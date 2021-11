Co przyniosło spotkanie związkowców z ministrem ws. płac nauczycieli?

W jego opinii trudno wyrokować, że w wyniku tych spotkań zostanie cokolwiek ustalone. W trakcie rozmowy przedstawiciele ministerstwa wyraźnie wskazywali, że są "zakładnikami" premiera i nie mogą sobie pozwolić na zbyt daleko idące obietnice. Ponadto widać było wyraźnie, że MEiN chciałoby zmniejszyć liczbę nauczycieli, co nie jest do przyjęcia przez związek zawodowy. Obawy związkowców wzbudza również inny sposób rozumienia oparcia wzrostu wynagrodzeń na wzroście wynagrodzenia przeciętnego.

– Upieramy się przy tym, żeby wszystkie składniki wynagrodzenia określić wskaźnikami do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W ten sposób te składniki, które wynikają z płacy zasadniczej, jak chociażby wysługa lat, pośrednio same się określą. Tymczasem ministerstwo inaczej na to patrzy. I o tym mamy dyskutować za tydzień – wyjaśnia.

Pełni nadziei

Wygląda więc na to, że dzisiejsze spotkanie, podobnie jak pierwsze z 15 listopada, zainicjowane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, nie przyniosło rezultatu. Przewodniczący Ryszard Proksa w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl po tym spotkaniu wtedy stwierdził:

„Przede wszystkim cieszy nas to, że siadamy i rozmawiamy, czego od dwóch lat nie mogliśmy się doprosić. Teraz mamy zielone światło od premiera i wsparcie prezydenta, który zapowiedział, że spróbuje dopilnować, żebyśmy się dogadali”.

Podkreślił jednocześnie, że solidarność oświatowa nie będzie rozmawiać z rządem o niczym innym dopóki nie zrealizuje porozumienia z VI kwietnia. Nie zgodzi się też na to, żeby inne strony się w to włączyły.

Dialog społeczny

Warto jednak zauważyć, że jednocześnie z dzisiejszymi rozmowami MEiN – Solidarność obradowało prezydium Rady Dialogu Społecznego, które decydowało o porządku obrad posiedzenia plenarnego RDS ustalonego na 9 grudnia. Było więc wysoce prawdopodobne, że w ten dzień dojdzie do spotkania rządu z przedstawicielami wszystkich central związkowych, w tym również związków nauczycielskich, na temat związania wynagrodzeń ze średnią krajową. Ostatecznie ustalono, że do tej dyskusji dojdzie na nadzwyczajnym posiedzeniu RDS jeszcze w grudniu br. lub w styczniu 2022 r.

Trzeba bowiem pamiętać, że jakkolwiek związki nauczycielskie spierają się o to, który z nich pierwszy wskazał na taką konieczność, to obecnie przynajmniej w tej sprawie mówią jednym głosem – wszystkie chcą tego powiązania.

Zatem i na forum RDS może się okazać, że uzależnienie wynagrodzenia od średniej krajowej ma nie jedno a co najmniej kilka znaczeń. A szkoda, bo wydaje się, że to jedyny i prosty sposób na to, by nauczyciele nie domagali się co roku regulacji płac i podwyżek. Warto też zaznaczyć, że powiązanie wynagrodzenia, nie oznacza, że pensje nauczycielskie na każdym stopniu awansu zawodowego mają być co najmniej tej wysokości, a jedynie, że są z nią w jakiejś relacji.

Co więcej, związkowcy wszystkich opcji są gotowi do daleko idących ustępstw w tej sprawie. Ale póki co rząd w tym zakresie niczego nie chce zmieniać.