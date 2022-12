Braki kadrowe wciąż na szczycie problemów dyrektorów szkół

– Z każdym miesiącem lista wyzwań, z jakimi mierzą się dyrektorzy szkół, jest coraz dłuższa. Do znanych od dawna i wciąż pogłębiających się problemów, takich jak deficyty kadrowe, dochodzą kolejne - komentuje Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które zbadało nastroje wśród zarządzających niepublicznymi placówkami edukacyjnymi.

Inflacja, lex Czarnek 2.0 i deficyty kadrowe w oświacie to według dyrektorów szkół niepublicznych aktualnie źródła największych zmartwień.

Przed końcem roku ich nastroje sprawdziło Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO).

Była to kolejna edycja badania „Barometr Edukacji Niepublicznej”.

Z kwartału na kwartał wartość Indeksu optymizmu wśród 159 dyrektorów szkół niepublicznych, którzy biorą udział w badaniu „Barometr Edukacji Niepublicznej”, prowadzonym przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe STO utrzymuje się na niskim poziomie. Tym razem tym razem wskaźnik wyniósł 2,6, podczas gdy pod koniec sierpnia było to 1,1 pkt, w czerwcu 0, a w marcu 3,8 pkt.

Według autorów barometru wartość wskaźnika oznacza, że niewielu respondentów spodziewa się poprawy sytuacji w oświacie w kolejnych miesiącach.

Sytuacja w oświacie jest zła Barometr STO

W najnowszej odsłonie „Barometru Edukacji Niepublicznej” 73 proc. respondentów uznało, że jest ona „zdecydowanie zła” lub „raczej zła”. Przeciwnego zdania było jedynie 5 proc. ankietowanych. Dyrektorzy tak niską ocenę argumentują zbyt częstymi, chaotycznymi zmianami w prawie oświatowym, trudną sytuacją kadrową, przeładowaniem podstawy programowej i niedofinansowaniem szkół.

Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, nieco ponad połowa ankietowanych (54,7 proc.) spodziewa się zmian na gorsze.

Powodem jest m.in. oczekująca na podpis prezydenta ustawa znana jako „lex Czarnek 2.0”, która doprowadzi zdaniem dyrektorów do dalszego upolitycznienia oświaty.

Respondenci prognozują także, że w kolejnych miesiącach może nastąpić pogłębienie trudności kadrowych, a dodatkowym źródłem ich obaw jest wysoka inflacja.

Czytaj też: Edukacja domowa chce weta prezydenta ws. lex Czarnek

Prawie połowa badanych dyrektorów (49 proc.) uważa, że kondycja ich szkół jest raczej dobra lub zdecydowanie dobra. Oceniają ją przy tym (60,6 proc.) jako znacząco lepszą niż niż kondycję całej oświaty, ale i tu doszło do spadku pozytywnych opinii o ponad 10 punktów w stosunku do ub. roku. 29 proc. ankietowanych ocenia, że jest ono gorsze niż przed rokiem, a natomiast ponad 1/5 uważa że sytuacja jego placówki poprawiła się.

Długa lista wyzwań

Dla dyrektorów, którzy wzięli udział w badaniu, obecnie najważniejszymi wyzwaniami są:

zadbanie o stabilną sytuację kadrową szkoły 72,3 proc.

zadbanie o stabilną sytuację budżetową placówki 66,7 proc.

zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom - 39 proc.,

zadbanie o dobrostan psychofizyczny nauczycieli - 33,3 proc.,

reagowanie na zmiany w prawie, mające wpływ na pracę szkoły - 22,6 proc.

skuteczną komunikację z rodzicami uczniów - 22,6 proc.

– Z każdym miesiącem lista wyzwań, z jakimi mierzą się dyrektorzy szkół, jest coraz dłuższa. Do znanych od dawna i wciąż pogłębiających się problemów, takich jak deficyty kadrowe, dochodzą kolejne. To m.in. długofalowe skutki pandemii, w postaci przemęczenia uczniów i nauczycieli, oraz konsekwencje wojny w Ukrainie, w tym stale rosnące koszty prowadzenia placówek, które zmuszają szkoły do podwyżki czesnego. Niestety, w czasie gdy polska szkoła tak bardzo potrzebuje oddechu, dyrektorzy nie mogą liczyć na wsparcie władz oświatowych. Lex Czarnek 2.0, czyli akt prawny, który tylko nieznacznie różni się od swojego pierwowzoru, rodzi uzasadnione obawy, że autonomia szkół zostanie poważnie ograniczona, a o tym, co dobre dla dzieci, nie będą decydować rodzice, tylko kuratorzy. Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaapelowało w sprawie tej szkodliwej ustawy o prezydenckie weto – komentuje Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.