Dziś ostatnie w tym roku rozmowy na temat podwyżek płac, także nauczycielskich

Dzisiaj o godz. 13 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpocznie się spotkanie przedstawicieli Solidarności z rządem. Zgodnie z zapowiedziami, mają ruszyć wszystkie podzespoły, w tym oświatowy. Do omówienia jest przede wszystkim kwestia podwyżek płac od nowego roku.

Ruszają rozmowy przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z rządem.

Główną osią rozmów zespołów negocjacyjnych mają być płace.

Poruszone zostaną także kwestie wynagrodzeń nauczycielskich.

Decyzję o rozpoczęciu bezpośrednich rozmów NSZZ „Solidarność” z rządem podjęto po spotkaniu związkowców z premierem Mateuszem Morawieckim 17 listopada br., kiedy to Solidarność, ze względu na sytuację polityczną, zrezygnowała z "Marszu godności".

Przede wszystkim wzrost wynagrodzeń

– Zgodziliśmy się, że nie jesteśmy w stanie przez półtorej godziny rozwiązać tych problemów, o których mówimy od kilku lat. Przecież tu chodzi nie tylko o regulacje płacowe i podwyżki w sferze finansów publicznych, ale przede wszystkim o rozwiązania systemowe – powiedział wówczas przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Wskazał przy tym, że na czele strony rządowej stanie szef KPRM, minister Kuchciński, natomiast na czele strony związkowej Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK, odpowiedzialny za dialog i negocjacje w Komisji Trójstronnej. Rozmowy mają dotyczyć postulatów płacowych i emerytur stażowych.

Jak powszechnie wiadomo, KSOiW NSZZ „Solidarność” chce, by przyszłoroczna podwyżka dla nauczycieli była wyższa niż zaplanowane w budżecie 7,8 proc.

- Liczymy na realizację sztandarowego hasła ministra Czarnka, że w czasie jego kadencji wzrośnie prestiż zawodu nauczyciela - mówi Monika Ćwiklińska, członek prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Czy to się uda, trudno powiedzieć, bo w ostatnich dniach rząd raczej szuka pieniędzy niż chce je rozdawać. Widać to było podczas ostatniego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. edukacji, w czasie której Ewa Staniszewska, z-ca dyr. Departamentu Współpracy z Samorządem MEiN, przedstawiając posłom informację ministra edukacji i nauki na temat aktualnych zasad wynagradzania nauczycieli i pracowników oświaty oraz planowanych rozwiązań i efektów rozmów ze stroną społeczną, wyraźnie wskazywała, że w ciągu ostatnich lat ministerstwo dało nauczycielom tyle, ile mogło.

MEiN raczej nie myśli, by coś dodać

– Od 2015 roku do majowej podwyżki tegorocznej wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 36 proc. Przy czym w przypadku nauczycieli rozpoczynających pracę, nauczycieli początkujących, z uwzględnieniem planowanej podwyżki na przyszły rok 7,8 proc. od stycznia, wynagrodzenie wzrośnie w stosunku do 2015 roku o 76 proc., natomiast dla nauczycieli dyplomowanych o 47 proc. W wartościach kwotowych to 2060 zł dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących i 2326 zł dodatkowo dla nauczycieli dyplomowanych – mówiła.

Podkreśliła przy tym, że obecne rozwiązania nadal nie spełniają oczekiwań środowiska nauczycielskiego, które skupiają się na powiązaniu wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce i wprowadzeniem mechanizmów zwiększania tego wynagrodzenia niezależnie od woli politycznej związanej ze zmianą kwoty bazowej. Minister jest otwarty na dalsze rozmowy, ale dalsze podnoszenie pensji wydaje się możliwe tylko poprzez zwiększenie pensum i zmiany w dodatkach.

Więc póki co rozmowy dotyczą świadczeń kompensacyjnych, przywrócenia - przynajmniej czasowego - tzw. emerytury nauczycielskiej, kwestii związanych z oceną nauczycieli i odbiurokratyzowania ich pracy.

Sekcja oświatowa chce podwyżki 15-proc.

Tu jednak warto wskazać, że KSOiW NSZZ "Solidarność" od dawna postuluje podwyżkę dla nauczycieli według czystego schematu - inflacja + 5 proc.; to o prawie 15 proc. więcej niż zaplanował rząd. I to ma stanowić dopiero podstawę do dyskusji na temat zmian w systemie wynagradzania nauczycieli, czyli postulowanego powiązania ich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na jakim poziomie? To już kwestia ustaleń, których resort nie chce podejmować.

Szykują się więc pasjonujące negocjacje. Obecnie jednak - po wecie prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, którego tak naprawdę miało nie być, a przynajmniej tak utrzymywało MEiN oraz Kancelaria prezydenta – wszystko jest możliwe. Być może więc i te negocjacje, na których tak zależy przedstawicielom środowiska nauczycielskiego, ruszą z miejsca.

