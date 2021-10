Będą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Ale tylko wybranych

Tuż po posiedzeniu zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, który obradował 22 października, minister Czarnek zakomunikował dziennikarzom, że w czasie spotkania zostały dokładnie określone rozwiązania osłonowe w nowym systemie wynagradzania i pracy nauczycieli – ale też wcześniejsza emerytura nauczycielska, na którą nauczyciele będą mogli przejść po 20 latach pracy przy tablicy i 30 latach pracy w placówkach oświatowych.

Wiceminister Dariusz Piontkowski podkreślił, że ta propozycja dotyczy wydłużenia o pięć lat możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, określoną w art. 88 Karty Nauczyciela. Miałoby to się odbyć poprzez wydłużenie okresu uprawniającego do tego z 10 do 15 lat.

- W tym trudnym okresie z nowego uprawnienia będzie mogło skorzystać kilka kolejnych roczników nauczycieli w wieku powyżej 57 lat. Oczywiście nie będzie przymusu - to byłby przywilej – podkreślił wiceminister Piontkowski.

Ministerstwo szacuje, że takich osób jest 40-44 tys.

Odmrożenie przywileju nauczycieli do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę (poprzez skreślenie z art. 88 Karty Nauczyciela ustępu 2a) jest postulowane od co najmniej kilku lat. W kwietniu 2019 r. wydawało się nawet, że to uprawnienie wróci, ale - prócz zapowiedzi - nic w tym względzie się nie wydarzyło, a projekt przepadł.

Teraz ministerstwo zaproponowało zmianę, zastrzegając jednocześnie, że tu o szczegółach trzeba by rozmawiać z Ministerstwem Rodziny, więc nie wiadomo, czy nauczyciel na takiej emeryturze mógłby sobie dorabiać i czy byłaby ona w ogóle opłacalna...

Wiadomo zatem tylko, że propozycja dotyczy przesunięcia o kolejne pięć lat działania uprawnienia obowiązującego do końca 2008 r. - na koniec 2013 r. Dziś mamy jednak nie rok 2014 ani 2019, lecz 2021 - a to oznacza, że z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę będą mogły skorzystać tylko niektóre spośród osób mających powyżej 57 lat, bo spora część z nich będzie już w wieku uprawniającym do przejścia na normalną emeryturę. Będą to nauczycielki, które poszły do pracy po studiach.

Wynika to z prostego wyliczenia: 8 lat, które dzielą nas od 2013 roku, a więc granicznego roku, do którego podwyższono możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę plus 30 lat pracy w szkole (podstawowy warunek) oraz minimalne 22-23 lata, które trzeba mieć, aby ukończyć studia, dają nam minimum 60 lat, a więc normalną emeryturę w przypadku kobiet. Co innego, gdy chodzi o mężczyzn, ale tych jest zdecydowanie mniej w zawodzie.

Uprawnienie to będzie zatem dostępne przede wszystkim dla osób, które rozpoczęły pracę po szkole średniej, po studium nauczycielskim lub szkole policealnej i uzupełniły wykształcenie już w trakcie pracy. Bo tylko tak można wytłumaczyć granicę wiekową, o której mówią szefowie MEiN.

Mało uprawnionych

- Zastanawiam się, dla kogo te wcześniejsze emerytury, dlatego że żadna kobieta nie będzie mogła z tego rozwiązania skorzystać, natomiast mężczyźni - w minimalnym zakresie – komentuje Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Według wyliczeń związku, z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, które rozpoczęły pracę między 1979 r. a 1983 r. mając 20 lat. Może ono objąć 8-10 proc. mężczyzn, w tym kobiet praktycznie wcale.

- Więc to jest żart, który pan minister robi nauczycielom, bo to nie jest poważna propozycja. Apetyty zostały bardzo mocno rozbudzone jeszcze przez minister Annę Zalewską, która ciągle mówiła o art. 88 KN. Oczywiście część osób była przekonana, że będzie to dotyczyło wszystkich, ale ta możliwość dotyczy tylko niektórych – podkreśla Krzysztof Baszczyński.

Negocjacje trwają

- Jesteśmy otwarci na doprecyzowanie szczegółów w wielu kwestiach – podkreślał 22 bm. wiceminister Piontkowski, zatem być może i w zakresie uprawniającym do wcześniejszej emerytury.

- Chcielibyśmy, aby ta zasada objęła osoby zatrudnione przed 1999 r. – mówi Jerzy Ewertowski, członek prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”.

I podkreśla, że minister Czarnek wyraźnie powiedział, iż na razie nie ma szans na przywrócenie na stałe art. 88 KN.

Jednak zdaniem Sławomira Wittkowicza, przedstawiciela Forum Związków Zawodowych, to nie jest wykluczone.

- Teraz ministerstwo proponuje, by to prawo działało do 2013 r., ale nie jest powiedziane, że nie zostanie ono przedłużone do 2018 r... Negocjacje przecież trwają – mówi.