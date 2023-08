Będą pieniądze na wyższe pensje nauczycieli. Ale dopiero w 2024 roku

Podwyżka wynagrodzeń jest już przesądzona, choć jej skala nie jest znana. - Na pewno będzie to więcej niż 6,6 proc. - twierdzi Waldemar Jakubowski, lider Solidarności oświatowej.

Spotkanie przedstawicieli Solidarności oświatowej z kierownictwem resortu oświaty nie przyniosło konkretnych rozwiązań, jednak wiele kwestii wyjaśniono.

Dodatki za wychowawstwo oraz trudne warunki pracy obejmą szersze grupy nauczycieli. Podwyższeniu ulegnie ich wysokość. Nauczyciele odchodzący na emeryturę zachowają też prawo do rekompensaty.

Najważniejsze jest to, że rząd szykuje podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2024 r. I będzie to wzrost co najmniej 10-procentowy.

22 sierpnia doszło do kolejnego spotkania Solidarności oświatowej z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z komunikatu MEiN na Twitterze dowiedzieliśmy się, że rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji w szkołach i na uczelniach, wzrostu subwencji oświatowej, perspektywy i harmonogramu zmiany systemu finansowania oświaty oraz zmian w systemie wcześniejszych emerytur. Proszę powiedzieć, o czym tak naprawdę rozmawialiście?

Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: - Kwestii przełomowych na tym spotkaniu nie było. Rozmawialiśmy na temat naszych postulatów i stanowisk, i jeśli chodzi o konkretne sprawy, to doszliśmy do pewnych uzgodnień dotyczących np. waloryzacji dodatku za wychowawstwo, rozszerzenia kategorii osób objętych tym dodatkiem.

Może pan powiedzieć, o jakie kwoty i o jakie grupy osób chodzi?

- Na razie nie, ponieważ tych pracowników oświaty, którzy nie mają dodatku wychowawczego, a naszym zdaniem powinni go otrzymywać, jest sporo. Także musimy się im dokładnie przyjrzeć, bo myśmy mówili o dwóch grupach pracowników, natomiast tych grup jest więcej.

Mówiliśmy też o urlopie na żądanie.

Czy chodzi o to, żeby nauczyciele - tak jak inni pracownicy - mogli brać cztery dni urlopu na żądanie?

- Tak. Ministerstwo ma tu dość duże opory, szczególnie dział prawny, który tłumaczył, że skutki finansowe tego rozwiązania sięgną rocznie miliarda złotych. Naszym zdaniem to nonsens, bo to wszystko zależy, jak się policzy. Wydaje się jednak, że w tej kwestii dojdziemy do porozumienia.

Rozmawialiśmy także o szkolnictwie specjalnym.

Czyli?

- Przede wszystkim o zniesieniu procedur biurokratycznych, np. tego, żeby nauczyciele szkół specjalnych nie musieli pisać WOPFU i IPET-u (wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - przyp. red.), co w przypadku tych fachowców jest nonsensem.

Spotkanie w sprawie sytuacji nauczycieli szkół specjalnych odbędzie się już za tydzień

To może są drobiazgi, ale dla ludzi pracujących w tych szkołach to strata czasu - praca, która nikomu nie jest potrzebna. Ustaliliśmy, że w sprawie szkół specjalnych odbędzie się jeszcze w sierpniu spotkanie robocze naszych specjalistów od szkolnictwa specjalnego z wiceminister Marzeną Machałek, na którym szczegółowe kwestie zostaną uporządkowane. To spotkanie ma się odbyć już za tydzień. Oczywiście jesteśmy też umówieni na dalsze rozmowy z kierownictwem MEiN, podczas których będziemy się zastanawiać nad pragmatyką zawodową nauczycieli.

W trakcie spotkania omówiliśmy kwestię dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy. Chcemy rozszerzyć katalog osób do nich uprawnionych, żeby nie wynikał on wyłącznie z typu placówki, w której dany nauczycieli pracuje. Postulowaliśmy, żeby wysokość tego dodatku była ustalana odgórnie.

Dodatek za wychowawstwo zostanie rozszerzony o kolejne grupy nauczycieli, a jego wysokość podniesiona

Czy stanęła też kwestia wysokości dodatku za wychowawstwo? Nie jest tajemnicą, że obecnie nie ma nauczycieli chętnych do prowadzenia oddziału przedszkolnego czy klasy za 300 zł miesięcznie

- Tak, mówiliśmy o tym. Wiceminister Dariusz Piontkowski przyznał, że rzeczywiście te dodatki są za niskie i wymagają waloryzacji kwotowej, a nie tylko rozszerzenia katalogu.

Czyli tutaj można się spodziewać, że będzie kolejna zmiana w Karcie Nauczyciela?

- Raczej tak. Bo dodatek za wychowawstwo jest chyba jedynym, który jest zapisany w ustawie. Pozostałe są ustalane w drodze rozporządzenia. Mówiliśmy o tym, że warto to ujednolicić, tak by dodatki były określone w rozporządzeniu, bo wtedy łatwiej je zmieniać. To oczywiście jest kwestia uzgodnienia szczegółów.

Po pierwszym spotkaniu z kierownictwem MEiN mówił pan, że na kolejne prof. Uścińska, prezes ZUS, przygotuje wyliczenie, o ile wzrośnie emerytura nauczyciela, jeśli będzie on pracował jeszcze przez dwa lata po osiągnięciu wieku emerytalnego i doliczeniu specjalnej premii. Przygotowała?

- Niestety nie, ale zamierzamy z tego zrezygnować. Natomiast otrzymaliśmy odpowiedź ministerstwa w sprawie, która wielu nauczycieli bardzo poruszała - w kwestii rekompensaty za utratę praw nabytych. Mamy zapewnienie MEiN, poparte wykładnią prawną, że to uprawnienie do rekompensaty zostaje na mocy art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych.

Nauczyciele, którzy po 1 września 2024 r. będą odchodzili na emeryturę, zachowają prawo do rekompensaty na dotychczasowych zasadach

Czyli nauczyciele, którzy nie skorzystają z wcześniejszej emerytury, nie muszą się już obawiać, że stracą prawo do rekompensaty, choć prezydent ustawę podpisał i można już przechodzić na wcześniejszą emeryturę?

- Oczywiście od 1 września 2024 r. i na warunkach, które są zawarte w ustawie. Ten warunek nie jest taki trudny do spełnienia, bo są to osoby, które pracowały 15 lat przed 2008 r., więc duża część nauczycieli odchodzących w najbliższych latach na emerytury to uprawnienie nabywa.

A o podwyżkach rozmawialiście? Nie uwierzę, że nie.

- Oczywiście, ale na tym etapie nie ma obecnie zgody rządu na podwyżki jeszcze w tym roku. Natomiast będą się toczyły rozmowy na temat zwiększenia subwencji oświatowej, m.in. z przeznaczeniem na podwyżki, od 1 stycznia 2024 r.

Czyli można się spodziewać, że będzie to więcej niż te 6,6 proc. wynikające z projektu budżetu?

- Tak. Trudno jednak mówić o konkretach, bo negocjacje budżetowe trwają właściwie do końca września. Ale subwencja oświatowa ma wzrosnąć znacząco albo nawet bardzo znacząco.

Rząd przygotowuje podwyżkę dla nauczycieli i póki co nie ma ona związku z podwyższaniem pensum

Więc może to też oznaczać, że ta podwyżka będzie co najmniej 10-proc.

- W tej chwili trudno powiedzieć. Popatrzmy na wzrost najniższej krajowej - jeśli chodzi o nauczycieli początkowych, to ona będzie musiała być w wysokości 20 proc. Od lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 zł, więc ten wzrost będzie musiał być rzeczywiście znaczący. Pytanie, co dalej z pozostałymi stopniami awansu zawodowego.

No właśnie, bo tu może dojść do kolejnego spłaszczenia wynagrodzeń w zawodzie, czego zapewne jako związkowcy byście nie chcieli.

- Oczywiście. Tym bardziej że trudno powiedzieć, jakoby to 4300 zł było atrakcyjną kwotą dla wysoko wykwalifikowanych fachowców, więc problem kadr zostaje.

I nie da się go ominąć, jeśli młodzi ludzie mogą zarobić więcej dosłownie w każdym innym miejscu niż w edukacji.

- Niby wszyscy rządzący sobie z tego zdają sprawę, ale za tym zdawaniem sobie sprawy niewiele idzie.

Rok temu sposobem na to miało być podwyższenie pensum. Czy ta kwestia też się pojawiła?

- Przedstawiciele MEiN cały czas mówią nie tyle o podwyższeniu pensum, ile o jego zróżnicowaniu, co zdecydowanie ładniej brzmi. Natomiast ani dzisiaj, ani w lipcu o pensum nie rozmawialiśmy. Być może ta kwestia pojawi się na kolejnym spotkaniu z kierownictwem MEiN, które ma się odbyć we wrześniu. Mamy na nim omawiać pozostałe kwestie. Chcemy na nim ostatecznie załatwić kwestie waloryzacji dodatku za wychowawstwo czy rozszerzenia katalogu pracowników oświaty, którzy będą objęci tym dodatkiem.

15 września Solidarność organizuje protest budżetówki, w którym będzie się domagać 10 proc. To chyba te 10 proc. jest już pewne?

- Nikt w tym chwili nam tego nie powie. Te decyzje są obecnie na wyższym szczeblu. Na spotkaniu z przewodniczącym Piotrem Dudą będziemy ustalali, co dalej.

Ale jak wystartuje budżetówka, to jako sekcja oświatowa się do niej dołączycie?

- W jakiejś formie na pewno.

Wobec tego zapytam jeszcze o najważniejszy postulat - pkt 6 waszego porozumienia z rządem, czyli zmiany systemu wynagradzania nauczycieli.

- Będziemy na ten temat rozmawiać, z tym że na pewno tego się nie uda zrobić przed wyborami, bo tutaj żadnych wiążących decyzji ani nasza strona, ani rządowa nie będą chciały podjąć. Natomiast pewne rzeczy możemy sobie ustalić, żeby mieć jakiś punkt odniesienia.

Czy rząd i samorząd to wciąż jedna Polska? Zobaczcie naszą debatę wyborczą

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.