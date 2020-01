Bibliotekarze nadmiernie obciążeni. Jest propozycja zmian

Czy ministerstwo edukacji przychyla się do postulatów nauczycieli bibliotekarzy i uważa za zasadne wydanie rozporządzenia określającego etat nauczyciela bibliotekarza? - pyta w interpelacji poseł Tomasz Piotr Nowak. Resort zapewnia, że dokonując zmian w prawie wzmocnił rolę i zadania bibliotek szkolnych. Ale przyznaje, że przepisy dotyczące statusu zawodowego tych nauczycieli wymagają pogłębionej analizy.

Do 1999 r. obowiązywało zarządzenie MEN z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza. Od tego czasu nie obowiązują odgórne normy - zwraca uwagę parlamentarzysta.

Jego zdaniem nie da się zrealizować ambitnych zamierzeń resortu, zatrudniając „okrojonego” bibliotekarza. Wspomniane rozporządzenie mówiło bowiem o 300 uczniach na jeden taki etat, a niektóry samorządy wywindowały tę liczbę do 600.

Minister edukacji podjął decyzję o wznowieniu prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, który ma zająć się także kwestią nauczycieli-bibliotekarzy.

Tomasz Piotr Nowak zdecydował się na skierowanie do MEN interpelacji po wizycie w jego biurze poselskim przedstawicieli Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Zwrócili oni uwagę na brak rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ujednolicenia zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy pracujących w szkołach wszystkich typów.

- Do 1999 roku obowiązywało zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza. Z dniem 1 stycznia 1999 r. nie obowiązują odgórne normy, decyzja w tym zakresie należy do organów prowadzących szkoły, które robią to w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół - poinformował, dodając, że problem ten był przez środowisko nauczycieli bibliotekarzy szkolnych już wielokrotnie poruszany.

Poseł przypomina, że w podstawie programowej obejmującej różne typy szkół wskazuje się wielokrotnie na rolę edukacji czytelniczej, informatycznej i informacyjnej oraz biblioteki szkolnej w procesie kształcenia i wychowania.

JST szukają oszczędności w bibliotekach?

- Natomiast działania samorządów zmierzają do szukania oszczędności w oświacie poprzez zawyżanie liczby uczniów przypadającej na etat nauczyciela bibliotekarza w szkole. Jak to możliwe, że zarządzenie z 1997 roku wskazuje m.in. na 300 uczniów na 1 etat nauczyciela bibliotekarza, przy czym norma ta wzrastała o pół etatu na następnych 250 uczniów, a w tej chwili, w wielu szkołach na terenie Polski, normy te skoczyły np. do 600 uczniów na 1 etat. Tak drastyczne zmiany dokonywane są bez konsultacji ze środowiskiem nauczycieli bibliotekarzy - podkreśla Nowak.

Jego zdaniem nie da się zrealizować ambitnych planów ministerstwa związanych ze wzmocnioną rolą bibliotek szkolnych, "zatrudniając tak „okrojonego” bibliotekarza".

- Program MEN „Książki naszych marzeń” oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który początkowo przeznaczony był tylko dla bibliotek publicznych, ale pod naciskiem środowiska nauczycieli bibliotekarzy trafił do szkół, zostały przyjęte entuzjastycznie przez bibliotekarzy szkolnych. Jednak sama książka na półce to za mało. Musi być jeszcze kompetentna osoba, która wykorzysta ją w pracy z uczniem i nauczycielem. Taką osobą w szkole jest niewątpliwie nauczyciel bibliotekarz - zaznacza poseł Koalicji Obywatelskiej.