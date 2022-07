20-procentowa podwyżka płac nauczycieli jest możliwa. "Za lata krzywd"

Przedstawiciele związków zawodowych z zadowoleniem przyjęli poprawki komisji senackiej do nowelizacji ustawy Karta nauczyciela przyjętej przez Sejm 23 czerwca, ale wiara w ich powodzenie nie jest już taka oczywista. - Gdybyśmy nie wierzyli, że to możliwe, nie dążylibyśmy do tych zmian – mówi przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Chciałbym, żeby tak było, ale nie widzę takich możliwości – twierdzi z kolei reprezentant Solidarności.

Przedstawiciele środowiska oświatowego mają nadzieję, że Senat przyjmie poprawki komisji nauki i edukacji do nowelizacji Karty nauczyciela, podnoszące wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc.

Przeświadczenie, że taka zmiana jest możliwa, wynika bardziej z wiary niż faktów. Gdyby parlament się na to zgodził, w tegorocznym budżecie oświatowym musiałoby się znaleźć blisko 3,5 mld zł.

Bez względu na to, czy szykowane zmiany w Karcie nauczyciela wejdą w obecnym kształcie, czy też w proponowanym przez senatorów, dyskusja o systemie wynagradzania jest nieunikniona.

- Gdybym w te zmiany nie wierzył, to byśmy jako związek ich nie zgłaszali... Jaskółką przepowiadającą, że to możliwe, jest fakt, że w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu również senatorowie PIS głosowali za tymi poprawkami. Mam nadzieję, że Senat jako całość przyjmie te rekomendacje i zagłosuje tak samo – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Poprawki korzystne dla nauczycieli

Senacka komisja 20 lipca przyjęła wiele poprawek do uchwalonej przez Sejm 23 czerwca nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, która zakłada zmiany w systemie awansu zawodowego i podwyższenie wynagrodzeń dla osób wchodzących do zawodu. Poprawki zakładają przede wszystkim znaczące podwyższenie wynagrodzeń na wszystkich szczeblach awansu zawodowego, a nie tylko nauczycieli początkujących (dotychczasowych jeszcze stażystów i nauczycieli kontraktowych) o około 20 proc. - poprzez podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli do wysokości:

130 proc. ustalanej corocznie tzw. kwoty bazowej dla nauczyciela początkującego,

187 proc. dla nauczyciela mianowanego,

233 proc. dla nauczyciela dyplomowanego kwoty bazowej.

Obecnie to średnie wynagrodzenie wynosi dla nauczyciela stażysty – 100 proc. kwoty bazowej, dla nauczyciela kontraktowego – 111 proc., natomiast dla nauczyciela mianowanego i dyplomowanego - odpowiednio - 144 proc. i 184 proc. kwoty bazowej.

Byłaby to bardzo istotna zmiana, ponieważ przyjęta przez Sejm nowelizacja zakłada wzrost średniego wynagrodzenia jedynie nauczyciela początkującego do 120 proc. kwoty bazowej.

Według kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki ta zmiana ma zachęcić młodych ludzi do pracy w zawodzie nauczyciela. Brak regulacji w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych – o co środowisko ma wielkie pretensje – argumentuje ono tym, że objęła ich 4,4-procentowa podwyżka wynagrodzeń w maju - tak, jak większość pracowników budżetowych. A na więcej budżet po prostu nie pozwala.

Zmiana mocno wątpliwa

Z tego powodu Jerzy Ewertowski, członek prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, nie wierzy w powodzenie tych zmian.

- Przyjęte przez komisję senacką rekomendacje oznaczają ok. 20-procentową podwyżkę dla nauczycieli. No to policzmy: 20 proc. od niespełna 50 mld zł – to 10 mld zł. Zważywszy na to, że podwyżka miałaby wejść od września, to taki wzrost wynagrodzeń oznaczałby jeszcze w tym roku wydatek w granicach 3,3-3,5 mld zł. Teoretycznie byłoby to możliwe, gdyby w rezerwie budżetowej były zadeklarowane 3 mld zł dla oświaty, ale obecnie tam jest niby 1,6 mld zł, więc trzeba by było tę kwotę podwoić – mówi przedstawiciel Solidarności.

Pytanie, czy taka podwyżka korespondowałaby z pomysłami dotyczącymi przyszłorocznej ustawy budżetowej, o której nic jeszcze nie wiadomo. A – jak wylicza – w przypadku, gdyby udało się w tym roku wyasygnować te prawie 3,5 mld zł, to na przyszły rok, licząc skutki przechodzące, trzeba by mieć ok. 15 mld zł... To zaś jego zdaniem nie jest możliwe.

- Żeby te "skutki przechodzące" były właśnie takie i żeby rzeczywiście się pojawiły, minister Czarnek musiałby rozmawiać nie z dziennikarzami, tylko z nauczycielami, ze związkowcami, a nie wysyłać podległego sobie służbowo zastępcę, który nie ma delegacji do podejmowania jakichkolwiek decyzji – komentuje Jerzy Ewertowski.

Wyrównanie za "lata krzywd"

Nie zmienia to faktu, że - jego zdaniem - 20-procentowa podwyżka nauczycielom się należy, bo byłaby to - w pewnym sensie - indeksacja ich wynagrodzeń, wyrównanie za „wszystkie lata krzywd, które spotkały nauczycieli”. To jednak nie rozwiązałoby kwestii wynagrodzeń nauczycielskich.

- Upieram się, że obecne łatanie systemu niczemu nie służy. Tłumaczenie, że upraszczamy system płacowy, który likwiduje pewne grupy zaszeregowania, to jedno wielkie kłamstwo. To ucieczka przed doganiającą wynagrodzenia przynajmniej 1/5 nauczycieli płacą minimalną. Rząd powinien prowadzić ze stroną społeczną rzeczywiste, rzetelne, wielopłaszczyznowe rozmowy, dotyczące całego systemu wynagradzania, bo jeśli nie zmieni się systemu wynagradzania, nic z tego nie będzie. A nie uda się tego zrobić bez zmiany systemu finansowania, bo budżet nie jest z gumy i nie uda się tak po prostu dołożyć do oświaty 15 mld zł – mówi Jerzy Ewertowski.

Krzysztof Baszczyński również jest tego zdania. Czy gdyby poprawki komisji senackiej zostały przez senatorów, a następnie posłów przyjęte, rozwiązałoby to kwestię wynagrodzeń nauczycielskich przynajmniej na przyszły rok?

- Nie wiem, czy proponowana zmiana wskaźników tu wystarczy, bo przecież kwota bazowa nie została zmieniona. Natomiast powinno to być sygnałem dla polityków, że trzeba zmienić system wynagradzania, bo w żaden sposób nie przystaje on do dzisiejszej rzeczywistości. To, co się obecnie odbywa, to tworzenie prawa z poniedziałku na wtorek. Przykładem jest tu ostatnia poprawka rządowa w sprawie przesunięcia wejścia w życie standardów zatrudnienia specjalistów w szkołach. Dopiero został przyjęty standard, a już się go przesuwa - tak odpowiada na pytanie.

Rekomendowanymi przez senacką Komisję Nauki, Edukacji i Sportu poprawkami do przyjętej nowelizacji ustawy Karta nauczyciela Senat zajmie się na posiedzeniu 3-4 sierpnia. A przyjęte przez Senat poprawki mają być przedmiotem dyskusji i głosowania w Sejmie 5 sierpnia. Znowelizowane przepisy mają wejść od 1 września 2022 r.

