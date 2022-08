Będą zmiany w zasadach dotyczących organizacji matur

Ministerstwo Edukacji i Nauki znowelizowało rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego. Nowel umożliwia elektroniczne składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Zmienione przepisy wprowadzają możliwość składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w formie papierowej lub elektronicznej.

Jak określono w dokumencie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego mogą zostać przesłane do szkół w postaci elektronicznej.

Rozporządzenie, którego treść publikujemy w dziale "Multimedia" pod artykułem, określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. Zmienione przepisy wprowadzają możliwość składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w formie papierowej lub elektronicznej.

Jak określono w dokumencie uczeń składa deklarację tylko w jednej postaci - papierowej albo elektronicznej. Deklaracja w postaci elektronicznej jest składana za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego.

Złożenie deklaracji w postaci elektronicznej jest możliwe po uwierzytelnieniu ucznia przy użyciu:

identyfikatora (loginu) i hasła dostępu udostępnionych odpowiednio przez dyrektora szkoły albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;

środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

„Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatniej klasy szkoły, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, identyfikator (login) i hasło dostępu do elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego nie później niż do dnia 25 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin maturalny” - napisano w rozporządzeniu.

Rozporządzenie określa też listę przedmiotów dodatkowych, z których przeprowadzany jest egzamin maturalny, zasady prawidłowego przebiegu egzaminu oraz dokładny zakres obowiązków zespołu egzaminacyjnego.

Jak określono w dokumencie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego mogą zostać przesłane do szkół w postaci elektronicznej.

„W takim przypadku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pobiera pliki zawierające materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego, w terminie i w sposób określonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, oraz sprawdza, czy zostały dostarczone wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tej części egzaminu.

