Brak limitu nadgodzin tylko dla nauczycieli liceów, techników i szkół branżowych

łowcatrolli

2023-04-16 12:08:48

Do Sprostowanie : --- > dyżurny troll z tego forum występujący pod setką nicków powielił kolejne kłamstwo jakoby nauczycielskie ZZ odrzuciły propozycje rzekomej podwyżki o 1300 zł. Wyjaśnijmy: ówczesne pensum nauczyciela to 18h za które wypłacana jest pensja zasadnicza. Prócz nich średnio n-le

...

mają ok. 3h godzin nadliczbowych. Propozycja ministerstwa sprowadzała się do tego, by do pensum wpisać 4h/tydz. i o tyle zwiększyć pensje zasadniczą. De facto więc wypłata nie rosłaby, lecz wynosiła mniej więcej tyle samo.W zamian n-le dostaliby też 8h - jeden dzień w tygodniu - pracy za darmo, których musieliby się rozliczać. Dlatego - słusznie - ZZ nazwały tę propozycję obniżką płac. Dodajmy, że propozycja ta nie była skierowana do n-li, bo żadna grupa zawodowa takiej propozycji nie przyjęłaby, lecz na użytek różnych propagandystów, by płatnie i za bezdurno mieli argumenty do atakowania polskiej szkoły i polskich nauczycieli.