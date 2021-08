Brakuje nauczycieli. W Wielkopolsce ponad 800 ofert pracy

Nieco ponad tydzień przed pierwszym dzwonkiem w szkołach, na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu znaleźć można około 800 ofert pracy dla nauczycieli.

To m.in. około 60 propozycji dla matematyków oraz po około 40 ofert dla uczących fizyki z astronomią, dla chemików czy dla nauczycieli informatyki.

Ponad 80 ofert kierowanych jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, przeszło 50 dotyczy przedmiotów zawodowych. Na anglistów czeka niemal 60 propozycji z placówek oświatowych w całym regionie, na polonistów - ponad 40.

Magdalena Miczek z Kuratorium Oświaty w Poznaniu powiedziała, że liczba poszukiwanych przez szkoły nauczycieli przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego nie odbiega od stanu z poprzednich lat. Podkreśliła, że do tej pory do kuratorium nie dotarły sygnały od jakiejkolwiek placówki oświatowej w regionie, która miałaby szczególne problemy ze skompletowaniem kadry.

Prezes okręgu wielkopolskiego ZNP Małgorzata Kowzan zapewniła, że jej organizacja monitoruje sytuację, weryfikuje też, z jakich powodów pojawiają się wakaty w placówkach oświatowych.

"Widzimy zmiany, jeśli chodzi o specjalności poszukiwanych nauczycieli. W poprzednich latach poszukiwano nauczycieli biologii, chemii, fizyki, bo te przedmioty wróciły do szkoły podstawowej. W tej chwili nadal są oni poszukiwani, ale daje się zauważyć, że coraz częściej brakuje też polonistów, matematyków, anglistów. Poszukiwani są też nauczyciele do nauki zawodu - inżynierowie po studiach mają atrakcyjniejsze oferty pracy niż te ze szkół" - powiedziała.

Jak podkreśliła, to głównie kwestie zarobków kierują osobami, które rezygnują z pracy w szkołach, lub które nie są zainteresowane podjęciem pracy w placówkach oświatowych - mimo stosownych kwalifikacji.

"Dla młodych ludzi 2,8 tys. zł na start to żadna zachęta do podjęcia pracy w tym zawodzie. Widzimy też, że nauczyciele z większym stażem, którzy mają uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy do emerytury - odchodzą z zawodu. Naszym zdaniem nie robi się nic w tym kierunku, żeby zawód nauczyciela był prestiżowy - jednym z elementów budowania tego prestiżu jest atrakcyjne wynagrodzenie" - powiedziała.

Kowzan również przyznała, że do ZNP na razie nie dopływają informacje o szczególnie trudnej sytuacji ze skompletowaniem kadry w którejkolwiek szkole w regionie.

"Nie można wykluczyć, że nasze telefony rozdzwonią się na początku września - czy nie znamy nauczycieli od takiego czy innego przedmiotu. Zostało jeszcze kilka dni, dyrektorzy próbują skompletować kadrę, liczą, że jeszcze uda im się kogoś pozyskać" - powiedziała.

Jak dodała, we wrześniu ZNP chce przeprowadzić na terenie województwa ankietę, by zorientować się, jak wygląda sytuacja z zapewnieniem kadry w szkołach w regionie.