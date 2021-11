Czarnek: niskie bezrobocie sprzyja rozwojowi szkolnictwa zawodowego

Minister przyjechał do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp., gdzie obejrzał placówkę i wziął udział w spotkaniu z dyrektorami lubuskich szkół zawodowych (fot.:PAP/Lech Muszyński)

Na konferencji prasowej w akademickiej bibliotece szef resortu edukacji i nauki mówił, że szkolnictwo zawodowe rozwija się w woj. lubuskim dynamicznej niż średnia w kraju, a sam Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie jest tego znakomitym przykładem.

Minister mówił, że na rozwój szkolnictwa zawodowego wpływ ma kilka czynników.

Od 2015 r. ta forma kształcenia jest mocno promowana, powstają szkoły branżowe, gdyż jest duże zapotrzebowanie na fachowców różnych branż.

Minister w piątek przebywa z wizytą w woj. lubuskim. Rano przyjechał do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp., gdzie obejrzał placówkę i wziął udział w spotkaniu z dyrektorami lubuskich szkół zawodowych. Potem odwiedził Akademię im. Jakuba z Paradyża, gdzie zapoznał się z możliwościami i z problemami uczelni.

Na konferencji prasowej w akademickiej bibliotece szef resortu edukacji i nauki mówił, że szkolnictwo zawodowe rozwija się w woj. lubuskim dynamicznej niż średnia w kraju, a sam Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie jest tego znakomitym przykładem.

"O ile w kraju, jeśli dobrze pamiętam, mamy 55 proc. uczniów, którzy decydują się na kształcenie w szkołach zawodowych, o tyle tu woj. lubuskim ten procent jest wyższy - 34 proc. w liceach ogólnokształcących, a ponad 60 proc. właśnie w szkołach zawodowych - i to cieszy, bo to pokazuje, że podnosimy szkolnictwo zawodowe z pewnej zapaści, do której doprowadziliśmy je jeszcze 20-25 lat temu. Szkolnictwo zawodowe jest rzeczywiście priorytetem, jest wiele pomysłów na rozwój tego szkolnictwa" - powiedział minister Czarnek.

Minister mówił, że na rozwój szkolnictwa zawodowego wpływ ma kilka czynników. Sprzyja temu m.in. rekordowo niskie bezrobocie i sytuacja na rynku pracy, który stał się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Dodał, że od 2015 r. ta forma kształcenia jest mocno promowana, powstają szkoły branżowe, gdyż jest duże zapotrzebowanie na fachowców różnych branż.

Na konferencji prasowej rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Elżbieta Skorupska-Raczyńska mówiła, że wizyta ministra była okazją do prezentacji uczelni, do podzielenia się osiągnięciami i jej troskami. Zaznaczyła, że z radością może stwierdzić, że te troski są również troskami ministra.

"W rozwoju naszej uczelni, w rozwoju kierunków medycznych, kierunków inżynierskich, kierunków mundurowych nie jesteśmy sami" - dodała. Mówiła, że uczelnia pokłada wielkie nadzieje z rozwojem przede wszystkim kierunków medycznych i badań naukowych.

Minister Czarnek powiedział, że akademie nie są tworzone po to, żeby miały tylko nazwę, ale żeby traktować je po akademicku i to jest rzecz fundamentalna.

"Tu deklaruję, że będziemy oczywiście zmieniać sposób podejścia do takich szkół wyższych jak akademia w Gorzowie Wielkopolskim i zmieniać również sposób przekazywania subwencji, ten algorytm podziału subwencji" - powiedział Czarnek.

Dodał, że cieszy się z rozwoju akademii w Gorzowie (powołanej pięć lat temu na bazie PWSZ), a szczególnie z kierunków medycznych. Uczelnia ma obecnie kierunek pielęgniarski, a niedawno uruchomiła ratownictwo medyczne. Po pierwszej rekrutacji na tym kierunku studiuje 41 osób.