Bony na laptopy dla nauczycieli ze szkół publicznych. Dla pozostałych niekoniecznie?

Laptopy powinni dostać przede wszystkim nauczyciele ze szkół publicznych, pracownicy niepublicznych placówek - fakultatywnie. To wynika z zapisów KPO - zauważa Związek Powiatów Polskich w swoich uwagach do tzw. ustawy o wyposażeniu i postuluje zmiany.

20 czerwca senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zajmie się przyjętą przez sejm pod koniec maja ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

To na bazie jej zapisów uczniowie otrzymają laptopy, a nauczyciele bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego (typu Chromebook).

Związek Powiatów Polskich chce poprawek w ustawie, które określą, że wsparcie będzie zagwarantowane dla nauczycieli, wychowawców i pracowników pedagogicznych publicznej oświaty (zgodnie z intencją KPO). Natomiast minister będzie mógł wskazać grupy pracowników szkół niepublicznych, którzy otrzymają wsparcie.

Związek Powiatów Polskich chce poprawek w ustawie. Chodzi m.in. o art. 2 ustawy, który został zmieniony na etapie prac nad projektem ustawy w sejmie. Rozszerzono wówczas katalog nauczycieli, którym będzie przysługiwało wsparcie. Zdaniem ZPP wątpliwości budzi szeroka kompetencja ministra do wskazywania grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, którym będzie przysługiwało wsparcie. Wszystkie te grupy mają zostać doprecyzowane w rozporządzeniu.

Kto dostanie bony na laptopy dla nauczycieli?

Tymczasem, jak tłumaczy prezes zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka, zgodnie z zapisami KPO, na które powoływał się także podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Paweł Lewandowski wsparcie przysługuje nauczycielom szkół publicznych. To oni powinni stanowić podstawową grupę beneficjentów, natomiast fakultatywnie wsparcie mogłoby objąć także nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół niepublicznych. Dlatego w opinii ZPP w rozporządzeniu powinny zostać wskazane kolejne kategorie pracowników oświaty, które mogą zostać objęte interwencją.

Obecne zapisy ustawy traktują obie grupy równorzędnie - zwraca uwagę Andrzej Płonka. Co więcej delegacja do wydania rozporządzenia określa, że minister będzie wskazywał grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zarówno ze szkół publicznych jak i niepublicznych, które będą uprawnione do otrzymania wsparcia.

Dla nauczycieli ze szkół publicznych może zabraknąć pieniędzy - przestrzega ZPP

Może więc teoretycznie dojść do sytuacji, że dla nauczycieli szkół publicznych wsparcie zostanie ograniczone lub zostaną go pozbawieni, gdyż minister ma możliwość ustalenia kolejności grup uprawnionych do wsparcia nie biorąc pod uwagę statusu publiczno-prawnego szkoły. Dodatkowo w delegacji zaproponowano nieostre przesłanki jak „sytuacja społeczno-gospodarcza” czy „stan finansów publicznych” - zauważa ZPP.

