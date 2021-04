Dyrektorzy mogą zorganizować stacjonarne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego

jesienią powrócą studenci, 2021-04-15 17:45:49

I tak studenci w tym roku nie mają co liczyć na powrót na tradycyjne tory kształcenia, już ustalono, że ten rok akademicki do końca września uczy się/studiuje zdalnie. Ale jeżeli na jesieni, tj. od nowego roku akademickiego, środowiska akademickie, studenci, nauczyciele znowu posłusznie ugną kark i

zgodzą się na to dalsze cyfrowe niewolnictwo, przykucie czy to do komputerów, tabletów, laptopów, smartfonów( słowem obojętnie co by to nie było co ma tylko dostęp do sieci) to będzie świadczyło tylko o jednym - że się poddali po całości, bez walki, więc dobrze by było aby szkolnictwo wyższe w okresie wakacji przynajmniej jeden duży protest zrobiło by dać znać władzy, że już się więcej nie zgodzą na zdalne nauczanie, grożąc strajkiem - solidarnie, bez wyjątków, ponad podziałami zebrać się i żądać przywrócenia tradycyjnego kształcenia, każdy ma prawo bowiem do kształcenia się na równych zasadach, nie może o tym decydować dostęp do internetu, jakiekolwiek urządzenie elektroniczne, posiadany sprzęt do zdalnej konferencji oraz jakaś aplikacja. Na jesieni szkolnictwo wyższe #OtwieraMY i to bez względu kto był a kto nie był szczepiony, kto zaś ma problemy z oddychaniem niech osobie nos odsłoni, maseczkę należy traktować tylko jako środek ostrożności( by się ktoś nie przyczepił za jej brak), środki dezynfekcji należy zapewnić, dystansu przestrzegać na tyle na ile pozwalają na to warunki w danej placówce. Wszelkie zaliczenia, testy, kolokwia, egzaminy - na miejscu, kartka i długopis.