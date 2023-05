Będą zmiany w nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

hh

2023-05-25 20:48:06

Państwo polskie nie jest warte jakiegokolwiek szacunku- to jest kraj dla złodziei i cwaniaków którzy marzą tylko o tym by się dorwać do koryta, a potem nogi ze stołu wykręcane i pieniądze chowane, /my z tatom wiedzielim ze to jest lipa/ - a motłoch POpiera i wybiera takie miernoty do władzy - nie j

...

estem patriota i nigdy już nie będę - teraz poszukuję wycieraczki biało czerwonej by leżała przed drzwiami wejściowymi- z radością buty będę wycierał