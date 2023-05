Co robi MEiN, by zapewnić zastępowalność kadr w szkołach? Resort odpowiada

Ana

2023-05-18 13:45:42

Polityka samorządów jest w sosw taką że klasy się łączy (nawet 3)w jedną. Zajęcia dodatkowe redukuje się do absolutnego minimum, różne rodzaje niepełnosprawności w jednej klasie to standard, materiały do pracy typu papier, pomoce, narzędzia (odliczone=1ryza papieru pod warunkiem że nauczyciel jest W

...

ychowawca klasy) dowozy-kumulowane żeby mniej kursów dzięki czemu maluchy czekają aż lekcje skończą klasy branżowe. W ten sposób zawsze będzie dostatek nauczycieli. Zawsze można dołożyć kilku do klasy itd. To kilka przykładów w które wg mnie powinno rozwiązać MEIN wprowadzając np rozwiązania co do liczebność klas i rodzaju niepełnosprawności w oddziale. Jak można z ludzkiegu oktu widzenia w jedną klasę wsadzić autyste, asperger owca????? Nikt tego nie widzi???? A co na to kuratoria??? Co na to MEIN? CO NA TO RODZICE I NAUCZYCIELE TO WIADOMO. S K A N D A L