Dyrektor szkoły jak prokurator i sędzia? Nowy pomysł budzi kontrowersje

- Proponowane przez polski rząd zmiany w prawie pozbawią młodych ludzi konstytucyjnego prawa do sądu. Nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich ma przyznać dyrektorom szkół kompetencje zastrzeżone dzisiaj dla wymiaru sprawiedliwości - Stowarzyszenie Umarłych Statutów, organizacja reprezentująca interesów uczniów, nie zostawia suchej nitki na nowelizacji.

Skierowany właśnie do sejmu rządowy projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich to główny element zapowiadanej przez rząd reformy postępowań w sprawach nieletnich.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania mają też umożliwić dyrektorom szkół kierowanie uczniów za mniej poważne występki do prac porządkowych na terenie szkoły i wokół niej.

- Nikt sobie nie wyobraża nowelizacji Kodeksu Pracy, pozwalającej szefowi nakładać na pracownika, za jego przewinienia, np. obowiązek dokonywania prac porządkowych na rzecz pracodawcy. A do czegoś podobnego wobec uczniów zmierza proponowana przez ministerstwo ustawa - podnosi prezes SUS.

Przypomnijmy, jednym z głównych założeń projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich jest obligatoryjne kierowanie do zakładów poprawczych nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia. Jak przewidziano, po opuszczeniu murów zakładu poprawczego o tym, czy resocjalizacja młodego sprawcy już się powiodła czy nie, decydować będzie sąd rodzinny. W razie wątpliwości osobę taką będzie można objąć dozorem kuratora, tak żeby "państwo wiedziało, co się z taką osobą dzieje".

Czytaj też: Zaostrzenie kar wobec nieletni sprawców przestępstw. Reforma coraz bliżej

Zapis, który budzi kontrowersje dotyczy jednak innej kwestii. Zaproponowane w projekcie rozwiązania mają też umożliwić dyrektorom szkół kierowanie uczniów za mniej poważne występki do prac porządkowych na terenie szkoły i wokół niej. Projekt wyposaża dyrektora szkoły, do której nieletni uczęszcza, w możliwość podjęcia oddziaływań wychowawczych we własnym zakresie - bez konieczności zawiadamiania sądu rodzinnego lub policji. Nie będzie to jednak dotyczyło czynów będących przestępstwami. Także jeśli rodzic nie wyrazi zgody na propozycję dyrektora szkoły - sprawa trafi do sądu rodzinnego.

- Dojdzie więc do sytuacji, w której o karze ograniczenia wolności nie będzie decydował niezawisły sąd - jak dziś - ale ktoś, kto być może nie ma żadnego doświadczenia w stosowaniu prawa - argumentuje Stowarzyszenie Umarłych Statutów (SUS), organizacja broniąca interesów uczniów.

Szkolny gabinet to nie sala sądowa

Stowarzyszenie zgłosiło szereg zastrzeżeń do tego projektu, gdy znajdował się on jeszcze na etapie konsultacji społecznych.

- Zaopiniowaliśmy go negatywnie. Podnieśliśmy m.in., że propozycja godzi w prawo człowieka do sądu, a przede wszystkim w prawo dziecka do wypowiadania się w każdym postępowaniu, które go dotyczy - mówi Sebastian Płachecki z Pionu Interwencji SUS.

Ministerstwo uwzględniło dwie spośród zgłoszonych przez Stowarzyszenie uwag. Dzięki temu na zastosowanie „środków oddziaływania wychowawczego” będzie musiał zgodzić się sam uczeń, a ich katalog został ograniczony do tych, które wprost zostały wymienione w proponowanych przepisach. To jednak, zdaniem SUS, nie rozwiązuje sprawy.

- Przede wszystkim propozycja nadal traktuje dzieci w sposób nierówny względem dorosłych - zwraca uwagę prezes SUS Łukasz Korzeniowski. - Nikt sobie przecież nie wyobraża nowelizacji Kodeksu Pracy, pozwalającej szefowi nakładać na pracownika, za jego przewinienia, np. obowiązek dokonywania prac porządkowych na rzecz pracodawcy. A do czegoś podobnego wobec uczniów zmierza proponowana przez ministerstwo sprawiedliwości ustawa - dodaje Korzeniowski.

Martwe prawo

Zdaniem działaczy obowiązek uzyskania zgody ucznia na nałożenie na niego kary będzie martwym prawem.

- Niestety, ale jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że będzie ona wyrażana przez uczniów pod naciskiem dyrektorów, otoczonych dodatkowo przez pedagoga, wychowawcę i, być może, jeszcze opiekuna samorządu. Ciężko wyobrazić sobie, aby kilkunastoletni uczeń, zaszczuty i zastraszony przez grono dorosłych, miał odwagę powiedzieć w takiej sytuacji „nie” - mówi Sebastian Płachecki z SUS.

Jego zdaniem, w tej sytuacji jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się konieczność zatwierdzenia takiej decyzji przez niezależny, niezawisły i doświadczony w orzekaniu sąd.

- Tak właśnie dzieje się w sytuacji, gdy dorosła osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa chce przyznać się do winy i porozumieć z prokuratorem co do wysokości kary. Procedura ta jest opisana w obowiązującym Kodeksie Postępowania Karnego - dodaje

Dyrektor szkoły to nie sędzia

- Nie widzimy powodu, dla którego dziecko powinno mieć ograniczone prawo do sprawiedliwego sądu tylko dlatego, że jest dzieckiem. Spytajmy młodzież o to, czy wolą, by prace społeczne nakazywał im bezstronny, niezawisły sędzia o wykształceniu prawniczym, czy pozbawiony tych przymiotów dyrektor szkoły - zwraca uwagę Łukasz Korzeniowski.

Prezes SUS podkreśla, że również dyrektorzy szkół powinni być zaniepokojeni proponowanymi przez rząd rozwiązaniami.

- Ustawa nakłada na nich nowe obowiązki, ale one nijak nie korelują z ich wiedzą i doświadczeniem. Ta ustawa może być dla dyrektorów szkół pułapką, bo zobowiązuje ich ona do działania w obszarze zupełnie im nieznanym - wyjaśnia Korzeniowski.

Jego zdaniem wątpliwym jest, by za nowym przepisem poszło odpowiednio przygotowanie dyrektorów do nowej roli.

- A to oznacza dalsze problemy z praworządnością w oświacie i sytuację bardzo trudną zarówno dla przedstawicieli szkół, jak i ich uczniów. SUS zapowiada dalsze działania w sprawie procedowanej ustawy - informuje stowarzyszenie.

TAGI