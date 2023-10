Dodatek wiejski. Kiedy nauczyciel nie ma do niego prawa?

Kierownik Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie Sylwia Masternak wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z wnioskiem o wyjaśnienie czy zatrudnionemu w Zespole Szkół Publicznych w Sarnówku nauczycielowi należy się dodatek wiejski.

Szkoła zatrudniła nauczyciela nie mającego jednak kwalifikacji do prowadzenia konkretnego przedmiotu

Gminne Centrum Oświaty w Bodzechowie (woj. świętokrzyskie) to jednostka zapewniająca obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek organizacyjnych, m.in. Zespołu Szkół Publicznych w Sarnówku, funkcjonującym na terenie wiejskim.

W roku szkolnym 2023/2024 we wspomnianej szkole zatrudniono osobę posiadającą kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, ale nie posiadającą wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w wymiarze 16/23.

- Czy GCO powinna wypłacić nauczycielowi tzw. dodatek wiejski do wynagrodzenia w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego? - zapytała kierownik Sylwia Masternak.

W odpowiedzi zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zbigniew Rękas przypomniał, że o posiadaniu uprawnień do dodatku wiejskiego decyduje miejsce zatrudnienia nauczyciela - na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu - na podstaw Karty Nauczyciela.

Może prowadzić lekcje za zgodą organu nadzoru, ale nie przysługuje mu dodatek wiejski

- Od nauczycieli co do zasady wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnych z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami. Przez kwalifikacje zatem do zajmowanego stanowiska nauczyciela należy rozumieć kwalifikacje do nauczania konkretnego przedmiotu lub prowadzenia określonego rodzaju zajęć w danym typie szkoły - wyjaśniał Zbigniew Rękas.

- Jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, jak w przypadku opisanym we wniosku, to za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny można zatrudnić osobę, która nie posiada pełnych kwalifikacji do zajmowanego stanowiska. Wyrażenie takiej zgody jest więc potwierdzeniem braku kwalifikacji - zauważył zastępca prezesa RIO w Kielcach.

W ocenie kieleckiej RIO, jeżeli zatrudniony nauczyciel nie posiada kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć, dodatek wiejski mu nie przysługuje.

