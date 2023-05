Bon na laptopa także dla nauczycieli szkół niepublicznych. Ministerstwo rozszerza ustawę

Bon na laptopa dla każdego nauczyciela zaangażowanego w edukację, w tym także dla nauczycieli szkół niepublicznych i tych, którzy otrzymali 500 złotych wsparcia na sprzęt podczas pandemii - zakłada projekt ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli po poprawkach.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zaakceptowała dziś (25 maja) projekt ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim tego, do których nauczycieli trafią bony na zakup laptopów. Początkowo, zgodnie z przyjętymi w KPO założeniami, miały one trafić do nauczycieli szkół publicznych. Po wprowadzonych zmianach, bony otrzymają także nauczyciele szkół niepublicznych.

- Chcemy, żeby do każdego nauczyciela w Polsce zaangażowanego w nauczanie taki laptop trafił - zapewniał podczas posiedzenia komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Paweł Lewandowski, sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji.

Którzy nauczyciele nie mogą liczyć na wsparcie w postaci laptopa lub bonu?

Na wsparcie w postaci bonu na zakup laptopa nie będą mogli liczyć nauczyciele, którzy otrzymali już wsparcie na zakup sprzętu. Nie dotyczy to jednak nauczycieli, którzy skorzystali z wsparcia za zakup sprzętu podczas pandemii.

- Przyznawane wówczas 500 złotych dotacji nie było bowiem przeznaczone bezpośrednio na zakup sprzętu komputerowego - tłumaczył Paweł Lewandowski.

- Zasadniczo jest tak, że nie powinno się dublować kilku form wsparcia, jednak ta pomoc 500 złotych nie była dedykowana na laptopy przeglądarkowe, tylko na wsparcie nauczyciela w dosprzętowienie się ogólnie - czyli tu nie ma konfliktu - przekonywał podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji.

Kto zapłaci za oprogramowanie do szkolnych laptopów?

Podczas pracy nad projektem ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli opozycja zgłaszała uwagi dotyczące między innymi faktu, że ustawa w żaden sposób nie reguluje, kto powinien zapłacić za oprogramowanie do szkolnych laptopów, a także za ich naprawdę.

- Kwestią zasadniczą jest oprogramowanie, serwis i ubezpieczanie - i to powinno być szczegółowo podane w tym projekcie. Nauczyciele dostaną sprzęt bez oprogramowania, a oprogramowanie jest drogie i to jest kwestia ponoszenia stałych kosztów, bo te laptopy są na 5 lat - alarmowała opozycja.

Według deklaracji przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji komputery, które trafią do uczniów będą miały zainstalowane systemy operacyjne na licencji edukacyjnej. Oprogramowanie, kursy, a także podręczniki mają też być dostępne na stronie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

