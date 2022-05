Alternatywne sposoby na dodatkowy zarobek, czyli jak dorobić do pensji nauczyciela

Doradztwo pedagogiczne, kursy, szkolenia, projektowanie gier czy zabaw edukacyjnych - to tylko niektóre ze sposobów na dodatkowy zarobek dla nauczycieli. Największą popularnością wśród alternatywnych sposobów na zarabianie wciąż cieszą się jednak korepetycje. Szacuje się, że w Polsce korzysta z nich już co trzeci uczeń.

Najłatwiej mają nauczyciele języków obcych. Sama tylko znajomość języka daje ogromne możliwości. Od tłumaczenia tekstów (takie zlecenie często można realizować z domu) po tłumaczenia audiowizualne.

Korepetycji można udzielać, podpisując umowę zlecenie, zakładając swoją działalność czy w formie działalności nierejestrowanej - tu jest jednak warunek, że miesięczna kwota przychodu nie przekroczy 1300 zł.

Siłownie, osiedlowe kluby fitness czy domy kultury. Wszędzie tam, gdzie odbywają się zajęcia sportowe, spotkać można nauczycieli wychowania fizycznego.

Zarówno nauczyciele z ukończonym kursem zawodowym, jak i pedagodzy mają sporo możliwości, jeśli chodzi o rozwój swojej kariery. Nie zawsze musi się to wiązać z przekwalifikowaniem. W wielu przypadkach wystarczą umiejętności, które nauczyciele już posiadają. Dzięki nim nadal - nie rezygnując z pracy z dziećmi i młodzieżą - mogą dodatkowo zarabiać.

Wychowawca, opiekun, kierownik kolonii

Tu zawód nauczyciela, niezależnie od specjalizacji, jest zawsze mile widziany. Wielu nauczycieli łączy swoją pracę zawodową z wakacyjnym pobytem na obozach. Zgodnie z polskim prawem taka praca wymaga jednak posiadania uprawnień wychowawcy kolonijnego. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Koszt takiego kursu to około 300 zł. Uprawnienia zdobywa się raz i są one ważne bezterminowo, w całej UE. Kurs trwa zwykle 36 godzin, zajęcia organizowane są weekendowo lub w formie online. W trakcie zajęć kandydaci poznają podstawowe informacje dotyczące planowania i organizacji zajęć w placówce wypoczynku, odpowiedzialności cywilno-prawnej czy przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Stawki za pracę wychowawcy na obozie młodzieżowym to ok. 1500-4500 zł miesięcznie. Oprócz pensji, wychowawca ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i transport. Zdecydowanie więcej zarobić można jako kierownik kolonii - tu jednak najczęściej wymagane jest przynajmniej kilkuletnie doświadczenie jako opiekun kolonijny.

Instruktor fitness

Siłownie, osiedlowe kluby fitness czy domy kultury. Wszędzie tam, gdzie odbywają się zajęcia sportowe, spotkać można nauczycieli wychowania fizycznego. Organizują ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych, prowadzą fitness, marsze nordic walking czy zajęcia sportowe dla seniorów. Zadaniem instruktora jest przygotowanie układów choreograficznych oraz tworzenie zestawu ćwiczeń, które są odpowiednio dopasowane do charakteru zajęć.

Dobry instruktor powinien posiadać przede wszystkim wiedzę, by zajęcia prowadzone przez niego były bezpieczne i profesjonalne. Dlatego jeszcze kilka lat temu instruktor sportowy musiał ukończyć studia wyższe na kierunku wychowania fizycznego.

Po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej wymagania co do uprawnień nieco się zmieniły. Obecnie zostanie instruktorem fitness jest znacznie prostsze. Mimo to dyplom akademii wychowania fizycznego z pewnością będzie dodatkowym atutem w walce o takie stanowisko.

Konsultant gier edukacyjnych

Branże informatyczne i gier komputerowych są najbardziej lukratywnymi rynkami pracowniczymi na świecie. W branży gier wideo pracuje wiele osób z różnorodnym wykształceniem. Nawet najlepsza mechanika gry będzie nieprzydatna bez odpowiedniej historii. To daje spore pole do popisu wszystkim tym, którzy mogą podzielić się specjalistyczną wiedzą i to zarówno z filolog polskiej czy angielskiej, jak i z fizyki, chemii, matematyki czy biologii.

Wiele firm szuka też scenarzystów, którzy wymyślą scenariusz gry - także tej edukacyjnej. Tu ceny zależą indywidualnie od projektu.

Tłumacz poszukiwany

Najłatwiej mają nauczyciele języków obcych. Sama tylko znajomość języka daje ogromne możliwości. Od tłumaczenia tekstów (takie zlecenie często można realizować z domu) po tłumaczenia audiowizualne, które opierają się w dużej mierze na tworzeniu napisów do filmów, seriali lub pisaniu tekstu, który zostanie przeczytany przez lektora albo dubbingujących aktorów.

Stawki są bardzo zróżnicowane i głównie zależą od nakładu pracy, wynegocjowanych warunków, a także języka, którym władamy i naszej specjalizacji. Przekłady książek, instrukcji, artykułów, prac naukowych, streszczeń, CV to od 100 do nawet 1800 zł za stronę. Tłumacz języka obcego na budowie zarobić może od 50 do 80 zł na godzinę.

Korepetycje

To wciąż najbardziej popularny sposób na dodatkowy zarobek. Wykwalifikowany nauczyciel za godzinę lekcji zarobić może nawet 150 zł. Coraz większą popularnością cieszą się korepetycje w grupach i korepetycje online. Takie rozwiązania zwiększają możliwości zarobkowe i pozwalają w krótszym czasie dotrzeć do zdecydowanie większej liczby uczniów.

W największych miastach w Polsce najczęściej proponowane są korepetycje z matematyki oraz języka angielskiego, ale nie brakuje też pracy dla nauczycieli fizyki, polskiego, biologii czy chemii. Nauczyciele, którzy nie wiedzą, jak zacząć swoją przygodę z korepetycjami, nie muszą robić tego na własną rękę - mogą skorzystać z pomocy profesjonalnych portali skupiających w jednym miejscu korepetytorów i uczniów szukających pomocy.

Jak udzielać korepetycji, nie zasilając szarej strefy?

Korepetycji można udzielać, podpisując umowę zlecenie, zakładając swoją działalność czy w formie działalności nierejestrowanej - tu jest jednak warunek, że miesięczna kwota przychodu nie przekroczy 1300 zł. Innym ze sposobów, by legalnie zarabiać na dodatkowych lekcjach, może być skorzystanie z pomocy pośrednika. Na polskim rynku taką działalnością zajmuje się między innymi portal Nauczeni.pl, którego zadaniem jest ułatwienie kontaktu między uczniami a korepetytorami.

- To innowacyjna platforma ułatwiająca nauczycielowi przeprowadzanie korepetycji indywidualnych i grupowych. Nauczyciele dostają na niej szereg narzędzi zdejmujących z ich barków wszelkie sprawy organizacyjne związane z zarabianiem na prowadzeniu korepetycji, w tym kalendarz z dostępnością, narzędzie ułatwiające księgowość i rozliczenia, możliwość samodzielnego ustawiania cen, zniżek i polityki odwoływania zajęć, a także wiele więcej. By zmaksymalizować swoje zarobki, nauczyciel może łączyć udzielanie korepetycji indywidualnych z organizacją zajęć grupowych, a także szybkich 20-minutowych zajęć bez potrzeby uprzedniego umawiania przez ucznia. By udzielać takich zajęć, wystarczy kliknąć, że jest się na "dyżurze" w danym momencie i czekać na spływające od uczniów zlecenia - mówi Nina Wieretiło z portalu Nauczeni.pl.

Korzystanie z pośrednika jest rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy nie chcą zasilać szarej strefy lub nie mają możliwości prowadzenia własnej działalności. Jak podkreśla Nina Wieretiło z portalu Nauczeni.pl, takie rozwiązanie jest też o wiele skuteczniejsze niż szukanie chętnych na korepetycje na własną rękę. Portal zrzesza w jednym miejscu uczniów i nauczycieli z całego kraju.

- Nasza platforma chce pomóc nauczycielom wyjść z szarej strefy. Robi to poprzez ułatwienie nauczycielom poprawnego, legalnego rozliczania z Urzędem Skarbowym, zarówno dla osób posiadających działalność gospodarczą, jak i tych, którzy jej nie mają. Platforma umożliwia zarejestrowanym nauczycielom darmową konsultację z doradcą, który pomaga im znaleźć optymalną dla nich metodę rozliczeń - wyjaśnia.

Platforma automatycznie w imieniu nauczyciela wystawia uczniowi fakturę po każdej odbytej lekcji, minimalizując wysiłek po stronie nauczyciela i jak najbardziej ułatwiając mu spełnienie wszystkich prawnych wymogów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia. Nauczyciel organizujący zajęcia na własną rękę, musi sam zajmować się koordynacją kalendarza, rozliczeń, przelewów, odwołanych zajęć i marketingiem.

- Ucząc na Nauczeni.pl, w zdecydowanie większym stopniu może skupić się na samym uczeniu - podkreśla Wieretio.

Co istotne, własnych uczniów (zaproszonych przez danego nauczyciela na platformę) nauczyciel uczy zupełnie za darmo (0 proc. prowizji). Tylko od uczniów, którzy znajdą nauczyciela przez platformę, pobierane jest 10 proc. prowizji. Co więcej, nauczyciele zarabiają też na zapraszaniu kolejnych nauczycieli na platformę - 50 zł od każdej zaproszonej i pozytywnie zweryfikowanej osoby.

