Stworzenie samorządu nauczycielskiego wzmocni prestiż zawodowy nauczycieli?

Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska opublikował list, w którym m.in. zachęca rząd koalicji partii opozycyjnych do powołania samorządu zawodowego nauczycieli. Wygląda jednak na to, że na poparcie innych związków zawodowych nie ma co liczyć.

NZZ Oświata Polska zaapelował do polityków opozycji demokratycznej o rozpoczęcie prac nad powołaniem samorządu zawodu nauczycielskiego.

Nauczyciele, podobnie jak lekarze czy przedstawiciele zawodów prawniczych, mieliby realny wpływ na zasady wykonywania zawodu oraz politykę edukacyjną państwa.

Idea może nie znaleźć zrozumienia w oczach polityków, ponieważ przedstawiciele dużych związków zawodowych nie chcą samorządu.

- Jako grupa zawodowa potrzebujemy reprezentującego nas organu, niezależnego od wpływów partyjnych, a jednocześnie mającego umocowanie prawne, które pozwoli na bezpośrednie oddziaływanie na politykę oświatową państwa - napisali m.in. związkowcy z Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska w liście do partii tworzących przyszły rząd.

Powołanie samorządu upodmiotowiłoby przedstawicieli zawodu nauczycielskiego

Dzięki ustanowieniu samorządu zawodowego nauczyciele zyskaliby wpływ na sposób i zasady wykonywania zawodu nauczyciela oraz jego ochronę prawną. Samorząd nauczycielski miałby możliwość ustalania w porozumieniu z ministrem edukacji standardów wykonywania zawodu i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, zajmowania stanowisk w sprawie kierunków polityki edukacyjnej państwa oraz innych dokumentów i projektów aktów prawnych dotyczących oświaty, a także uchwalenia kodeksu etyki zawodowej i czuwania nad jego przestrzeganiem.

Izba nauczycielska - zdaniem przedstawicieli NZZOP - uchroniłaby nauczycieli przed podejmowanymi wobec nich przez organy nadzoru działaniami, często skutkującymi postępowaniami dyscyplinarnymi.

Pomysł nie jest nowy. Według Sławomira Wittkowicza, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”, do dyskusji wprowadziła go jeszcze w 1990 r. solidarność oświatowa. Jak podkreśla prof. Bogusław Śliwerski, projekt ustawy powołującej samorząd zawodowy nauczycieli leży w zamrażarce sejmowej od 1997 r. Jego zdaniem powołanie samorządu spowoduje, że „to izba nauczycielska będzie określać, kto może być w tym zawodzie, a kto nie, w jakim zakresie trzeba nauczycieli szkolić, doskonalić itd. A związki zawodowe niech walczą o wysokość płac, warunki socjalne pracy, BHP i tak dalej”.

Pozwoliłoby też całkowicie zlikwidować instytucję kuratora oświaty, bo to nauczyciele powinni kontrolować jakość swojej pracy.

- Czy mamy nadzór nad ordynatorami szpitali, chirurgami, internistami, nad lekarzami rodzinnymi? Czy urzędnik NFZ hospituje przebieg operacji? Nie. Tę funkcję sprawuje samorząd lekarski. Od wspomagania jest samorząd lekarski, izby pielęgniarek i położnych itd. To dlaczego w edukacji mamy nadzór, jak w więziennictwie? Przecież to jest pozbawienie nauczycieli ich podmiotowości, godności zawodowej. Po co my ich kształcimy? Po to, żeby im potem powiedzieć, że jak są zatrudnieni, to trzeba ich cały czas pilnować, hospitować? Dyrektor szkoły ma przeprowadzić co najmniej jedną hospitację każdego nauczyciela. Przecież to jest śmieszne. A kto hospituje tego dyrektora? Nikt. A kto hospituje kuratora czy ocenia ministra edukacji? Nikt - argumentuje prof. Śliwerski.

WZZ „Forum - Oświata”: Izba nauczycielska byłaby kolejnym narzędziem w rękach polityków

Tego entuzjazmu nie podziela Sławomir Wittkowicz. Jego zdaniem ustanowienie samorządu nauczycielskiego nic nie da, a tylko uderzy w związki zawodowe. Nie spodziewa się, żeby ten projekt uzyskał jakieś szersze poparcie.

- Moim zdaniem ten projekt zabetonuje cały system. Bo kto będzie decydował o nadawaniu uprawnień nauczycielskich - uczelnia, samorząd? Samorząd będzie nadawał uprawnienia nauczycielom, będzie robił teraz egzaminy. Będzie wyrażał zgodę na to, czy osoba bez kwalifikacji może być zatrudniona i na jakich warunkach? To jest taki sam humbug, jak bon oświatowy. Dla kogoś, kto nie wie, jak jest uregulowana oświata, to hasło może być nośne. Natomiast jeżeli zagłębimy się chociażby w zakres działań tego samorządu, to już jest więcej pytań niż odpowiedzi. Z całą pewnością będziemy przeciwni temu rozwiązaniu - podkreśla.

Wątpi, żeby funkcjonowanie izby nauczycielskiej miało realny wpływ na uwolnienie szkoły od nacisków politycznych, poprawę funkcjonowania oświaty czy sposób wynagradzania nauczycieli.

- To byłoby kolejne narzędzie w rękach ambitnych polityków szczebla lokalnego, którzy nie mogli się gdzieś tam sprawdzić, narzędzie oddziaływania na niepokornych nauczycieli - mówi.

Jego zdaniem to uderzyłoby także w autonomię nauczyciela.

- System korporacyjny w założeniach jest fajny i słuszny, bo określa autonomię zawodu i szereg innych kwestii, jak samorządność, natomiast w rzeczywistości daje przedstawicielowi taką samą autonomię, jaką ma młody lekarz na oddziale kierowanym przez doświadczonego ordynatora. Tyle nauczyciel będzie miał do powiedzenia, mimo że będzie w tej samej izbie - kwituje.

ZNP: Nauczyciele nie potrzebują samorządu zawodowego, bo on nic nie zmieni

Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, również mówi bez ogródek:

- Jesteśmy jako związek przeciw takiemu rozwiązaniu, bo nie widzimy korzyści, jakie miałoby to przynieść nauczycielowi - stwierdza.

Jej zdaniem samorządu nauczycielskiego nie da się stworzyć na wzór innych samorządów zawodowych, bo - po pierwsze - przynależność do samorządu zawodowego byłaby obowiązkowa, czego na pewno nauczyciele by nie chcieli, a po drugie struktura organizacyjna takiej korporacji musiałaby mieć monstrualne rozmiary, żeby nadzorować pracę nauczycieli w małych miejscowościach czy gminach. Bo nauczycieli jest po prostu za dużo.

Przedstawicielka ZNP nie widzi też zalet ani w możliwości tworzenia kodeksu etyki, bo one już dawno zostały określone w ustawie - Karta nauczyciela, ani w możliwości przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli.

- Postępowania dyscyplinarne są umocowane przy wojewodzie i oczywiście rzecznikami dyscyplinarnymi są z reguły pracownicy kuratorium oświaty, ale do wojewódzkich komisji dyscyplinarnych są powoływani nauczyciele, którzy muszą pracować w tego typu placówce, co obwiniony. W komisji jest trzech nauczycieli, więc gdzie byłaby ta różnica? - pyta.

Z nadawaniem uprawnień do wykonywania zawodu też byłby problem, bo nie wiadomo, na jakich zasadach miałoby się to odbywać.

- Nauczyciele zdobywają kwalifikacje podczas studiów. Jak przychodzą do szkoły, powinni się legitymować wyższym wykształceniem kierunkowym i oczywiście przygotowaniem pedagogicznym - sugeruje Urszula Woźniak.

- Z powodu braków kadrowych obecnie na stanowiska nauczycielskie zatrudnia się również takie osoby, które nie posiadają pełnych kwalifikacji, ale istnienie izby w tym nie pomoże - argumentuje.

O realnym wpływie na politykę edukacyjną rządu też nie chce rozmawiać.

- Wszystko i tak zależy od tego, czy dialog społeczny w Polsce z partnerami społecznymi będzie na właściwym poziomie, czy nie. A on nigdy nie był na właściwym poziomie, a w ostatnich 8 latach wynosił 0. I czy to będzie izba nauczycielska, czy inna organizacja, to będzie miała taką samą siłę przebicia - kwituje.

Jak uważa przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie poprawi się też ochrona pracownicza nauczycieli, bo związki zawodowe też interweniują i są do tego umocowane.

Jej zdaniem efekt utworzenia samorządu zawodu nauczycielskiego będzie taki, że wszyscy nauczyciele będą musieli do niego przymusowo należeć i opłacać składki. A do tego nikt w Polsce nie jest chętny.

Solidarność oświatowa: Potrzebna jest dyskusja, bo powołanie samorządu nauczycieli byłoby głęboką zmianą ustrojową.

Nieco bardziej otwarte podejście do kwestii powołania samorządu zawodu nauczycielskiego reprezentuje Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Jego zdaniem dyskusję na ten temat należałoby przede wszystkim zacząć od szczegółowego określenia, czym taki samorząd miałby się zajmować, bo jego istnienie całkowicie zmieniłoby obecny ustrój oświaty.

- Jestem trochę sceptyczny wobec idei tworzenia samorządu nauczycieli. Ale problem rzeczywiście jest, bo po pierwsze - o czym się zresztą mówi - trzeba w końcu zdefiniować, kim w ogóle jest nauczyciel, bo tu nie ma jasności. No i po drugie, jak ten nauczyciel ma być ustawiony w systemie edukacji. Czy rzeczywiście ma być to nauczyciel, który podlega samorządowi wewnętrznemu, czy ma być to funkcjonariusz publiczny, czy też urzędnik państwowy? No więc tu wracamy właściwie do punktu wyjścia, do dyskusji o tym, jak ma być zbudowany system oświaty, bo nie da się jednego elementu wyjąć i o nim rozmawiać. Trzeba się zastanowić nad całym systemem - mówi.

Podkreśla, że konieczność dyskusji o systemie oświaty nie jest pomysłem nowym. Solidarność oświatowa dobijała się o to co najmniej dwa lata, jeśli nie dłużej, co nie spotykało się z odzewem. Nie zmienia to faktu, że tę dyskusję trzeba podjąć na poważnie.

