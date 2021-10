Czas pomyśleć o nauczycielach pracujących w przedszkolach

- Samorządom chcę przypomnieć, że dziś finansowanie oświaty wygląda zupełnie inaczej niż 2-3 lata temu. Gminy dostaną mnóstwo dodatkowych środków na inwestycje - w tym także na edukację - powiedziała Marzena Machałek.

- Nie powinna nikogo dziwić gorąca dyskusja o oświacie. To najbardziej znaczący punkt w budżecie. W mniejszych gminach szkoły i przedszkola mogą pochłaniać nawet 70 proc. całego budżetu - powiedział Ireneusz Czech, wójt gminy Kochanowice. - Największą kwotą w tych wydatkach są jednak płace. To nie my ustalamy pensje nauczycieli, robi to rząd - powiedział Ireneusz Czech, burmistrz gminy Kochanowice.

Pensja zwiększona, pensum zostanie

Obecne pensum nauczyciela zatrudnionego na pełnym etacie wynosi 18 godzin tygodniowo. W czasie negocjacji o podwyżkach resort edukacji zaproponował zwiększenie go o 4 godzin oraz 8 godzin tzw. dostępności. Podczas konwentu wójtów i burmistrzów padło pytanie, czy zwiększenie pensum obejmie także nauczycieli w przedszkolach.

- Analizowaliśmy to i porównywaliśmy, jak wygląda pensum nauczycieli szkół oraz przedszkoli w Polsce, z sytuacją w innych krajach europejskich. O ile w przypadku nauczycieli szkolnych jest ono jednym z najniższych w Europie, to już nauczyciele w przedszkolach są w czołówce pod kątem liczby przepracowanych godzin. Im nie można podwyższać - zaznaczyła Marzena Machałek.