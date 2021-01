Doraźne i systemowe. Sławomir Broniarz ocenia szanse na podwyżki dla nauczycieli

O ile w 2016 r. samorządy wyrażały pewien sceptycyzm co do takiego rozwiązania, o tyle w roku 2019, a zwłaszcza 2020 - widząc, co dzieje się z wynagrodzeniami nauczycieli i jak bardzo wydatki oświatowe obciążają ich budżety ponad subwencje - poparły nasze stanowisko.

Obecnie jednak ten projekt ustawy jest w dalszym ciągu na etapie procedowania - leży w Sejmie i (jeśli dobrze pamiętam) nic się w jego sprawie nie dzieje. Chyba że nasz projekt został już skasowany lub wycofany z obrotu prawnego, ale teraz nie mam takiej wiedzy.

Więc jak pan ocenia szansę na zmianę systemu wynagradzania nauczycieli jeszcze w tym roku?

- Jeśli mamy mówić o pewnym długofalowym działaniu, to bez wątpienia trzeba zmienić zasady wynagradzania nauczycieli. My mówiliśmy nie tylko o transferze polegającym na tym, że subwencja przechodzi w dotację, ale także o potrzebie zmiany zasad płac nauczycieli.

W tej materii przygotowaliśmy kolejny projekt obywatelski, który trafił do Sejmu, ale niestety koronawirus wywrócił to wszystko do góry nogami, dlatego że nie było możliwości fizycznego zbierania 100 tys. podpisów w warunkach pandemii. Ów projekt mówi, że płaca nauczycieli powinna kształtowana w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Jest potrzeba dyskusji na ten temat.

I jeśli wrócimy do pewnej normalności w sensie organizacyjnego ładu, mówię tutaj o powrocie nauczycieli do szkół w komplecie, to ponownie wrócimy do tego wątku. Bo jeżeli nie zmienimy nie tylko sposobu finansowania edukacji, czyli nie odciążymy samorządów, ale także nie zmienimy wysokości wynagrodzeń nauczycieli, to - jak pokazują doświadczenia i opinie wielu dyrektorów zarówno szkół jak i przedszkoli - rychło staniemy przed problemem braków kadrowych.

Wystarczy zwrócić uwagę, jak duża grupa nauczycieli ma dzisiaj godziny ponadwymiarowe, jak znacząco wzrosła średnia wieku nauczyciela i jak wielu absolwentów szkół wyższych, na których szkoły czekają, mówi "nie".

Pieniądz jest tym elementem, tym kwantyfikatorem, który ma najistotniejszy wpływ na decyzje o wyborze kierunku studiów i miejsca pracy. Jeżeli dzisiejsze zarobki nauczycieli będziemy opierać na minimalnym wynagrodzeniu w kraju, nawet tym na poziomie 2800 zł brutto, to naprawdę niewiele zwojujemy w zwiększeniu atrakcyjności tego zawodu, a także wymagań stawianych nauczycielom. Bo na razie te wymagania rosną, ale w systemie mamy coraz większą liczbę nauczycieli, którzy będą mieli podnoszone wynagrodzenie tylko dlatego, że zarabiają mniej niż wynosi płaca minimalna.

Samorządowcy bardzo zabiegali, by zawiesić wypłatę dodatku uzupełniającego za 2020 r., czyli tzw. czternastki, na co rząd się nie zgodził. Czy są z tym jakieś problemy?

- Czternastka jest zwrotem, który musi być wyeliminowany z obiegu medialnego. Bo kiedy ludzie słyszą, że nauczyciele dostają i trzynastkę i czternastkę, to się denerwują, że za dużo zarabiają... A to jest przecież dodatek uzupełniający.

Nie mamy sygnałów, że gdzieś są problemy z jego wypłacaniem, ale to wcale nie oznacza, że tych problemów nie będzie lub że dodatek będzie w tym roku mniejszy. Patrzymy na przeciętne wynagrodzenie w danych gminach i wielu nauczycieli, to wynika z naszych ankiet, nie otrzymywało należnych poborów dlatego, że niektórzy dyrektorzy „kombinowali” ze zmniejszaniem wynagrodzeń dla nauczycieli w skali miesiąca (poprzez nieuznawanie im godzin ponadwymiarowych, poprzez postojowe etc.). Kwestia dodatku uzupełniającego żywo nas interesuje, ale w tym momencie nie mamy wiedzy, która dawałaby powód do podnoszenia rabanu.