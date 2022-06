Egzaminy zawodowe na półmetku. Teraz liczy się wiedza praktyczna

We wtorek, 7 czerwca, zakończyła się część pisemna egzaminu zawodowego w formule 2019, która trwała od 2 czerwca. Uczestniczyło w niej około 291 tys. osób, które zdawały egzamin w 203 kwalifikacjach. Na tym jednak zmagania uczniów szkół branżowych i techników się nie kończą. Równolegle odbywają się bowiem egzaminy praktyczne w tej grupie osób, które potrwają do 19 czerwca. 20 czerwca rozpocznie się sesja letnia dla starszych uczniów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wg formuły 2012 i w formule 2017.

Zdanie egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły lub uzyskania promocji do następnej klasy.

Do egzaminów przystąpiły też osoby, które chcą uzupełnić kwalifikacje zawodowe.

Skończyła się część pisemna egzaminu zawodowego według formuły 2019, czyli zgodnej z obecnie obowiązującymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, wprowadzonymi rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 16 maja 2019 r. Przystąpiło do niej około 291 tys. uczniów, którzy zadeklarowali chęć zdawania egzaminu w 203 kwalifikacjach.

- Egzamin w formule z 2019 r. jest organizowany dla uczniów szkolnictwa branżowego po raz pierwszy. Wcześniej obejmował on tylko szkoły policealne. Przystępują do niego uczniowie, którzy chcą ukończyć szkołę lub otrzymać promocję do następnej klasy - wyjaśnia Renata Stępień, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach

Ocenia, że egzamin w nowej formule obejmuje trochę inny zakres materiału niż poprzedni (według formuły z 2017) i wydaje się łatwiejszy. Jej zdaniem korzystnym rozwiązaniem jest to, że część pisemna mogła się już odbywać w sposób elektroniczny.

- Kiedy to tylko było możliwe, weszliśmy w nowy, 3-literowy system oznaczania kwalifikacji. Dzięki temu młodzież mogła go zdawać w sposób elektroniczny i teraz wychodząc z egzaminu, praktycznie już wie, czy go zdała - mówi dyrektor Stępień.

Wyjaśnia, że te oznaczenia kwalifikacji wynikają z różnych podstaw programowych. I tak oznaczenia:

1-literowe - dla kwalifikacji wynikających z podstawy obowiązującej od 2012 r.,

2-literowe - w przypadku podstawy obowiązującej od 2017 r.,

3-literowe - w przypadku kwalifikacji zdobytych zgodnie z podstawą obowiązującą od 2019 r.

Dla osób zdających egzaminy w formule 2019 od 1 czerwca w szkołach odbywają się też egzaminy praktyczne, które potrwają do 19 czerwca. Są one prowadzone według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Mogą się one odbywać równolegle, ponieważ niezdanie egzaminu pisemnego nie warunkuje przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Do tej części egzaminu zawodowego zgłoszonych zostało ponad 297 tys. uczniów w 203 kwalifikacjach. Najpopularniejsze z nich to:

technik logistyk,

technik elektryk,

technik pojazdów samochodowych,

technik handlowiec,

technik usług kosmetycznych.

Poszerzanie kompetencji

Sesja letnia egzaminów zawodowych obejmuje także egzaminy zdawane według poprzednich podstaw programowych, czyli według formuły 2012 i 2017. Podchodzą do nich osoby, które rozpoczęły naukę zawodu przed 2019 r. i z różnych przyczyn nie zrobiły wcześniej kwalifikacji. Więc dla części z nich te egzaminy są zdawane na zasadzie poprawkowej.

Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się 21 czerwca.

W formule 2017 zamierza go zdawać ponad 27 tys. osób w 179 kwalifikacjach. Natomiast w formule 2012 chce go zdawać ponad 350 osób w 91 kwalifikacjach.

Egzaminy praktyczne dla osób zdających je w formule 2012 i 2017 zaczną się 21 czerwca i potrwają do 22 lipca. W przypadku tych egzaminów liczba potencjalnych zdających jest dużo wyższa - i tak w formule 2017 zamierza go zdawać ponad 38 tys. osób w 175 kwalifikacjach. Natomiast do części praktycznej w formule 2012 zamierza przystąpić ponad 550 osób w 101 kwalifikacjach.

Według MEiN najczęściej wybierane kwalifikacje to:

technik informatyk,

technik żywienia i usług gastronomicznych,

technik elektryk,

technik mechatronik,

technik logistyk.

Egzamin zdany i co dalej?

Według informacji CKE po zdaniu obu części egzaminu zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, natomiast w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po uzyskaniu potwierdzeń wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy. Dokumenty te zostaną przez okręgowe komisje egzaminacyjne przekazane do szkół 7 września 2022 r.

CKE podkreśla, że nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych. Natomiast 24 czerwca 2022 r. po godz. 16.00 na stronie CKE zostaną udostępnione klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wg formuły 2012 i 2017.

