"Czuję się jak frajerka". Nauczyciele szczerze o tym, co trzyma ich jeszcze w zawodzie

Na sobotę 15 października Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział wielką manifestację nauczycieli pod gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Swoją pikietę zorganizuje Solidarność 17 listopada, wśród uczestników na pewno znajdą się nauczyciele. Będą domagali się przede wszystkim wynagrodzeń. Bo – czego byśmy nie powiedzieli o sytuacji w oświacie, to właśnie wynagrodzenia rzutują na chęć wyboru i pozostawania w tym zawodzie.

Młodzi stażem nauczyciele chcą pracować w zawodzie mimo świadomości, że ich zarobki nie będą wysokie.

Wynagrodzenia na poziomie uniemożliwiającym utrzymanie rodziny są dla nich poważną przeszkodą, dlatego 50 proc. z nich myśli o zmianie zawodu.

Wśród demotywatorów, obok płac, wymieniają postawę roszczeniową rodziców i klimat wokół zawodu.

Wygląda na to, że zaledwie niewielki ruch w wynagrodzeniach nauczycieli może rozwiązać znaczną część problemów polskiej edukacji. Okazuje się bowiem, że nauczyciele chcą pracować w tym zawodzie i są do tego silnie zmotywowani, mimo że zdają sobie sprawę z niskich wynagrodzeń. Te zaś obok roszczeniowej postawy rodziców są najważniejszym demotywatorem, który sprawia, że myślą o zmianie zawodu. I wynika to nie tyle z opinii związkowców, ale z obiektywnych badań, przeprowadzonych w ramach programu Erasmus+ Teacher Drop Out pt. „Młodzi nauczyciele odchodzą ze szkoły. Raport z diagnozy uwarunkowań odchodzenia z zawodu przez nauczycieli o stażu pracy do 5 lat”

Młodzi stażem nauczyciele mają problem

Badaniem, które przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2021 r. objęto 828 młodych stażem nauczycieli, pracujących w publicznych szkołach i przedszkolach w Warszawie. Większość w wieku między 25 a 45 lat (78 proc.), z tym, że osoby w przedziale wiekowym 25-29 lat stanowiły 28 proc., w przedziale 30-35 lat - 24 proc. natomiast osoby w wieku 36-45 lat - 26 proc. W większości były to kobiety (87 proc.), zatrudnione w szkołach podstawowych (62 proc.) na podstawie umowy o pracę (61 proc.), reprezentujące stopień mianowania nauczyciela kontraktowego (62 proc.).

Na pytanie: czy myślą o zmianie zawodu, blisko połowa badanych (49,15 proc.) odpowiedziała „tak”.

Plany dotyczące zmiany zawodu. Źródło: Raport.

Według raportu o zmianie pracy częściej myślą nauczyciele poniżej 36 roku życia (67 proc. vs 49 proc. wśród osób nie rozważających zmiany zawodu), a z drugiej strony osoby z dłuższym stażem (69 proc. vs 60 proc. dla osób, których staż wynosi 4-5 lat). Jako główne przyczyny wymieniły zaś:

niskie zarobki, które młodym stażem nauczycielom uniemożliwiają godne życie, zaspokajanie potrzeb rodziny;

roszczeniowych rodziców oraz brak szacunku i uznania dla pracy nauczyciela. Najbardziej miarodajnym przykładem jest tu wypowiedź: „Rodzice są coraz bardziej roszczeniowi, dzieci coraz częściej wychowywane bez zasad, co przekłada się na pracę w grupie. Do tego prestiż zawodu jest bardzo niski. Pomimo 5-letnich studiów i ogromu kursów jesteśmy traktowani jak nianie, opiekunki, a nie nauczyciele”.

duży zakres odpowiedzialności zawodowej, nieadekwatny do wysokości zarobków;

warunki pracy; a także

możliwości rozwoju zawodowego. System awansu zawodowego niemający związku z jakością i zaangażowaniem w pracy;

przeciążenie pracą, wynikające z bardzo dużego zakresu zadań, które powodują, że wykonują je kosztem życia rodzinnego, czasu dla siebie i swojego zdrowia.

Oto przykłady: „W pracy jestem cały czas na nogach, jest to duży wysiłek głosowy, jeżeli zwiększą pensum, fizycznie się wykończę. To nie jest siedzenie za biurkiem samemu w pokoju przez 8 godzin przy kawie przed komputerem. Poza lekcjami dyżury na korytarzach, zastępstwa, bo brakuje nauczycieli, przygotowywanie się do zajęć, robienie pomocy dydaktycznych, sprawdzanie prac, ocenianie, odpisywanie na wiadomości od rodziców kosztem życia rodzinnego. Czuję, że moje zdrowie jest wystawione na próbę: słuch, kręgosłup, zdrowie emocjonalne”. „Konieczność zostawania po godzinach lub prace w domu często po nocach (oczywiście nie w ramach nadgodzin). To wszystko powoduje napiętą atmosferę, co odbija się na psychice i motywacji. (...) ciągły stres i nienormowane godziny pracy. Z dnia na dzień informacje o szkoleniach stacjonarnych lub zdalnych a nauczyciel ma również rodzinę i swoje dzieci”.

W pracy nauczyciela jest wiele czynników demotywujących

Te argumenty pojawiają się również w wypowiedziach na temat najbardziej istotnych czynników demotywujących do pracy w zawodzie. Wśród nich nauczyciele wymieniają najczęściej brak odpowiedniego wynagrodzenia, trudności we współpracy z rodzicami, brak dobrej organizacji pracy, szacunku dla zawodu i osoby nauczyciela, brak wsparcia w sytuacjach trudnych, brak właściwego klimatu w instytucji.

Czynniki demotywujące nauczycieli w codziennej pracy. Źródło: Raport.

W wypowiedziach otwartych bardzo często pojawiały się także - brak szacunku dla pracy nauczyciela w społeczeństwie i na różnych szczeblach władzy oraz kryzys autorytetu nauczyciela. Wskazywano także na dysproporcję między wymaganiami i zakresem odpowiedzialności a niską pozycją społeczną i powszechnym niedocenianiem zawodu nauczyciela.

„Praca nauczyciela nie jest pracą docenianą przez jakikolwiek organ ani w sposób finansowy, ani społeczny. Nauczyciel powinien być autorytetem a zostaje postrzegany jako bezpłatna opieka. Odpowiedzialność jaką nauczyciel ponosi jest ogromna, przez większość dnia odpowiadamy za bezpieczeństwo dzieci, uczymy od początku podstaw, które powinny być wprowadzone przez rodziców już w domu. Wymagania od społeczeństwa (rodziców) są wygórowane”.

„Ten zawód nie ma zupełnie prestiżu w społeczeństwie. Uważam, że zarabiam niewspółmiernie mało w stosunku do włożonego wysiłku i odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa. Ogólnie czuję się jak frajerka, często wstydzę się przyznać, jaki zawód wykonuję”.

Wymieniając czynniki demotywujące do pracy w zawodzie, nauczyciele zwracają uwagę również na:

relacje z dyrekcją placówki nieraz połączone z mobbingiem;

brak szacunku ze strony uczniów;

zgeneralizowane poczucie, że nauczyciele jako grupa zawodowa są nieakceptowani, odrzucani, a nawet pogardzani.

Są chętni do zawodu nauczyciela

Mimo to nauczyciele chcą pracować w zawodzie. Na szali „za” wymieniają wiele argumentów, które powodują, że zamierzają w tym zawodzie pozostać. Co ich motywuje do tak nisko – ich zdaniem - opłacanej i niedocenianej pracy?

Czynniki motywujące w codziennej pracy. Źródło: Raport

Powodów jest wiele - wśród nich najważniejszy to kontakt z dziećmi i młodzieżą, możliwość pomagania i kształtowania drugiego człowieka oraz to satysfakcja z pracy i sukcesów uczniów. Wśród silnych motywatorów znalazły się również dobra współpraca i docenianie przez dyrektora.

Jak podkreślono w raporcie znamienne dla tych wypowiedzi były dwie, które i my tu przytoczymy:

„To co robię (praca z dziećmi, nauczycielami i rodzicami) przynosi mi satysfakcję i lubię to. Natomiast warunki pracy, niskie zarobki, zmiany, które planuje wprowadzić ministerstwo do nauczania wpływają bardzo demotywująco”.

„Odczuwam satysfakcję patrząc jedynie na efekty i przebieg pracy z uczniami, gdyby nie to, że mi na nich zależy i chcę dać im lepszy start w przyszłość to nie wykonywałabym tego zawodu, ponieważ zarobki i biurokracja przytłaczają”.

Chęć nauki dzieci i młodzieży rekompensuje wiele braków

Nauczyciele w większości mają tego pełną świadomość. Dowodem na to są nie tylko te dwie wypowiedzi zacytowane w poprzednim fragmencie tekstu, ale przede wszystkim motywy, które pchają ludzi do tego zawodu, a więc:

zainteresowania i predyspozycje zawodowe - 72 proc.;

możliwość pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi - 56 proc.;

możliwość pracy na rzecz społeczeństwa i kształtowania przyszłych pokoleń;

stabilność pracy oraz to,

że liczba godzin dydaktycznych i organizacja pracy w szkole pozwalają na podjęcie dodatkowych zajęć/pracy.

Przy czym na te ostatnie trzy argumenty przemawiające za wyborem tego zawodu były we wskazaniach niemal równorzędne – po ok. 29 proc.

Pozostałe argumenty, takie jak możliwość awansu i rozwoju zawodowego, przypadek (związany z wejściem do tego zawodu) czy łatwość znalezienia pracy uzyskały po mniej niż 12 proc. wskazań.

Co znamienne, na prestiż zawodu wskazał co 20 badany a na wysokość wynagrodzenia co 100. A to pokazuje jak silna jest motywacja do pracy w tym zawodzie.

Motywy wyboru zawodu nauczyciela.Źródło: Raport

I chociaż odpowiedzi na pytanie: jakie obecnie najważniejsze są powody pozostawania w zawodzie, wyglądają trochę inaczej, to w gruncie rzeczy są bardzo podobne do tych, które przesądziły o wyborze zawodu nauczyciela.

Zmiana motywacji w trakcie kariery zawodowej. Źródło: Raport.

Według raportu 75 proc. respondentów, którzy wybrali zawód nauczyciela ze względu na swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe odczuwa satysfakcję ze swojego wyboru. Taką satysfakcję odczuwa też 71 proc. ogółu.

Satysfakcja z wykonywanego zawodu. Źródło: Raport

Wśród nauczycieli, którzy odczuwają zadowolenie z wykonywanej pracy dominują argumenty jakościowe, związane z docenianiem ich pracy oraz relacjami z uczniami. Według autorów raportu świadczą one o tym, że badani mają poczucie uznania w środowisku szkolnym czy przedszkolnym, szczególnie ważne dla nich ze strony uczniów i rodziców. Ilustrują to następujące przykłady:

"Pomimo trudności, nadal chodzę do pracy z zadowoleniem. Docenienie przez uczniów i ich rodziców upewnia mnie w tym, że wykonuję swoją pracę dobrze".

„Gdybym nie miała satysfakcji z tego, co robię, już by mnie nie było w tym zawodzie”.

„Lubię pracę z dziećmi”.

„Lubię swoją pracę, mam kontakt z ludźmi. Praca z dziećmi daje mi dużą satysfakcję”.

„Czuję się potrzebna, czuję, że ta praca ma sens. Krótko mówiąc, satysfakcję daje mi uśmiech dziecka, dobre słowo ze strony rodziców, dyrekcji”.

„Praca z dziećmi i młodzieżą oraz realny wpływ na młode pokolenie”.

„Widzę efekty mojej pracy, cieszę się, że uczę dzieci nowych rzeczy”.

„Uważam, że jest to wdzięczna praca, dająca wiele radości i satysfakcji a zarazem pełna nowych wyzwań i możliwości, które również mnie rozwijają”.

Potrzebne są konkretne działania

Powyższe głosy wyraźnie wskazują, że wśród nauczycieli jest pasja i chęć pracy w zawodzie. I trzeba naprawdę niewiele, żeby przestali myśleć o innych branżach, innych zawodach. Wśród rekomendacji sformułowanych w raporcie wskazano w zasadzie jedną, odnoszącą się ściśle do omawianego tu problemu:

"Status społeczny i ekonomiczny nauczycieli wymaga radykalnych zmian. Decyzje w tym zakresie muszą być podejmowane na szczeblu centralnym, ponieważ potrzebne są tu zmiany prawa. Konieczna też jest kampania społeczna, która będzie nastawiona na ukazywanie roli i znaczenie edukacji i zawodu nauczyciela dla przyszłości narodu i społeczeństwa. Nauczyciele i ich praca częściej, w pozytywny sposób, powinni być pokazywani w mediach. Potrzebne są działania, które wzmocnią rangę zawodu nauczyciela zarówno wśród społeczeństwa, jak i decydentów oświatowych".

Tylko tyle, ale aż tak wiele. Wygląda bowiem na to, że przed Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz całym społeczeństwem stoi ogromne zadanie. W przeciwnym razie kryzys w edukacji będzie się tylko pogłębiał. Co nie jest zjawiskiem nie do przewidzenia – to problem ogólnoeuropejski, o czym świadczą cele programu, w ramach którego powyższy raport został opracowany.

- Zauważalny w wielu krajach Unii Europejskiej kryzys związany z brakiem nauczycielskiej kadry, w tym z odchodzeniem z zawodu nauczycieli w ciągu kilku pierwszych lat pracy, wymaga wnikliwego spojrzenia na sytuację w tej grupie zawodowej. Analiza czynników środowiskowych oraz osobistych zapewniających well-being zawodowy bądź prowadzących do zagrożenia wypaleniem zawodowym stała się kluczowym celem międzynarodowego projektu Erasmus+ Teacher Drop Out, w którym oprócz Polski bierze udział Wielka Brytania i Turcja.

Celem tego przedsięwzięcia jest poznanie uwarunkowań dobrego startu w zawodzie, zakresu wsparcia udzielanego nauczycielom, ich oceny przygotowania do wykonywania zadań dydaktycznych i wychowawczych w szkole, a także osobistego samopoczucia oraz poczucia uznania w zawodzie.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.