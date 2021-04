Bezpieczeństwo w szkołach: NIK wytyka brak szkoleń i wadliwe procedury

- Każda z tych nieprawidłowości mogła skutkować narażeniem osób przebywających podczas wystąpienia zagrożenia w budynku szkoły na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia – podkreślił Walczak. Zaznaczył przy tym jednak, że warunkiem realnego zapewnienia bezpieczeństwa jest nie tylko opracowanie procedur, ale też praktyczne przygotowanie pracowników szkół i uczniów do ich stosowania.

NIK przeprowadził w szkołach „eksperyment procesowy”

Jak zaznaczyła Izba w skontrolowanych szkołach kadra i uczniowie zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa. W ponad połowie szkół dyrektorzy weryfikowali znajomość tychże procedur, ale tylko w trzech placówkach miało to formę praktycznych ćwiczeń.

Aby sprawdzić jak dyrekcja i personel szkół faktycznie zachowa się w sytuacji zagrożenia NIK przeprowadził w siedmiu szkołach „eksperyment procesowy”, symulujący zagrożenie (w jednym przypadku był to zaaranżowany „incydent bombowy”, w sześciu przypadkach wtargnięcie uzbrojonego napastnika). W ten sposób chciano sprawdzić szybkość podejmowania decyzji, ich zgodności z procedurami i trafność z punktu widzenia bezpieczeństwa osób, a także sprawności przepływu informacji. Oceniać miał to obecny na miejscu kontroler i specjalista od bezpieczeństwa.

W trzech szkołach incydent wypadł pozytywnie, ale już w czterech ujawnił brak znajomości procedur. W szczególności – jak podało NIK - stwierdzono m.in. zbyt długi proces decyzyjny, nieznajomość sygnałów alarmowych, błędne decyzje podejmowane przez dyrektora, brak wyćwiczonych nawyków zachowania, brak obserwacji na bieżąco obrazu z monitoringu, co uniemożliwiłoby śledzenie działań potencjalnego napastnika, czy nieznajomość sposobu bezpiecznego przekazania uczniów rodziców i opiekunów.

Jak podkreślił Piotr Walczak część z ujawnionych nieprawidłowości była możliwa do uniknięcia, gdyby szkoły przeprowadzały ćwiczenia sprawdzające funkcjonowanie procedur. Tak jednak działo się tylko w trzech (14 proc.) szkołach. Izba podkreśliła, że dyrektorzy szkół co do zasady zapewnili nauczycielom szkolenia w zakresie identyfikacji zagrożeń, jak i zasad udzielania pierwszych pomocy, ale w 1/3 szkół czas, jaki upłynął od ostatniego szkolenia był już bardzo długi (u rekordzistów sięgał nawet 10 lat), co nie najlepiej wróży na wypadek ewentualnej sytuacji kryzysowej.

NIK zwrócił uwagę również na nieprawidłowości w budynkach (np. niedrożność drzwi ewakuacyjnych, wykorzystanie monitoringu wyłącznie do celów dowodowych, a nie interwencyjnych, brak apteczek, a także fakt, że obraz z kamer nie był przekazywany w czasie rzeczywistym). Izba podała, że w siedmiu skontrolowanych szkołach (czyli 1/3) przyczyną niezrealizowania zadań z zakresu bezpieczeństwa był brak środków finansowych, aczkolwiek we wszystkich przypadkach dyrektorzy występowali do organów prowadzących o przyznanie odpowiednich środków. Zauważono, że jedynie dwie szkoły wzięły udział w ministerialnym programie „Bezpieczna+”, natomiast żadna w programie „Razem Bezpieczniej”.

Dyrektorzy bez wsparcia i niechętni do sięgania po ministerialny poradnik

Organom prowadzącym szkoły Izba wytknęła przede wszystkim to, że reagują (owszem, bardzo skrupulatnie) dopiero po zaistnieniu jakiś incydentów w szkołach, a zaniedbują prewencję.

- Żaden z 14 organów prowadzących nie opracował wytycznych, standardów, czy procedur służących zapewnieniu bezpieczeństwa w prowadzonych szkołach, jak również nie uczestniczył w przygotowaniu przez szkoły procedur postępowania na wypadek wystąpienia tych zagrożeń. W rezultacie dyrektorzy zostali pozostawieni bez potrzebnego wsparcia, co przełożyło się na niską jakość procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa – ocenił przedstawiciel NIK.

Znacznie lepiej Izba oceniła działania Ministerstwa Edukacji i Nauki stwierdzając, że resort „rzetelnie” identyfikował zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w szkołach, opracowując w oparciu o nie poradnik „Bezpieczna Szkoła”. W dokumencie tym, oprócz katalogu zagrożeń i procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego, znalazły się również schematy reagowania na sytuacje kryzysowe. NIK zaznaczył, że porady te miały fakultatywny charakter, więc MEN nie monitorował jego wdrażania, a część szkół tych materiałów nie wykorzystywała. Podobnie było też z realizowanymi przez resort programami „Razem Bezpieczniej” i „Bezpieczna+”, do których przystąpiło zaledwie kilka procent szkół.

- Procedury zamieszczone w poradniku wymagają dostosowania do specyfiki szkoły i panujących w niej warunków. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa jest zapisany w aktach prawnych, ale sposób jego zapewnienia leży w gestii dyrektora i organu prowadzącego - stwierdziła Joanna Wilewska, dyrektor departamentu wychowania i edukacji włączającej MEiN, komentując w ten sposób informacje o błędach w opracowywanych na podstawie ministerialnego poradnika procedur bezpieczeństwa. Przypomniała zarazem, że dyrektor szkoły jest zobowiązany do corocznego przeglądu warunków bezpieczeństwa i przekazania sprawozdania do organu prowadzącego oraz przeprowadzenia co dwa lata próbnej ewakuacji.

- Nie ma przeszkód, by próbne ewakuacje odbywały się częściej niż raz na dwa lata – dodała Wilewska, odnosząc się do zgłaszanych w tej kwestii przez posłów postulatów.