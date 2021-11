Dni dyrektorskie, czyli dodatkowe wolne dla uczniów

Od 4 do 10 - taką pulę tzw. dni dyrektorskich, mają do wykorzystania dyrekcje szkół i placówek oświatowych. Nie organizuje się wtedy zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Nie są to jednak dni wolne od pracy dla nauczycieli. Szkoły - mimo braku lekcji - muszą zapewnić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może wprowadzić dodatkowy wolny dzień "spoza swojej puli", ale musi wtedy prosić o zgodę organ prowadzący.

Już w październiku 2021 r. doszło do sytuacji, że dzień wolny o zajęć dydaktycznych (dzień nauczyciela 14 października) przypadł na czwartek. Dyrektorzy wielu szkół zdecydowali zatem, że piątek 15 października także będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, co niektórych rodziców oburzyło. Dyrektorzy mają jednak prawo do wyznaczenia tzw. dni dyrektorskich, choć nie oznacza to, że szkoła może być wtedy całkowicie zamknięta a nauczyciele mają wolne.

Ile dyrektor może wyznaczyć dni wolnych od nauki?

Pula tzw. dni dyrektorskich została zróżnicowana przez rozporządzenie MEN, w zależności od rodzaju placówki. Dla szkół podstawowych, jest to 8 dni w trakcie roku szkolnego. Dyrektorzy liceów ogólnokształcących i techników, mają już do dyspozycji 10 dni. W szkołach branżowych, policealnych i centrach kształcenia zawodowego, do wykorzystania jest 6 dni dyrektorskich, a w szkołach specjalnych przyspasabiających do pracy, pula ta wynosi 4 dni.

Zgodnie z przepisami, dyrektor musi ogłosić listę tzw. dni dyrektorskich do 30 września. Musi także zadbać, aby informacja ta, dotarła do nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Ponadto, ogłoszenie dni dyrektorskich musi zostać poprzedzone zasięgnięciem opinii rady szkoły, albo rady placówki. Jeżeli rady te nie zostały powołane, dyrektor musi się skonsultować z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz radą samorządu uczniowskiego.

Co ważne, tzw. dni dyrektorskie to dni wolne tylko od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Oznacza to, że placówka musi w dalszym ciągu ma obowiązek organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Dyrektor musi także zadbać o to, aby informacja o zajęciach wychowawczo-opiekuńczych dotarła do rodziców.

Inne wolne dni trzeba odrobić

Nie wszystkie tzw. dni dyrektorskie musza zostać ustalone do 30 września. Jak mówi rozporządzenie, dyrektor może wyznaczyć kolejne dni wolne od nauki, jeżeli wystąpią "szczególnie uzasadnione przypadki". Jak w poprzednim procedurze, decyzja o wyznaczeniu takiego dnia lub dni, musi zostać poprzedzona zasięgnięciem opinii rady szkoły lub placówki.

Ponadto, na wyznaczenie dnia wolnego od nauki spoza puli, dyrektor musi uzyskać zgodę organu prowadzącego. W przypadku ustalenia "dodatkowych" dni dyrektorskich, szkoła musi także od razu wyznaczyć konkretne terminy sobót, kiedy zajęcia te zostaną "odrobione". W tym przypadku placówka także musi zapewnić uczniom dostęp do zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Kiedy jeszcze nie ma zajęć?

Dni dyrektorskie, to nie jedyne dni robocze, w czasie których nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Takowymi w szkołach są także dni, kiedy w podstawówkach odbywają się egzaminy maturalne, w szkołach średnich matury a w technikach egzaminy zawodowe.

Ponadto, dzień wolny od zajęć może być także dniem święta religijnego, niebędącym dniem ustawowo wolnym od pracy a także w inne dni, jeżeli jest to "uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej" - chodzi tu m.in. o udział młodzieży w rekolekcjach.