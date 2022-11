Bezpłatne studia dla nauczycieli. Wnioski do 21 listopada

Nauczanie języka polskiego jako obcego, drugiego lub dziedziczonego - doskonalenie nauczycieli w tym kierunku rozpocznie aż sześć uniwersytetów w całej Polsce. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które chcą uczyć języka polskiego w szkołach polskich i polonijnych za granicą uczniów przybyłych z Polski i przebywających za granicą czasowo. Czesne w pełni pokrywa Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zgłoszenia na bezpłatne studia przyjmowane będą do 21 listopada 2022 roku.

Kierunek uruchomi Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytet Śląski.

Uruchomienie studiów będzie możliwe pod warunkiem, że uda się zrekrutować grupę przynajmniej 25 osób.

Wiedza o literaturze, o elementach historii kultury polskiej, a także psychologiczno-pedagogiczne i prawne uwarunkowania pracy z dziećmi z kontekstem migracyjnym - to tylko początek długiej listy tematów, które poruszone mają zostać podczas studiów podyplomowych z nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego lub dziedziczonego. Studia przeznaczone są dla nauczycieli języka polskiego, którzy chcą uczyć lub uczą języka polskiego za granicą.

Studia mają charakter doskonalący – są przeznaczone dla osób już posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, które chcą w sposób kompetentny i fachowy uczyć języka polskiego wraz z polską literaturą i kulturą w szkołach polskich i polonijnych za granicą oraz uczniów przybyłych z Polski i przebywających za granicą czasowo. Taki kierunek uruchomi Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytet Śląski.

- Uczniów chętnych do poznawania lub doskonalenia języka polskiego są na świecie tysiące. Zapotrzebowanie jest tak wielkie, że trzeba wciąż kształcić nowe kadry, by mu sprostać. A wszyscy chcemy, żeby raz rozbudzona miłość do języka polskiego w uczniach kwitła, więc musimy postawić na profesjonalizm - mówi prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Uniwersytecie Śląskim.

Czytaj też: Idą zmiany w naliczaniu subwencji oświatowej

Studia są bezpłatne dla uczestnika. Czesne pokrywa Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zgłaszać należy się do organów oświaty polonijnej w swoim kraju lub do ambasad, konsulatów, Instytutów Polskich itp.

Kandydaci na studia muszą spełniać następujące wymagania: posiadać stopień magistra, posiadać przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym.

- Uruchomienie studiów na naszej uczelni będzie możliwe pod warunkiem, że uda się zrekrutować grupę przynajmniej 25 osób. W przypadku, gdyby to się nie udało, chętni zostaną przekierowani do innych uczelni, gdzie taki kierunek się otworzy - mówi Małgorzata Poszwa, rzecznik Uniwersytetu Śląskiego

W obrębie wszystkich przedmiotów zostało przewidziane miejsce na wskazanie metod i technik pracy z uczniami, którzy znajdują się w nowej sytuacji językowo-kulturowej i przechodzą okres adaptacji i integracji, jak też z uczniami, którzy podejmują naukę języka polskiego ze względu na swoje powinowactwo tożsamościowe.

Czytaj też: Kto da więcej i szybciej na Radę Rodziców. Szkolne konkursy budzą kontrowersje

Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 listopada 2022 roku.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.