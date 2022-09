Dodatkowa godzina pracy w szkole. Już działa i budzi kontrowersje

Wprowadzona przez ministra Przemysława Czarnka godzina dostępności już jako pomysł budziła kontrowersje, jeśli chodzi o sposób jej organizowania i zakres czynności. Miał być to czas, w którym nauczyciel służy pomocą rodzicom i uczniom w szczególnych, indywidualnych przypadkach. Tymczasem w praktyce godzina dostępności bywa wykorzystywana do normalnej pracy dydaktyczno-wychowawczej, a więc stanowi de facto niepłatne wydłużenie pensum.

Pomysł, żeby każdy rodzic czy uczeń mógł w indywidualnej rozmowie zwrócić się do nauczyciela, nie wszędzie jest urzeczywistniany.

Niektórzy dyrektorzy próbują wykorzystać dodatkową godzinę pracy nauczyciela do innych celów.

– Trzeba było tego przepisu nie wprowadzać, bo teraz niewiele da się zrobić – mówią związkowcy. ZNP szykuje rozwiązanie, które ma wyhamować zapędy dyrektorów.

Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego weszła w życie nowelizacja ustawy Karta nauczyciela, która wprowadziła nowy system awansu zawodowego nauczycieli oraz podniosła wynagrodzenia nauczycielom początkującym, wzbudzając tym samym ogólnospołeczną dyskusję nad zarobkami nauczycieli. Niejako w cieniu tej zmiany do pracy szkół wprowadzona została tzw. godzina dostępności, podczas której nauczyciel ma udzielać wsparcia rodzicom i uczniom w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

Godzina regulowana prawem

Przepis dodanego do art. 42 Karty nauczyciela ustępu 2f szczegółowo określa wymiar i zakres nowych obowiązków, jakie spadły na nauczycieli:

„W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców”.

Informując o wejściu w życie tego przepisu, MEiN wskazało, że dyrektor szkoły, organizując jej pracę, powinien zadbać o najkorzystniejsze dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykorzystanie czasu konsultacji. Podkreślono też, że przepisy nie nakładają żadnego obowiązku rejestrowania tych konsultacji ani sprawozdawania przez nauczycieli.

– Jest to zadanie służbowe wykonywane w ramach tygodniowego, 40-godzinnego czasu pracy – wyjaśnia MEiN.

Przepisy pozwalają na wiele

Sprawa sposobu wykorzystania tej godziny nie wygląda jednak tak prosto, jak wskazuje minister. Przywołany w ust. 2f zakres czynności z ust. 2 pkt 2 mówi, że w ramach pracy nauczyciel jest obowiązany: prowadzić zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. A to różnie jest interpretowane.

Już na etapie planowania regulacji przeciwnicy tej zmiany wskazywali, że przepis może być wykorzystywany do „niecnych” celów, a więc zmuszania nauczycieli do prowadzenia zajęć, które w normalnych warunkach byłyby dodatkowo płatne, czyli takich jak zajęcia wyrównawcze czy indywidualne lekcje z uczniem.

Argumentowano, że dyżury mogłyby odbywać się np. co drugi tydzień, w świetlicy, gdzie nauczyciele mogliby się zająć dziećmi. Samorządy, jako organy prowadzące miałyby dodatkową, darmową godzinę pracy nauczyciela do wykorzystania. Pozornie "wszystko gra", ale dla nauczycieli oznacza to konkretną stratę, a cała idea godziny dostępności staje na głowie.

Godzina dostępności powinna być przeznaczona na rozwiązywanie problemów dzieci, a nie dodatkowe zajęcia (fot. pixabay)

W ciągu zaledwie kilku pierwszych dni września obawy, że dyrektorzy będą wykorzystywać tę godzinę do normalnej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami, już się potwierdzają.

Niepożądane praktyki, dyrektorzy z inwencją

– Takie praktyki już są widoczne. One są bardzo zbieżne z sytuacją, jaką mieliśmy wcześniej, kiedy obowiązywały dwie godziny karciane, wprowadzone przez minister Katarzynę Hall. Tam również dochodziło do takich sytuacji. Wystarczy poczytać na forach nauczycielskich, co się z tą „godziną czarnkową” dzieje. Kreatywność dyrektorów jest tutaj nieograniczona. Niektórzy np. kumulują te godziny i wprowadzają 1 godzinę dla rodziców, a 3 pozostałe stają się zajęciami z uczniami. A przecież to jest godzina na konsultacje również dla uczniów, a nie na normalne zajęcia – mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Czy jest na to sposób?

Według przedstawicieli związków zawodowych z przejawami takiego wykorzystywania przepisów trudno walczyć.

– Co z tego, że pan minister wyraża nadzieję czy opinię, że ta godzina będzie wykorzystywana na konsultacje z rodzicami i uczniami, jak samorządy i tak zrobią to po swojemu, wykorzystają ją do normalnych zajęć i powiedzą, że to jest w ramach godziny dostępności. Te działania dyrektorów i samorządów są nie do podważenia, dlatego protestowaliśmy przeciwko ich wprowadzeniu – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Co więcej, nauczyciel nie może odmówić dyrektorowi wykonania polecenia.

– Niby co miałby zrobić, jeśli tam jest napisane: godzina dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza. Czyli dyrektor wszystko może nauczycielowi nakazać w ramach tej godziny – zajęcia wyrównawcze czy pracę w świetlicy – wskazuje.

Z tych powodów stanowisko związku wobec wprowadzenia godziny dostępności od początku było negatywne.

– Nauczyciel i tak zostaje po lekcjach, i tak się spotyka z rodzicami, i tak rodzice do niego do domu dzwonią z różnymi pytaniami. Więc tu nie chodzi o konsultacje, tylko to jest taka cicha próba zwiększenia pensum. Pan minister Czarnek będzie robił wszystko, dopóki będzie ministrem, żeby zwiększyć nauczycielom pensum, nie dając im żadnych pieniędzy – komentuje Proksa i zapewnia, że związek będzie przeciwko tej godzinie nadal protestować, tak jak sprzeciwiał się godzinom karcianym.

– Protestowaliśmy tak długo, aż minister Zalewska się ugięła. Teraz zaczniemy wszystko od nowa – stwierdza Ryszard Proksa.

Statut szkoły ma znaczenie

Możliwości podważenia decyzji dyrektorów szkoły wychodzących poza zamysł ministra edukacji i nauki nie widzi także Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP, który nie ma wątpliwości, że nauczyciele będą wykonywali wszelkie polecenia dyrektorów szkół, skoro jednym z kryteriów oceny ich pracy jest realizacja właśnie tej godziny.

– Nowy przepis wyraźnie to wskazuje, że nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań statutowych szkoły, dlatego zaproponujemy szkołom konkretne rozwiązanie. Konkretny zapis do statutów szkół, z którego nauczyciele będą mogli skorzystać – stwierdza Baszczyński.

Ustalanie treści statutu szkoły to poważne zadanie – konsekwencje poszczególnych zapisów mogą mieć istotne znaczenie dla jakości pracy nauczycieli i szkoły. (fot. pixabay).

Nie ujawnia jednak, o jaki zapis chodzi. Podkreśla natomiast, że już w momencie, kiedy wprowadzono do ustawy kryteria oceny, kierownictwo związku nakazało ogniwom związkowym, aby dokładnie sprawdzili statuty szkół. Dlatego, że te statuty są przyjmowane bezrefleksyjnie, a ich skutki mogą być później bolesne.

– Spotkaliśmy się z taką sytuacją dokładnie 30 sierpnia, kiedy dyrektorka jednej ze szkół zobowiązała nauczycieli do odprowadzania dzieci na mszę inauguracyjną do pobliskiego kościoła. Nauczyciele odmówili, a ponieważ w statucie takiego zapisu nie było, to sprawę wygrali. Pani dyrektor mogła już tylko ich poprosić o odprowadzenie dzieci do kościoła, co jest zupełnie inną sprawą. To pokazuje, jak ważne jest to, co w tych statutach jest wpisane. Nie tylko w tym obszarze, ale w każdej innej sprawie – podkreśla.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o edukacji, strajku i nowym roku szkolnym

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.