Czy nauczyciel przekracza granicę, pytając uczennicę o stanik? Ta kwestia podzieliła nauczycieli jednego z liceów w Lublinie. Oberwało się między innymi nauczycielce, która stanęła po stronie uczennic.

"Uczniowie mnie okłamali? Naprawdę? Nie daliście, jak ja, wiary słowom swoich dzieci?" - pyta retorycznie w mediach społecznościowych nauczycielka.

Sytuacja miała mieć miejsce podczas wycieczki szkolnej. Uczennice jednego z liceów w Lublinie miały słyszeć od nauczycieli uwagi dotyczące niezakładania stanika. Jego nienoszenie miało być "egoistyczne" ze względu na burzę hormonów u ich szkolnych kolegów. O sprawie powiadomiły jedną z nauczycielek - ta postanowiła interweniować. Jednak to, zamiast wyjaśnienia sprawy, przyniosło skandal i nieoczekiwane konsekwencje dla nauczycielki.

Według relacji nauczycielki dyrekcja szkoły sprawę zbagatelizowała, twierdząc, że nauczyciel, który rzucił seksistowską uwagę, już za nią przeprosił. Zignorowała też inne niepokojące relacje uczniów, mówiące między innymi o tym, że nauczyciele wchodzili w nocy bez pytania do pokojów dziewczyn i ich toalet. W piśmie wyjaśniającym skierowanym do prezydenta miasta dyrektor placówki zapewnił, że "w wyniku podjętych działań okazało się, że opinie oraz zarzuty formułowane w stronę nauczycieli (...) są niezgodne z prawdą".

"Czy Państwo wiecie, że po wycieczce wychowawczyni przeprowadziła w klasie ankietę na jej temat? Z jakiegoś powodu słuch po niej zaginął. Może warto zapytać. Jako rodzice macie Państwo prawo wglądu do WSZYSTKIEGO, co dotyczy Waszych dzieci i do WSZYSTKIEGO, co na prośbę wychowawcy napisały. Dlaczego wyniki ani treść ankiety nie są nigdzie wspomniane? Mam podstawy sądzić, że gdyby były korzystne dla opiekunów, z pewnością poznalibyśmy ich treść" - napisała na swoim profilu w portalach społecznościowych nauczycielka, która opowiedziała się po stronie uczennic.

Sprawą budzącego wątpliwości zachowania nauczycieli zajął się prezydent Lublina

Nauczycielka, zgodnie z procedurami, złożyła skargę na dyrekcję szkoły do organu nadzorującego - prezydenta miasta. Nie chodziło już tylko o sytuację podczas wycieczki, ale także o fakt, że zgłaszając skargę, sama miała usłyszeć seksistowską uwagę, że "może sama przyjdzie jutro do pracy bez majtek".

15 lutego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lublin rozpatrywała obejmującą trzy aspekty skargę na przełożoną, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W tej sprawie komisja zebrała się już w ubiegłym miesiącu, jednak ze względu na rozszerzenie przedmiotu skargi, swoją decyzję zdecydowała się odroczyć. Komisja w wyniku głosowania uznała skargę za niezasadną.

"Uczniowie mnie okłamali? Naprawdę? Nie daliście, jak ja, wiary słowom swoich dzieci? Czy rzeczywiście, jak można wnioskować ze słów dyrekcji, nikt z Państwa nie wyraził najmniejszego poparcia moich działań, a problemu nie było?" - pyta retorycznie w mediach społecznościowych nauczycielka.

"Po wysłuchaniu całej dyskusji podczas posiedzenia komisji rady miasta mam nieodparte wrażenie, że najistotniejsze dla przedstawicieli prezydenta miasta (...) było wyciszenie sprawy. Nikt z nich nie miał z tyłu głowy faktu, że genezą sprawy jest nauczyciel broniący ucznia" - komentował na gorąco jeden z obserwatorów komisji.

Ostateczna decyzja w sprawie będzie należała do rady miasta

Wiele wskazuje na to, że sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Ostateczna decyzja w sprawie będzie należała do rady miasta. Już teraz jednak - zarówno w mediach społecznościowych, jak i pod artykułami dotyczącymi sprawy - nie brakuje komentarzy wspierających nauczycielkę. Wspierają ją nie tylko inni nauczyciele, ale także rodzice uczniów.

"Dziękuję za Pani bohaterską pracę. Dzięki Pani świat staje się lepszy" - czytamy w komentarzu jednego z internautów.

"Trzymam kciuki za wygraną! W imię zasad i dla uczennic, i dla uczniów" - napisał inny.

