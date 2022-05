Biznes i zarządzanie coraz bliżej szkoły

Z udziałem 1200 młodych ludzi odbyły się konsultacje w sprawie nowego przedmiotu – biznes i zarządzanie, który od 2023 r. ma wejść do programu nauczania polskich szkół. Zastąpi on dotychczasowy przedmiot: podstawy przedsiębiorczości.

1200 młodych ludzi uczestniczyło w otwartych konsultacjach w sprawie przedmiotu biznes i zarządzanie.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji, kształtowanie postaw przedsiębiorczości oraz uczenie efektywnego zarządzania własnymi finansami.

Nowy przedmiot szkolny zostanie wprowadzony od 1 września 2023 r. Natomiast od 2027 r. będzie można go zdawać na egzaminie maturalnym.

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, blisko tysiąc młodych osób wzięło udział w otwartych konsultacjach w sprawie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, który już wkrótce ma zastąpić podstawy przedsiębiorczości. Ogólnopolskie konsultacje zostały zorganizowane przez pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka we współpracy z pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej Justyną Orłowską. Miały one formę otwartego spotkania online. Zostały poprzedzone ankietą, którą wypełniło blisko 1200 młodych osób.

Badanie oczekiwań

Celem spotkania były rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań młodych ludzi związanych z wprowadzeniem nowego przedmiotu. W części roboczej uczestnicy rozmawiali o tym, jak w praktyce powinno wyglądać nauczanie zarządzania czy finansów, zgłaszali uwagi i pomysły. Moderatorami dyskusji byli przedstawiciele Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

– Cieszę się, że przyjęli państwo zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu i rozpoczęciu konsultacji biznesu i zarządzania. To rzeczywiście jest przedmiot, który jest nam, jako państwu polskiemu, bardzo potrzebny – powiedział minister Przemysław Czarnek.

Podkreślił, że nowy przedmiot ma rozwijać kompetencje potrzebne w dynamicznie zmieniającym się świecie, kształtować postawę przedsiębiorczości oraz uczyć młodych ludzi efektywnego zarządzania własnymi finansami.

– Nie chodzi tylko o to, żeby w młodym pokoleniu wykształcić zdolność i chęć do zakładania działalności gospodarczej, prowadzenia własnego biznesu. Chodzi również o to, aby efektywniej zarządzać gospodarstwem i finansami domowymi – powiedział.

Nowy przedmiot

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki przedmiot „biznes i zarządzenie” będzie bazował na założeniach „podstaw przedsiębiorczości” i rozszerzał je przede wszystkim o wymiar praktyczny. Jego celem będzie dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i uczelni, a także wyposażenie młodych ludzi w kompetencje, które pozwolą im na sprawne funkcjonowanie w świecie finansów i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji finansowych.

Przedmiot „biznes i zarządzenie” będzie kładł nacisk na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców, rozwijanie kompetencji liderskich oraz korzystanie z nowoczesnych materiałów dydaktycznych.

Nowy przedmiot ma być wprowadzony do 1 września 2023 r. i będzie on nauczany w dotychczasowym wymiarze godzin przewidzianym dla podstaw przedsiębiorczości. Natomiast zakres rozszerzony przedmiotu będzie obejmował 8 godzin tygodniowo. Określone zostaną również wymagania dla poziomu rozszerzonego, tak aby chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania jako przedmiotu dodatkowego. Po raz pierwszy egzamin ten zostanie przeprowadzony w 2027 r.

