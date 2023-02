Do toalety tylko z opiekunem. Skandaliczny regulamin w szkole

Władze Gdańska zapowiedziały kontrolę w jednej ze szkół średnich z powodu ustalonego tam regulaminu korzystania z toalet. Uczniowie nie mogą bowiem udać się samodzielnie do toalety w czasie lekcji. Musi im towarzyszyć... opiekun.

Dyrekcja jednego z liceów w Gdańsku zdecydowała się ograniczyć korzystanie przez uczniów z toalet w czasie lekcji.

Miała to być odpowiedź m.in. na próbę samobójczą, do której doszło w placówce w 2022 r.

Rodzice i uczniowie mówią jednak wprost o łamaniu praw człowieka. Miasto zapowiedziało kontrolę.

"W przypadku nagłej potrzeby skorzystania z toalety bez wskazania lekarskiego nauczyciel może:

- przejść z uczniem do toalety tak, by pełnić bezpieczeństwo zarówno nad uczniem, jak i klasą,

- zadzwonić i poprosić wicedyrektora, by pełnił opiekę nad uczniem udającym się do toalety.

- zadzwonić i poprosić pracownika sekretariatu, aby pełnił opiekę nad uczniem".

Powyższe zdania to fragment zarządzenia dyrekcji IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Jak informują władze miasta, zarządzenie weszło w życie w maju 2022 r. Z nieoficjalnych informacji wynika, że decyzja dyrekcji była reakcją m.in. na próbę samobójczą ucznia i "niepokojące zachowania", do jakich miało dochodzić na terenie szkoły.

Rodzice i uczniowie protestują. Miasto chce ich wesprzeć

Uczniom i ich rodzicom wyczerpała się cierpliwość, bo dyrekcja wcześniej odrzucała ich argumenty, że ograniczanie korzystania z toaletą, to przede wszystkim ograniczanie praw uczniów.

W środę, 8 lutego, przed budynkiem IX LO w Gdańsku rodzice zwołali konferencję prasową, na której zdecydowanie skrytykowali nie tylko to konkretne zarządzenie, ale całościowe zarządzanie placówką przez dyrektorkę. Wysunęli też postulat odwołania dyrekcji.

Opisane zasady korzystania z toalet podczas lekcji w IX LO w Gdańsku zbulwersowały również radych Koalicji Obywatelskiej.

- Zarządzenie dyrekcji w sprawie korzystania z toalet szkolnych podczas lekcji, jest przejawem przeregulowania i uzurpacji kompetencji, które nie wynikają z ustaw - powiedział podczas sesji Cezary Dowbór-Śpiewak, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej. - A pamiętajmy, że dotyka ono w istocie praw i wolności, które mogą być ograniczone tylko ustawami i żadnym zarządzeniem, wewnętrznym aktem, ograniczone być nie mogą. Powiem tak: wyrazem dojrzałości jest umiejętność refleksji nad własnymi decyzjami, a wyrazem niedojrzałości jest bezrefleksyjny upór. Wczoraj na Komisji Edukacji RMG, słyszeliśmy, jak pojawiły się wypowiedzi, które są dowodem, w moim odczuciu, jednak na ten brak refleksji.

Radni KO opublikowali także oświadczenie, w którym "stają po stronie uczniów".

"Uważamy, że jedyną szansą na otwarcie dialogu pomiędzy uczniami, rodzicami i - nauczycielami jest wycofanie się z tego rodzaju upokarzających praktyk i przeproszenie uczniów" - napisali w oświadczeniu.

Miasto wyśle kontrolę do szkoły w sprawie korzystania z toalet

W czwartek, 9 lutego 2023 r., na wystosowany przez uczniów i rodziców apel, odpowiedziała również Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. poinformowała o podjęciu kontroli w placówce.

"W związku z napływającymi do mnie niepokojącymi sygnałami dotyczącymi sytuacji w IX Liceum Ogólnokształcącym podjęłam decyzję o rozpoczęciu kontroli w placówce w zakresie współpracy dyrekcji szkoły z organami placówki, w tym Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim [...] Oczekiwane przeze mnie zakończenie czynności kontrolnych w placówce pozwoli mi na podjęcie ewentualnych dalszych czynności formalnych w tej sprawie. Nie mniej jednak, zarówno w tym przypadku, jak i każdej gdańskiej szkoły i placówki oświatowej jestem otwarta na głos społeczności i wszelkie sygnały mające na celu dbałość o dobro, prawa i bezpieczeństwo uczniów i całych społeczności szkolnych" - czytamy w opublikowanym przez nią oświadczeniu.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.