Będą korzystne zmiany w emeryturach nauczycielskich. Oświata musi jednak na nie poczekać

Rozmowy Solidarności oświatowej z rządem nie przyniosły spektakularnych zmian w warunkach przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę. Ale związkowcy są dobrej myśli.

Solidarność oświatowa chce zmian w rozwiązaniach proponowanych w nowelizacji Karty Nauczyciela, zwłaszcza gdy chodzi o warunki przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.

Według przewodniczącego związku, dodany przepis art. 88a zostanie poprawiony - jak nie teraz, to w kolejnej nowelizacji.

Związkowcy chcą, by nauczyciele, którzy nie odejdą na emeryturę otrzymali specjalną 15-proc. premię.

- Rozpoczęliśmy proces negocjacji, spotkaliśmy się z kierownictwem resortu oraz prezes ZUS Gertrudą Uścińską i przedstawiliśmy swoją koncepcję zmian, która została wysłuchana. Pani prezes ZUS od razu zastrzegła, że musi obliczyć skutki tych działań i dopiero wtedy będziemy rozmawiać. Spodziewaliśmy się tego, dlatego że nasze propozycje były daleko idące. Więc teraz będziemy się spokojnie wymieniali pismami i czekali na następne spotkanie - stwierdził Waldemar Jakubowski, podsumowując rozmowy w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Według informacji MEiN spotkanie to ma się odbyć już w sierpniu „przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego" i będzie poświęcone nie tylko sprawom emerytur nauczycielskich. Natomiast „przedstawione przez stronę związkową, po złożeniu ich w formie pisemnej, zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości wdrożenia ich w trakcie innych prac nad rozwiązaniami powszechnego systemu emerytalnego”.

Obecnie, jak pokreślił minister Przemysław Czarnek, chodzi o to, żeby 1 września 2024 r., kiedy nowe regulacje wejdą, odejście na wcześniejszą emeryturę było korzystniejsze niż świadczenia kompensacyjne.

Solidarność chce poprawek w regulacji dotyczącej wcześniejszej emerytury, ale również specjalnej premii dla tych, którzy będą pracowali do 62. i 67. roku życia

Wczorajsze rozmowy były jednak poświęcone przede wszystkim warunkom przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę przewidzianym w ustawie nowelizującej Kartę Nauczyciela i kilkanaście innych aktów. Zakłada ona m.in. umożliwienie przechodzenia na emeryturę ściśle określonej grupie nauczycieli i to według wyznaczonego przepisami harmonogramu począwszy do 1 września 2024 r.

Solidarność zaproponowała, żeby to nie było uprawnienie chwilowe, dostępne tylko dla osób, które rozpoczęły pracę przed 1999 r., ale uprawnienie stałe, obowiązujące wszystkich nauczycieli, również tych wchodzących do zawodu.

- Chcemy także, żeby ta emerytura była naliczana w sposób, który będzie bardziej korzystny dla nauczycieli - mówi Waldemar Jakubowski.

W trakcie rozmów w MEiN przedstawiciele Solidarności zaproponowali także, żeby w Karcie Nauczyciela znalazł się przepis, który będzie nauczycieli zachęcał do dłuższej pracy.

- Postulujemy, żeby nauczyciele, którzy zdecydują się pracować jeszcze przez dwa lata po nabyciu powszechnych uprawnień emerytalnych dostawali niejako z automatu 15-proc. dodatek do emerytur - wyjaśnia przewodniczący Jakubowski.

Jego zdaniem to jest możliwe, ponieważ już teraz - jak stwierdziła prezes Uścińska, jeżeli ktoś pracuje dwa lata dłużej, to średnio otrzymuje o 8 proc. wyższe świadczenie emerytalne od przysługującego po przejściu na emeryturę po osiągnięciu wieku ustawowego.

- Myślę, że ta propozycja jest do przyjęcia. Czy system to udźwignie? Wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, że jeśli ci nauczyciele zostaną w systemie dłużej, to także zgromadzony kapitał im wzrośnie - mówi.

Przedstawiciele KSOiW NSZZ (fot. MEIN)

Związkowcy mają liczne poprawki do ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela. Jeśli zostaną one odrzucone teraz, to znajdą się w kolejnej nowelizacji

Szanse realizacji tej koncepcji też będą wymagały przekalkulowania, więc tu i związkowcy, sami zainteresowani muszą się uzbroić w cierpliwość i poczekać na analizy ZUS. Z tego względu nie należy się spodziewać, by negocjowane przez solidarność z MEiN zmiany w zakresie regulacji dotyczącej wcześniejszej emerytury miały być wprowadzone już w przyszłym tygodniu na posiedzeniu komisji senackiej i Senatu.

- Zakładałem, że postulowane na spotkaniu z MEiN zmiany uda się wprowadzić poprzez poprawki senackie, ale szanse na to są niewielkie, gdyż doszło do istotnego opóźnienia prezentacji naszej koncepcji zmian. Dlatego będziemy chcieli zaproponować senatorom zapoznanie się z naszymi poprawkami i zobaczymy, co z tym zrobią - mówi przewodniczący KSOiW.

Najprawdopodobniej związek będzie próbował je wprowadzić później, po wejściu w życie przepisów znowelizowanej już ustawy.

- Projekty poselskie charakteryzują się tym, że dotyczą różnych spraw. Więc wprowadzenie drobnej poprawki przy okazji jakiejś innej ustawy nie jest problemem proceduralnym, a tylko problemem woli politycznej - argumentuje. - Najważniejsze jest to, iż furtka prowadząca do emerytur została otwarta - do emerytur pomostowych, do stażowych. Więc te kwestie będą na pewno jeszcze poruszane i przy okazji można będzie również nasze propozycje dołączyć do innych nowelizacji. Tym bardziej, że mamy czas, bo ta ustawa będzie aktywna dopiero od 2024 r. - podkreśla.

Przesunięcie negocjacji z resortem na sierpień nie oznacza wycofanie się z propozycji zmian. Solidarność oświatowa złoży je w Senacie

Waldemar Jakubowski zapowiada, że rekomendowane przez KSOiW NSZZ „Solidarność” poprawki trafią do Senatu w piątek, jeśli jeszcze nie dzisiaj. Prześledźmy wraz z nim, co w nich będzie.

W art. 88a ust. 1 pkt 1 Solidarność proponuje skreślić wyrazy „rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r.”.

- Zgodnie z projektowanym przepisem uprawnienie do wcześniejszej emerytury nabywają jedynie osoby, które rozpoczęły pracę na wskazanych stanowiskach przed 1 stycznia 1999 r., a takie ograniczenie eliminuje osoby legitymujące się okresem zatrudnienia po wskazanej dacie do ubiegania się o wcześniejsza emeryturę - uzasadnia Jakubowski.

Związkowcy proponują po wyrazie „składkowy” dopisanie „i nieskładkowy”.

- Chodzi o to, że powyższe sformułowanie koliduje z art. 5 cytowanej ustawy, który jednoznacznie określa, że przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich wysokości uwzględnia się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe. Przepis pkt 2 koliduje także z art. 173 i 175 określającymi zasady naliczania kapitału początkowego. Tymczasem prawo do emerytury z art. 88a powinny nabywać osoby legitymujące się zarówno okresami składkowymi, jak i nieskładkowymi przy zastosowaniu art. 5, 6 i 7 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (FUS) do ustalenia ogólnego zatrudnienia co najmniej 30 lat, w tym 20 lat okresów zatrudnienia na stanowisku nauczyciela - wyjaśnia przewodniczący oświatowej Solidarności.

W artykule 88a po ust. 7 KSOiW proponuje dodanie ust. 7a oraz kolejny, które otrzymują brzmienie: ustalona wysokość emerytur zgodnie z ust. 7, o której mowa w ust. 1 ulega (pkt 1) wzrostowi o dodatek dla nauczycieli wynoszący 15 proc. wyliczonej emerytury w przypadku przejścia na emeryturę po 2 latach od uzyskania powszechnego wieku emerytalnego, czyli dla kobiet to 62 lata, a dla mężczyzn 67 lat, oraz (pkt 2) o dalszy 1 proc. za każdy kolejny rok przesunięcia przejścia na emeryturę, jednak nie więcej niż o 20 proc. wysokości wyliczonej emerytury.

Zdaniem przewodniczącego KSOiW nauczyciele, którzy zdecydują się pracować dużo dłużej dostaną 20 proc. więcej. Ta możliwość ma nieco rekompensować nauczycielom utratę świadczenia rekompensującego utratę praw nabytych do wcześniejszej emerytury.

W myśl nowych przepisów nauczycielki będą mogły korzystać z wcześniejszej emerytury tylko przez dwa lata

- Proponujemy także dodać ust. 7b, który stanowi, że dodatek nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego z art. 88, art. 88a lub emerytury pomostowej czy też do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Czyli ten przepis będzie dotyczył wyłącznie osób, które zdecydują się dalszą pracę - wskazuje Waldemar Jakubowski i wylicza:

- w art. 80a ust. 10 skreśla się wyrazy „w łącznym wymiarze wyższym niż 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć”.

- Chodzi o to, żeby znieść to ograniczenie możliwości pracy do połowy etatu, tak żeby o tym decydowały organy i dyrektorzy - a nie kurator, bo sytuacje w szkołach są bardzo różne. Może być potrzeba zatrudnienia nauczyciela w większym wymiarze godzin, bo będzie to wynikać z ramówki - np. co zrobić z polonistą, który w podstawówce ma 5 godzin i jeśli dostanie dwie klasy to przekroczy wymiar 1/2 etatu. Nie można mu dać 1/2 etatu, bo nie będzie nauczyciela do jednej godziny. Matematykowi można by dać 8 godzin albo 12, czyli mniej albo więcej - argumentuje.

KSOiW proponuje też zmianę art. 93c.

- Przepis ten, poprzez wyznaczenie krytycznej daty, do której osoby spełniające wymagania, z wyjątkiem zawartych w artykule 88a ust. 1 pkt 1, będą mogły przechodzić na wcześniejszą emeryturę, powoduje, że przepisy ustawowe mają charakter przejściowy, a nie jak proponujemy stały. Ponadto wprowadzone unormowania skutkuje tym, że kobiety będą mogły korzystać z emerytury z art. 88a przez maksymalnie dwa lata, natomiast mężczyźni znacznie dłużej, pojawia się zatem nierówność wobec prawa - podkreśla przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność".

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.