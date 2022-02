Były wiceminister oświaty: obniża się pozycja nauczyciela i dyrektora szkoły

Wprawdzie zdaniem Książka dyrektorzy szkół to w większości ich silny punkt, ale bywają też przypadki „rozumienia swego awansu jako możliwości manipulowania emocjami, strachem pracowników”. Do tego zdarza się u dyrektorów „brak empatii, pamiętliwość, faworyzowanie wybranych” czy przerzucanie w razie problemów winy na nauczycieli. To zaś powoduje przyjmowanie przez nauczycieli postaw oportunistycznych.

Zdaniem działacza „S” ich sytuacja jest trudna, bo w praktyce szkolnej nie mają do kogo się odwołać. Jak pisze w swym opracowaniu, z tego powodu dochodzi do takich sytuacji, że nauczyciel nie może zorganizować apelu nt. żołnierzy niezłomnych, bo ktoś z władz lokalnych krzywo na to patrzy. Dzieje się tak, mimo że odniesienie do tych faktów historycznych znajduje się w podstawie programowej.

Według związkowca takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, a państwo, jeśli finansuje oświatę, to ma prawo mieć wpływ na to, jak te pieniądze są wydawane. W jego ocenie to, jak szkoły są prowadzone i co w nich się dzieje, nie może być tylko domeną organu prowadzącego, czyli samorządu terytorialnego. W ten sposób autor opracowania odnosi się do sporu o tzw. Lex Czarnek.

Lex Czarnek szansą dla nauczycieli i dyrektorów?

„Pytanie, ile ma być państwa w systemie oświaty, jest ważne i dotyczy też owej zasady równowagi edukacyjnego stołu” – czytamy w jego analizie.

„Stąd też nie bez znaczenia jest próba zabezpieczenia szkół, przedszkoli przed zbyt daleko idącymi ingerencjami z zewnątrz szkoły” – dodaje jej autor. „Przecież od lat szkoły były zobowiązane do przygotowywania planów pracy na dany rok szkolny, tak w zakresie kształcenia, ale i szeroko rozumianej działalności profilaktyczno-wychowawczej. To przed rokiem szkolnym, a te plany opiniują rady pedagogiczne, rady rodziców, powinno się planować także zaproszenia osób i instytucji spoza szkoły. Nie na ostatnią chwilę, nie, bo nastąpiły jakieś naciski z zewnątrz”.

Wojciech Książek przekonuje, że szkoły powinny być apolityczne, ale uważa, że nieuzasadniony jest zarzut, iż dopiero Lex Czarnek doprowadzi do ich upolitycznienia. Zwraca uwagę, że zapisano w nim możliwość zmiany planu zajęć w ciągu roku, ale po uzgodnieniu z kuratorium i za pisemną zgodą rodziców. To m.in. dlatego związkowiec broni planowanej nowelizacji prawa oświatowego. Jego zdaniem pozycja nauczycieli i dyrektorów jest dziś na tyle słaba, że „Lex Czarnek” jest dla nich szansą.

Jest „szansą dla nauczycieli, którzy stali się zakładnikami pewnych sytuacji lokalnych, i niestety ale też dyrektorów, którzy bywa, że są traktowani zbyt przedmiotowo przez włodarzy gmin”. Bo dziś są zestresowani, czasem podlegają mobbingowi, ale nie mają do kogo się odwołać.

„Stąd zalecałbym większą powściągliwość w krytyce działań na rzecz wzmocnienia roli kuratora, który mógłby pełnić rolę mediatora między szkołą a organem prowadzącym” – pisze Wojciech Książek. „Takich zapisów nie ma wprost w projekcie zmian, ale liczy się też praktyka, poziom, kwalifikacje kuratorów i wizytatorów, co też pozostaje ważnym wyzwaniem. To może być element niezbędnej równowagi w zachowaniu polskiego, państwowego wymiaru szkolnictwa”.

Dziś tej równowagi w systemie szkolnym zdaniem działacza „S” nie ma. A przykładem tego ma być m.in. to, że interwencje w sprawie dyskryminacji nauczycieli do kuratoriów oświaty kończyły się zazwyczaj bezradnym rozkładaniem rąk, z uwagi na brak odpowiednich instrumentów prawnych.

Mimo to, jak twierdzi były wiceminister edukacji, MEN nie powinien otwierać jednocześnie zbyt wielu tematów konfliktowych.