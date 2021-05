Edukacja włączająca? Dobrze, ale jeszcze nie teraz

Podkreśla, że związkowców niepokoi edukacja włączająca, bo ta nie jest nowością i w szkołach to działa w postaci klas integracyjnych i szkół interwencyjnych, ale „pomysł, który narodził się w ciszy gabinetów, zakłada głęboką reformę poradni psychologiczno-pedagogicznych, w wyniku której poradnie te znikną. To znaczy zostaną wchłonięte przez nowy byt – Centrum Dziecka i Rodziny. I nie będą już przyporządkowane systemowi oświaty, tylko resortowi rodziny, co oznacza, że ich pracownicy stracą dotychczasowy status osób zatrudnionych na Kartę Nauczyciela”.

Po drugie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nie będą już wydawane tak, jak dzisiaj. a zatem możemy być pewni, że ich liczba będzie mocno ograniczona do wyraźnych defektów dziecka - a to oznacza, że zdecydowana większość dzieci, które obecnie kwalifikowały się do szkoły specjalnej, znajdzie się w szkołach masowych... Na co szkoła masowa nie jest przygotowana. Przy okazji, jak się wydaje, znikną też klasy i szkoły integracyjne, które stracą racje bytu.

Wiceprezes ZNP podkreśla, że - w opinii związkowców - wspomniane rozwiązania wynikają z czystej kalkulacji finansowej rządu, gdyż na dzieci z niepełnosprawnościami lub dysfunkcjami uczących się w szkole/klasie integracyjnej są dużo wyższe dotacje (tzw. wagi) niż na dziecko zdrowe. Teraz zaś, kiedy większość z nich znajdzie się wśród uczniów bez deficytów, podwyższenia dotacji nie będzie.

Potrzebne konsultacje

Krzysztof Baszczyński podkreśla, że nie można nazwać konsultacjami tego, że założenia projektu pojawiły się 11 grudnia i przez trzy dni wisiały na stronie ministerstwa...

Przedstawiciela ZNP nie przekonują też informacje i wyjaśnienia ze strony wiceminister Marzeny Machałek, pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, że reforma systemu absolutnie nie wpłynie na likwidację poradni psychologiczno-pedagogicznych, a już tym bardziej szkół specjalnych.

- To zdanie wypowiedziane przez wiceminister Machałek jest w połowie prawdziwe, bo poradnie nie zostaną zlikwidowane, ale wchłonięte przez nowe placówki, więc na jedno wyjdzie... Słyszałem te słowa na sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży - podczas gorącej dyskusji na temat planowanej reformy i jej zagrożeń. Powiedziano tam również, że starostwa powiatowe (i miasta na prawach powiatu) będą mogły nadal prowadzić poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jeśli będą miały taką potrzebę. Ale z punktu widzenia samorządu utrzymywanie dodatkowych poradni byłoby bezcelowe – wyjaśnia.

Podkreśla, że gdy chodzi o szkoły specjalne, to ZNP nigdy nie mówił, że obawia się ich likwidacji, ale tego, że ich rola zostanie ograniczona. Bo skoro z założeń programu wynika, że nie będzie orzeczeń, to dopiero w sytuacji widocznych niepełnosprawności czy dysfunkcji dziecka znajdzie się ono w szkole specjalnej.

- Czyli dzieci, które dzisiaj trafiały do szkół specjalnych znajdą się w szkołach masowych. Oznacza to, że rola szkół specjalnych zostanie mocno ograniczona - dlatego że ich zadania przyjmie szkoła masowa – przekonuje.

Podkreśla jednocześnie, że projekt zakłada wprawdzie, ilu terapeutów i psychologów ma być w szkole, ale na dziś ich nie ma... Nikt też nie mówi skąd szkoły mają wziąć na tych specjalistów pieniądze.

- Z tego również powodu wystosowaliśmy do premiera wniosek o przesunięcie terminu wejścia w życie reformy, a przede wszystkim - o przeprowadzenie konsultacji – podsumowuje Krzysztof Baszczyński.