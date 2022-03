Będzie kolejny spór o podwyżki nauczycieli? Minister oskarża związki i sygnalizuje zmiany systemowe

Tym razem przedstawiciele związku poproszą o wyznaczenie alternatywnych terminów spotkania, żeby na wybranym przedstawić jeszcze raz pomysł zmiany systemu wynagradzania.

- Kłamstwem ministra jest bowiem twierdzenie, że niczego nie przedstawiliśmy – pierwszą propozycję złożyliśmy w lipcu, a kolejną w grudniu w czasie rozmów w Belwederze – mówi Jerzy Ewertowski.

Podkreśla, że bez względu na to, co jest w tej nowej propozycji, minister będzie musiał ją przedstawić. Dziś trudno się do nich odnieść, bo minister zapowiada jakieś zmiany systemowe, ale nie wiadomo, czy wymagają one zmiany ustawy Karta Nauczyciela, czy też chodzi o zmiany na poziomie aktu wykonawczego.

- Dopóki nie otrzymamy informacji na ten temat, nie można nic powiedzieć – mówi Jerzy Ewertowski, członek prezydium KSOiW. - Ale to z tego właśnie powodu będziemy dążyć do spotkania w Belwederze, żeby minister znowu nie powiedział, że nie chcemy podwyżek i niczego nie robimy – dodaje.

Chodzi o zmiany systemowe

Na uwagę, czy rozmowy w formacie belwederskim mają jeszcze jakiś sens, odpowiada: - Dopóki prezydent Andrzej Duda jako patron dialogu społecznego nie wypowie się w taki czy inny sposób - tak.

Zauważa przy tym, że patron dialogu powinien stronę uchylającą się od realizacji podpisanego porozumienia przywołać do porządku. I tego związek oczekuje od Prezydenta RP.

- Minister Czarnek nie może przecież uzależniać zmiany systemu wynagradzania od zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Możemy się kłócić o wielkość podwyżek, ale na pewno nie o pragmatykę zawodową, bo tego w porozumieniu z 7 kwietnia 2019 r. nie było – wyjaśnia.

Jeśli zaś chodzi o sam wzrost wynagrodzenia w tym roku, to Solidarność w tej kwestii również się już wypowiadała i uważa, że powinna ona wynieść 15 proc. od stycznia 2022 r.

- Oczywiście zgadzamy się na wprowadzenie w tym roku waloryzacji płac, ale będziemy dążyć do rozwiązań systemowych. Upieramy się przy pełnym automatyzmie waloryzacji płac i tego nie zmienimy. To opieszałość ministra spowodowała, że nie doszło jeszcze do wypracowania rozwiązania, uzależniającego wysokość wynagrodzeń od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – podsumowuje.