie" - mówił szef MON. "Dzięki waszej postawie Polska jest bezpieczniejsza. Doceniamy waszą postawę. Dziękuję i gratuluję" - zwrócił się do zgromadzonych uczniów.

Szef MON zaznaczył, że w odpowiedzi na zagrożenia związane z cyberprzestępczością w tym roku w 16 szkołach w kraju realizowany jest program "CYBER.MIL z klasą".

"To program skoncentrowany na kształceniu zdolności młodych ludzi związanych z cyberbezpieczeństwem, które jest wyzwanie XXI wieku. Ataki cybernetyczne, miały miejsce, mają miejsce i będą miały miejsce. Moim zadaniem jest stworzenie takich warunków, aby tym atakom przeciwdziałać" - zaznaczył Błaszczak.

Dodał, że w związku z tym na bazie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni formowane są wojska obrony cyberprzestrzeni. "Naszym celem jest stworzenie wojska, w którym służba żołnierzy będzie skoncentrowana na zapewnieniu cyberbezpieeczeństwa" - dodał minister obrony.

Specjalne klasy mundurowe skupione na kształceniu w zakresie cyberbezpieczeństwa powstały w 16 miastach w kraju. "Chcemy wyłapać talenty, dać szanse rozwoju młodym ludziom, dać szansę tego żeby ci młodzi ludzie trafili w szeregi Wojska Polskiego, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie - podkreślił Błaszczak.

Na uroczystym apelu z okazji inauguracji roku szkolnego klas mundurowych stawiło się około 200 uczniów szkół ponadpodstawowych.