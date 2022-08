Dzieci za granicą nie muszą tracić kontaktu z polską szkołą

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało do rodziców, którzy planują dłuższy pobyt za granicą, informację, w której przypomina o możliwości korzystania ich dzieci z nauki online w polskiej szkole. Prowadzone przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą szkoły online kształcą dzieci w zakresie programu szkoły podstawowej i liceum.

Dzieci, które z powodów rodzinnych muszą wyjechać za granicę, mogą kontynuować naukę w polskiej szkole online.

Nauka w szkole polskiej nie wyklucza konieczności realizowania obowiązku nauki w kraju pobytu, chyba że jest to niemożliwe.

Uczniowie mają do wyboru program uzupełniający lub program podstawowy w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

- Rodzicu, planujesz wyjazd lub przebywasz z rodziną za granicą? Chcesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość (online) koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Rekrutacja trwa - tymi słowami Ministerstwo Edukacji i Nauki postanowiło zachęcić rodziców do podjęcia działań zapobiegających ich dziecku przerwanie edukacji w polskiej szkole oraz brak kontaktu z językiem ojczystym i kulturą.

Problemy dzieci powracających

Nie ma w tym żadnej przesady, ponieważ wszyscy znają problemy dzieci obywateli polskich powracających do kraju po dłuższym pobycie za granicą. Bardzo często mają one problemy nie tylko z przestawieniem się na rodzimy system pracy, ale i czasami z komunikacją w języku ojczystym, przez co często trafiają do klas niższych niż wskazuje na to ich wiek i poziom wiedzy. Co prawda, szkoły publiczne są zobowiązane do przyjmowania takich dzieci i - jeśli jest taka potrzeba - zapewnienia im zajęć dodatkowych (do pięciu godzin tygodniowo przez 12 miesięcy), zwłaszcza języka polskiego, więc z tym nie ma żadnych problemów, ale z adaptacją dziecka w szkole i realizacją wymaganego programu nauczania już tak. Wobec braków kadrowych problematyczne staje się również zapewnienie takiemu dziecku profesjonalnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Wyjściem jest nauka w szkole polskiej na odległość, którą obecnie zapewnia Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) na poziomie edukacji podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Szkoły podstawowa i LO noszące imię Komisji Edukacji Narodowej oferują naukę bezpłatną dla dzieci przebywających czasowo za granicą w zakresie:

kształcenia uzupełniającego, a więc edukacji wczesnoszkolnej oraz przedmiotów: język polski i wiedza o Polsce (obejmująca historię, geografię i wiedzę o społeczeństwie) dla uczniów, którzy realizują obowiązek szkolny w placówkach kraju pobytu, oraz

w pełnym zakresie polskiego programu nauczania, w przypadku uczniów, którzy z jakichś względów nie realizują obowiązku nauki w obcym kraju.

W obu przypadkach od ucznia wymagane jest zapisanie się do jednej ze szkół (informacje na temat procesu rekrutacji można znaleźć na stronie www.orpeg.pl) oraz czynne uczestnictwo w procesie kształcenia.

Wymierne korzyści

Jak podkreśla MEiN - zajęcia dla dzieci przebywających za granicą są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W trakcie nauki dzieci poznają historię i kulturę ojczyzny, uczestniczą w obchodach świąt państwowych i rocznic historycznych, realizując w ten sposób program wychowania patriotycznego, a także doskonalą znajomość języka polskiego. Korzyści z kształcenia na odległość to również m.in.:

nauka za pośrednictwem platformy e-learningowej;

możliwość otrzymania świadectwa szkolnego oraz legitymacji, które są ważne na terenie Polski;

dostęp do materiałów dydaktycznych;

możliwość przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w przypadku uczniów realizujących ramowy plan nauczania;

płynny powrót do polskiego systemu edukacyjnego, np. na czas studiów;

możliwość udziału w Konkursie Literatury i Języka Polskiego, który jest przepustką do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, co w przypadku finalistów wiąże się z ułatwieniami na maturze i w procesie rekrutacyjnym na uczelnie wyższe.

Zadania ucznia

Nauka w systemie kształcenia na odległość, oferowanym przez placówki ORPEG, opiera się przede wszystkim na samokształceniu ucznia, który zobowiązany jest:

opracować samodzielnie i terminowo pisemne prace kontrolne;

uzyskać z poszczególnych przedmiotów średnią ocen nie niższą niż ocena co najmniej dopuszczająca;

uczestniczyć przynajmniej w 50 proc. konsultacji online każdego przedmiotu danego planu nauczania.

Wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań pozwala radzie pedagogicznej poszczególnych szkół klasyfikować ucznia do klasy programowo wyższej i wystawić mu świadectwo szkolne potwierdzające naukę w polskim systemie oświaty.

Nie ma alternatywy

Warto zauważyć, że uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Trzeba też pamiętać, że chociaż realizacja pełnego programu oznacza spełnienie obowiązku szkolnego (lub obowiązku nauki) w Polsce, to nie zwalnia to rodziców z konieczności wywiązania się ze zobowiązań wynikających z lokalnego prawa oświatowego.

W roku szkolnym 2021/2022 w kształceniu na odległość uczestniczyło blisko 1500 uczniów w 84 krajach na całym świecie.

