Czego potrzebują dyrektorzy szkół, co daje im samorząd?

Tyle że jak mówiła wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, to ostatnie nie zawsze jest możliwe.

- Ja rozumiem gminy, które pytają dyrektora, ile może zaoszczędzić, bo musimy sobie powiedzieć, że ta subwencja jest coraz niższa i o ile kiedyś wystarczała na pokrycie 80 proc. wszystkich kosztów, to teraz to jest 50-60 proc. i część gmin stać na to, żeby pokrywać tę różnicę i inwestować w edukację, a część - mimo że chciałaby to robić - po prostu na to nie stać. Te finansowe kwestie są bardzo ważne i nie można o nich zapominać, bo to one budują infrastrukturę szkolną, sportową czy liczbę dostępnych sal - podkreślała Czarzyńska-Jachim.

Po pierwsze autonomia

Jak zgodnie zaznaczały obie uczestniczki webinarium, kluczowe znaczenie w realizacji wizji rozwoju szkoły ma autonomia i pozwolenie osobie, której to zadanie się powierzyło - mówiąc krótko - działać.

- Dyrektor jest kluczową osobą i to od niego zależy, jak funkcjonuje szkoła, jakie są relacje w gronie pedagogicznym i jak ta szkoła się rozwija. Dlatego dyrektor musi być przede wszystkim partnerem, a nie petentem i to jest rzecz kluczowa. Ja uważam, że powinien to być partner autonomiczny i mówiąc o autonomii, myślę o bardzo szerokiej autonomii - zarówno od władz samorządowych, jak i od kuratorium i władz centralnych, bo każdy dyrektor ma jakiś pomysł na szkołę i jeżeli ten jego pomysł, idea, zyska akceptację organu prowadzącego, to powinien mieć możliwość realizacji tej swojej wizji - tak naprawdę z korzyścią dla wszystkich - podkreślała wiceprezydent Sopotu.

Nie będzie to możliwe w sytuacji, gdy zarządzanie systemem edukacji będzie odbywało się centralnie.

- Przeraża mnie to, o czym aktualnie się mówi, czyli zapowiedź centralizacji i tego, że organ prowadzący, władze samorządowe nie będą miały żadnego wpływu na wybór dyrektora, czyli na wybór pewnej wizji szkoły, którą dana osoba proponuje i wszystko będzie podporządkowane kuratorium i jakiemuś centralnemu programowi. To mnie bardzo niepokoi, bo myślę, że centralizacja ani dyrektorom, a pośrednio wtedy uczniom, szkole, rodzicom, nauczycielom, na pewno nie służy - mówiła Czarzyńska-Jachim.

Zdaniem Oktawii Gorzeńskiej, dyrektorom w zachowaniu autonomii bardzo pomaga dobra relacja z organem prowadzącym, który traktuje dyrektora jak partnera, z którym wspólnie pochyla się nad problemami i próbuje te problemy rozwiązać.

- Jak ja to obserwuję i jak wynika również z mojego doświadczenia, kiedy byłam dyrektorem szkoły, jeśli zadbamy o te relacje, to możemy naprawdę wiele zrealizować. System daje oczywiście pewne ramy i mamy dużo możliwości działań, tylko my z nich nie korzystamy. Tu mamy lekcję do odrobienia, żeby jednak nie powielać zagadnień, w które już weszliśmy, ale patrzeć, gdzie jest dzisiaj nasza społeczność, czego potrzebujemy, z jakimi ludźmi pracujemy, jak ten zespół wzmacniać. Bardzo mocno wierzę w to, że dzisiaj dyrektor jest nie tylko tym, który zarządza, ale jest też przywódcą, powinien być liderem zmian - podkreślała ekspertka innowacji i przywództwa w edukacji.

Magdalena Czarzyńska-Jachim podkreślała z kolei, jak ważne jest, by doskonalić kompetencje zarządcze i przywódcze, które są niezbędne do prowadzenia szkoły.

- W samorządach toczy się dyskusja na temat kompetencji przywódczych dyrektorów, bo dyrektor jest liderem, a w kwestii tego, na ile biznes przepracował temat szkoleń i rozwijania tych kompetencji zarządczych, w oświacie bywa różnie i szczególnie jak ktoś awansuje z poziomu nauczyciela na poziom dyrektora, to nagle okazuje się, że tych kompetencji po prostu mu brakuje i trzeba je jakoś uzupełnić - przyznaje wiceprezydent Sopotu.

Tu niezwykle ważna jest, jak podkreśla, rola samorządu.

- My zachęcamy nauczycieli i dyrektorów do podnoszenia swoich kwalifikacji - także zarządczych - i zawsze jest pula środków na szkolenia. Te kompetencje zarządcze dyrektorów są niezmiernie istotne, bo pamiętajmy, że dyrektor ma wiele grup interesariuszy - jak to określa się w biznesie. To są nauczyciele, rodzice, uczniowie, często są to sprzeczne interesy i część z dyrektorów ma kłopot z komunikacją, która jest jednym z elementów kompetencji zarządczych. Powstają szkoły liderów przeznaczone dla dyrektorów i zachęcam osoby, które są dyrektorami czy być może nimi będą, by przez takie szkoły przejść - uważa Czarzyńska-Jachim.

Zdobywanie tych kompetencji powinno jednak jej zdaniem zacząć się dużo wcześniej.

- Myślę, że za chwilę będziemy mieć problem z kadrami - nie tylko z nauczycielami konkretnych przedmiotów, ale również z kadrą dyrektorów i chyba trzeba by zacząć o tym myśleć już na poziomie kształcenia przyszłych kadr nauczycielskich, by to przygotowanie zarządcze było już wcześniej i by ta dostępność kadr była większa, bo o ile w przypadku dużych miast nie jest jeszcze najgorzej, to w mniejszych ośrodkach zmiana dyrektora jest po prostu niemożliwa, bo nie ma kto go zastąpić - mówi wiceprezydent Sopotu.

Dobry dyrektor, czyli jaki?

Wybór dyrektora szkoły odbywa się w drodze konkursu i tu procedura jest oczywista. Mniej oczywiste są przesłanki, dla których dana osoba o to stanowisko zabiega.

- Czasami jest tak, że dyrektor przygotowuje kogoś na to stanowisko - np. wicedyrektora. Czasem to jest nauczyciel sfrustrowany sytuacją w szkole - i takich przykładów znam wiele - który chce coś zmienić. Czasem jest to szukanie kogoś zupełnie nowego. Znam samorządy, które cieszą się, gdy w konkursie jest kontrkandydat, bo mogą wypatrzeć kogoś, komu mogą powierzyć tę funkcję w sytuacji, gdy nie ma dyrektora lub nie ma chętnego - taka osoba mogłaby przez rok taką szkołę prowadzić. I podobne sytuacje się zdarzają, również w dużych miastach. Są też samorządy, które powierzają tę funkcję sprawdzonym dyrektorom, ale są też takie, które co 5 lat mówią "sprawdzam" - czas na konkurs, zobaczmy, co się wydarzyło i jaka jest wizja na przyszłość - wymieniała Oktawia Gorzeńska.

Jak podkreślała, przygotowanie osoby do funkcji dyrektora jest bardzo ważne, ale niezwykle ważne jest także, by kandydat na to stanowisko szukał dodatkowych ścieżek rozwoju.

- Taka osoba musi naturalnie skończyć studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Ja sama prowadzę zajęcia na takich studiach i ich program niestety nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości, dlatego niezwykle ważne jest, by wzmacniać te kadry. Myślę też, że niezwykle ważne jest - i tu apel do dyrektorów - by szukać sieci współpracy i rozwoju poza swoją gminą. Łatwiej wymienić się swoimi problemami z dyrektorami z innych miejscowości w Polsce, bo nie ma tego lęku, że ktoś nas oceni, porówna, będzie rywalizował. To bardzo dużo daje - podkreślała ekspertka innowacji i przywództwa w edukacji.

Z kolei wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim zaznaczyła, że z perspektywy organu prowadzącego w wyborze dyrektora kluczowa jest wizja rozwoju.

- Często zachwycamy się pomysłami szkół niepublicznych, ale szkoły samorządowe też mogą je realizować, lecz potrzebna jest odwaga dyrektora i zgoda organu prowadzącego. Umówmy się - 45 minut to nie jest dogmat. Jeżeli dyrektor ma odwagę i wizję innej organizacji pracy, to tak naprawdę z prawnego punktu widzenia ma możliwość ją wprowadzić. Tyle że jesteśmy w pewnych sztywnych ramach i przyzwyczailiśmy się, że wygląda to, jak wygląda. Myślę, że to, że szkoły niepubliczne niekiedy łamią schematy, jest dobre i jest coraz więcej dyrektorów w samorządowych, publicznych placówkach, którzy też się na to decydują - mówiła Czarzyńska-Jachim.

Rekomendacje

Jak wspierać dyrektorów szkół? Aby odpowiedzieć na to pytanie, Oktawia Gorzeńska, ekspertka innowacji i przywództwa, zapytała samych zainteresowanych.

- Kluczowe jest, by ograniczyć biurokrację i wykorzystać narzędzia cyfrowe, by gdzieś te dane pozyskiwać, ale nie na zasadzie gaszenia pożarów. Wielu dyrektorów mówi, że prośbami o dane są zasypywani każdego dnia. Byłoby dobrze, gdyby organ prowadzący przemyślał, jak zbierać te dane w bardziej zrównoważony sposób - mówiła Gorzeńska.

Kolejna rzecz to cykliczne spotkania dyrektorów z przedstawicielami organu prowadzącego.

- Jak już mamy tego dyrektora, któremu powierzyliśmy placówkę, pomyślmy, jak go wspierać, jak niwelować z jego codziennej pracy różnego rodzaju blokery i tutaj bardzo ważne są spotkania cykliczne. Dobra praktyka to spotkania raz w miesiącu, żeby wiedzieć, jakie są problemy, w czym można się nawzajem wesprzeć - podkreślała ekspertka.

Radziła też wspólne tworzenie standardów dokumentów - np. statutu szkoły.

- W wielu miejscach w Polsce statuty nie są aktualizowane, z czego wynika wiele problemów. Dobra praktyka pokazuje, że gdy organ podpowiada ekspercko, jak je tworzyć i robi szkolenie dla wszystkich dyrektorów, to później łatwiej przez to przejść. Dyrektor odpowiada za finanse, ale warto pomyśleć, czy w ramach centrów usług wspólnych, które w różnych samorządach różnie się nazywają - obarczać dyrektorów kolejnymi obowiązkami. Czy dyrektor musi odpowiadać za wszystko, czy musi opisywać faktury? Nie wydaje mi się - mówiła Gorzeńska.

Ostatnia rzecz, na jaką wskazała, to potrzeba diagnozowania potrzeb szkół i ich udziału w realizacji projektów.

- Realizując unijne projekty, warto wykonać najpierw diagnozę. Bo często na poziomie idei te projekty są szumne, ale nie przystają do rzeczywistości i potem nie ma kto ich realizować w jakościowy sposób - powiedziała ekspertka.