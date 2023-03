Dyrektorzy o polskiej szkole: gorzej już nie będzie

W najbliższym czasie sytuacja polskiej szkoły nie zmieni się - uważa większość dyrektorów szkół niepublicznych, uczestniczących w badaniu „Barometr Edukacji Niepublicznej”. Ich nastroje sprawdziło Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO).

W najnowszej edycji „Barometru Edukacji Niepublicznej”, 65 proc. ankietowanych dyrektorów szkół niepublicznych respondentów uznało, że sytuacja oświaty jest „zdecydowanie zła” lub „raczej zła”.

Odmiennego zdania było tylko 10,3 proc. respondentów.

- Dyrektorzy szkół niepublicznych nie mają nadziei na poprawę sytuacji w oświacie - stwierdza Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Indeks w górę, ale nastroje wśród dyrektorów nie są dobre

Krytycznie odnoszący się do oświatowych realiów dyrektorzy wskazywali m.in. na deficyty kadrowe, niewystarczające finansowanie i postępującą biurokratyzację. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, respondenci negatywnie ocenili zbyt obszerną podstawę programową, z powodu której uczniowie są przemęczeni i nie mają czasu na rozwój zainteresowań.

Wartość Indeksu Optymizmu wyniosła tym razem 3,1, co oznacza, wzrost w stosunku do badania z grudnia 2022, kiedy wyniosła ona 2,6 i z sierpnia 2022, gdy osiągnęła tylko 1,1. Nie zmienia to faktu, że tylko taki odsetek respondentów spodziewa się poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach, a indeks niezmiennie przyjmuje wartość poniżej 10.

W wiosennym badaniu STO Wartość Indeksu Optymizmu wzrosła do 3,1 (źródło: STO)

Na tle tych wyników pocieszające może być to, że w porównaniu z ostatnimi edycjami badania mniej jest dyrektorów, którzy spodziewają się dalszego pogorszenia sytuacji w oświacie. Trzy miesiące temu takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa badanych (54,7 proc.), a w najnowszej odsłonie badania - jedynie co trzeci ankietowany (34,1 proc.). Wśród respondentów dominuje przekonanie, że sytuacja w oświacie się nie zmieni (57,7 proc.).

- Dyrektorzy szkół niepublicznych nie mają nadziei na poprawę sytuacji w oświacie. Podkreślają, że resort edukacji nie uwzględnia opinii ekspertów, przez co trudno spodziewać się zmian na lepsze w polskich szkołach. Inaczej jednak niż w poprzednich edycjach badania, ankietowani nie oczekują pogorszenia sytuacji. Może to wynikać m.in. z faktu zawetowania ustawy „Lex Czarnek 2.0”, która rodziła wiele poważnych obaw o przyszłość polskiej szkoły - mówi Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Tylko 2,1 proc. badanych dyrektorów ocenia sytuację w polskiej oświacie jako bardzo dobrą.

Zdaniem 60,8 proc. dyrektorów kondycja ich szkół jest raczej dobra lub zdecydowanie dobra. 30,9 proc. ankietowanych twierdzi, że nie jest ona ani dobra, ani zła. Prawie połowa badanych dyrektorów (46,4 proc.) uważa, że położenie ich szkół nie uległo zmianie w ciągu ostatniego roku.

Najważniejsze wyzwanie to zapewnić szkole kadrę nauczycielską

Tradycyjnie, Społeczne Towarzystwo Oświatowe zapytało dyrektorów szkół niepublicznych o trzy główne wyzwania, z jakimi mierzą się w pracy zawodowej. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, najważniejsze okazało się:

zadbanie o stabilną sytuację kadrową szkoły (73,2 proc.),

zadbanie o stabilną sytuację budżetową placówki (65 proc.),

zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów (45,5 proc.)

zadbanie o dobrostan psychofizyczny nauczycieli (23,7 proc.).

Tylko 8,3 proc. dyrektorów ocenia sytuację szkół którymi zarządzają jako złą (źródło: STO)

Wśród wyzwań ankietowani dyrektorzy wskazali również na reagowanie na:

zmiany w prawie (20,6 proc.),

skuteczną komunikacja z rodzicami uczniów (19,6 proc.).

Mimo złych prognoz dla oświaty więcej dyrektorów widzi poprawę sytuacji swojej szkoły niż jej pogorszenie w porównaniu z rokiem ubiegłym (źródło: STO)

Barometr przedstawia opinie dyrektorów placówek niepublicznych

Badanie „Barometr Edukacji Niepublicznej” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 13-16 marca 2023 r. W ankiecie skierowanej do dyrektorów szkół niepublicznych wzięło udział 97 dyrektorów, reprezentujących niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe to największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Zrzesza prawie 100 szkół i placówek oświatowych z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

