Etyka coraz bliżej szkół, ale jeszcze nie teraz

Informacja o tym wywołała spore zamieszanie, nie tylko ze względu na charakter wybranych uczelni, co od razu sprowokowało podejrzenie, że przyszli nauczyciele etyki będą odpowiednio uformowani, ale również na pytanie – dlaczego to właśnie te uczelnie, a nie wszystkie, które mają możliwość kształcenia filozofów i etyków, będą mogły prowadzić studia podyplomowe. Czy nie są do tego uprawnione takie renomowane uczelnie, jak Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski i wiele innych?

Takie też pytanie zadała poseł Daria Gosek-Popiołek na 33. posiedzeniu Sejmu 24 czerwca 2021 r. Minister Czarnek odpowiedział tak:

– Otóż nie jest też prawdą, że do zawodu etyka będą mogły przygotowywać tylko uczelnie przez nas wskazane. To jest niemożliwe w systemie prawnym. Natomiast brakuje rzeczywiście kilkunastu tysięcy etyków w Polsce i dlatego w perspektywie kilku lat trzeba będzie dążyć do tego, ażeby ci etycy zostali wykształceni. Chcemy w różnych miejscach w kraju, bez względu na to, jakie to są uniwersytety, poprosić również rektorów o zorganizowanie tego rodzaju studiów podyplomowych, co nie oznacza, że inne ośrodki nie będą mogły tych studiów podyplomowych realizować. To jest zupełnie oczywiste, proszę również i w tym zakresie nie przekłamywać rzeczywistości – podkreślił minister.

Cień podejrzeń został jednak rzucony, bo sprawa nie wydaje się do końca jasna – no bo po co te umowy, jeśli w ogóle jakieś zostały podpisane, skoro studia podyplomowe na kierunku etyka mają być płatne? Przynajmniej tak to teraz wygada np. na KUL-u.

Poza tą dyskusją pozostaje też odpowiedź na pytanie, czy do prowadzenia zajęć z etyki muszą być studia podyplomowe. Obecne przepisy umożliwiają bowiem dyrektorom szkół ocenę kwalifikacji nauczycieli do nauczania danego przedmiotu i etyki mógł uczyć nauczyciel, który miał etykę lub filozofię na studiach.

– Jeżeliby były wprowadzone zmiany w tym zakresie, to żaden z nauczycieli, którzy obecnie prowadzą zajęcia z etyki w mojej szkole, nie mógłby uczyć tego przedmiotu – podkreśla Tomasz Huk, dyrektor SP nr 11 w Katowicach.

Jeśli etyka, to obowiązkowo

Natomiast sama kwestia obowiązkowej nauki etyki, w tym religii jako alternatywy dla dzieci i młodzieży katolickiej, nie budzi zastrzeżeń. Nikt bowiem nie neguje, że "zajęcia edukacyjne z etyki i religii w pełni wpisują się w cele wychowawcze dotyczące szacunku do drugiego człowieka, tolerancji i obowiązków rodzinnych i obywatelskich. Charakter tych zajęć ma wymiar wychowawczy, edukacyjny i profilaktyczny. W związku z tym będą znacznym wsparciem dla uczniów po długim okresie ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej w odbudowywaniu relacji społecznych (także wewnątrzrodzinnych), w pracy nad własnymi emocjami, jak też w działaniach profilaktycznych w zakresie zachowań problemowych i niepożądanych" – na co wskazał Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w MEiN, w odpowiedzi na interpelację poselską nr 24409 w sprawie ministerialnego pomysłu obowiązkowych lekcji religii lub etyki.

– Etyki w nauczaniu zawsze brakuje, dlatego obowiązkowe zajęcia na pewno się przydadzą – mówi krótko Tomasz Huk.

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata”, podkreśla, że jeśli punktem odniesienia ma być kształtowanie wartości u dzieci i młodzieży, to zajęcia z etyki lub religii powinny mieć charakter obligatoryjny.

– Opowiadam się za rozwiązaniem, które obowiązywało przez ostatnie lata, że dziecko czy też rodzic wybiera albo religię, albo etykę, bo to jest jak najbardziej sensowne. Natomiast opcja, że można nic nie wybrać, na pewno nie powinna istnieć, bo nie służy wychowaniu – mówi Sławomir Wittkowicz.

I w tym przypadku w pełni się zgadza z ministrem Przemysławem Czarnkiem, który w cytowanym już wywiadzie, ale nie tylko, powiedział, że wybór niczego oznacza osłabienie wychowawczej funkcji szkoły.

– Szkoła ma funkcję wychowawczą, służebną wobec funkcji wychowawczej rodziny, ale jednak konieczną. Dlatego jeśli ktoś nie wybiera religii, to będzie musiał wybrać etykę.

Religia tak, ale jako alternatywa

Sławomir Wittkowicz widzi jednak konieczność wyprowadzenia nauczania religii ze szkół, zwłaszcza w przypadku starszych roczników, co jego zdaniem przyniosłoby wiele pożytku Kościołowi.

– Nauczanie religii katolickiej jako alternatywy dla etyki powinno się odbywać tylko dla dzieci najmłodszych – do końca roku, w którym przyjmują one komunię. W kolejnych latach już tylko poza szkołą.

Prof. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego podkreśla, że zajęcia z etyki powinny być obowiązkowe, natomiast religia – nie. Jego zdaniem nie może być też tak, żeby etyki mieli uczyć księża. Powinna być nauczana tylko przez osoby świeckie, które się na etyce znają.

– Przy rozdzielności państwa i kościoła szkoły powinny być wolne od ideologii. Religia też nie powinna być przedmiotem obowiązkowym, a nauczanym na zasadzie dobrowolności, dla tych, którzy tego sobie życzą. I to najlepiej, jeśliby się to nauczanie odbywało poza budynkiem szkoły – mówi.

Jego obawy budzi też sposób realizacji edukacji w naszych szkołach.

– Przy proponowanych zmianach dotyczących kompetencji kuratorów i przy osłabieniu pozycji rady rodziców w szkołach i dyrektorów może się zdarzyć tak, że to kurator będzie nakazywać, żeby coś było prowadzone w taki, a nie inny sposób i przez taką, a nie inną osobę, a nie rada rodziców i dyrektor szkoły. Państwo powinno zaproponować ramy generalne edukacji, a ich wypełnianie pozostawić środowisku nauczycielskiemu – podkreśla.