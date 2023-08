Do 31 sierpnia gminy otrzymają środki na zwiększony fundusz socjalny dla nauczycieli

- Planujemy przekazanie środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli do 31 sierpnia - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Nowelizacja ustawy okołobudżetowej odmroziła odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) dla nauczycieli.

W związku ze wzrostem kwoty odpisu na ZFŚS do samorządów ma trafić 148 mln zł na pokrycie zwiększonych wydatków.

- Pieniądze na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli gminy otrzymają do 31 sierpnia - podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie PAP.

Samorządy zostaną poinformowane o wysokości dodatkowych środków

- Nowelizacja ustawy okołobudżetowej odmroziła odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Od 1 lipca obowiązuje kwota bazowa z 1 stycznia 2021 r., a nie 1 stycznia 2019 r., jak dotychczas. Jest to więc 3 537,80 zł, a nie 3 045,21 zł - przypomina PAP.

W związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS zwiększona została rezerwa subwencji oświatowej - do samorządów ma trafić 148 mln zł na pokrycie zwiększonych wydatków.

- W najbliższych dniach wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane o wysokości dodatkowych środków w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Planujemy przekazanie środków do 31 sierpnia 2023 r.” – poinformowało Serwis Samorządowy PAP Ministerstwo Finansów.

Środki zostały podzielone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w trybie bezwnioskowym, proporcjonalnie do liczby etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Formalnie dysponentem rezerwy jest jednak Ministerstwo Finansów i to na zielone światło tego resortu czeka wniosek MEiN.

Część samorządów wypłaci nauczycielom wyrównania

- Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn pełnych etatów nauczycieli i 110 proc. kwoty bazowej - przypomina Serwis Samorządowy PAP.

Z tej puli do końca sierpnia każdego roku wypłacane jest nauczycielom świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Kwota odpisu podstawowego także została zwiększona od 1 lipca 2023 roku.

Jak wyliczyło MEiN, świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy naliczane proporcjonalnie do okresu naliczania odpisu podstawowego wynosi po zmianach 1 704,87 zł (od września 2022 r. do czerwca 2023 r. - 1 385,81 zł i od lipca 2023 r. do sierpnia 2023 r. - 319,06 zł).

Samorządy, które przed wejściem w życie nowych przepisów wypłaciły mniejsze kwoty, wypłacają teraz wyrównania.

Czy rząd i samorząd to wciąż jedna Polska? Zobaczcie naszą debatę wyborczą

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.