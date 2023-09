Eksperci radzą nauczycielom: nie kupujcie za bon pierwszego lepszego laptopa

Ola

2023-09-08 17:00:49

No niestety ja jako nauczyciel wychowania przedszkolnego grupa mieszana 4-6 lat nie dostanę laptopa jak wszyscy nauczyciele bo nauczycielowi przedszkola nic się nie należy. Jesteśmy traktowani gorzej laptopy nie dla nas dodatek za wychowawstwo 300 brutto nie 600 jak innym. Mamy naprawdę dość takiego

...

traktowania, wf dostanie laptop bo potrzebny jest mu w prowadzeniu lekcji wf a my musimy sobie opracować pomoce dydaktyczne, karty grafomotoryczne, do kodowania ,filmiki edukacyjne, diagnozy, opinie itp. na czym? kupić za swoje z czego? Pensum 25 godz. urlop 35 dni godz. dostępności i cały czas na tel. z rodzicami.Nie długo sam Pan Czarnek będzie uczył bo nikt nie będzie chciał pracować w przedszkolu.Pracujemy i nie mamy żadnej przerwy nasza godzina pracy to 60 min. I nikt nas niedocenia. Pan Prezydent też tego nie widzi ile to nauczyciele przedszkola serca dają a wymagania studia 5 letnie i po co. Codziennie budzę się i myślę po co ja tam idę i za co, tylko dla dzieci ,które dają nam dużo ciepła i doceniają nas a reszta to nas mają w gdzieś.