Związkowcy w sprawie awansu zawodowego nauczycieli - mamy 21 pytań do ministra edukacji

Forum Związków Zawodowych ujawniło treść pytań do Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z proponowanymi przez resort zmianami w systemie awansu zawodowego nauczycieli, o którym dzisiaj dyskutuje grupa robocza trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Oba dokumenty publikujemy w załączeniu.

Grupa robocza ds. awansu zawodowego nauczycieli rozpoczęła prace.

Związkowcy nie chcą się zgodzić na proponowane przez MEiN zmiany w ścieżce rozwoju nauczycieli.

Forum Związków Zawodowych sformułowało stanowisko, w którym punktuje pomysły ministerstwa i chce wyjaśnień.

- Jakie są przesłanki do proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian oraz czy w ostatnich 10 latach odbyła się jakakolwiek debata z udziałem partnerów społecznych, która dotyczyłaby ewaluacji systemu awansu zawodowego nauczycieli - to tylko dwa spośród 21 pytań, które związkowcy skupieni wokół Forum Związków Zawodowych skierowali do ministra Przemysława Czarnka, w związku z przedstawionym przez resort propozycjami zmian w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

Przygotowany przez ministerstwo dokument miał posłużyć jako podstawa do dyskusji grupy roboczej powołanej przez trójstronny zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty 18 maja na ostatnim posiedzeniu. Na podstawie poczynionych przez PortalSamorządowy.Pl ustaleń, można śmiało powiedzieć, że przed zespołem ds. awansu zawodowego jeszcze sporo pracy, ponieważ trudno się spodziewać, by dziś doszło do jakiegoś porozumienia.

W negocjacjach, obok FZZ uczestniczą jeszcze przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, które wczoraj nie wyrażały jakiegokolwiek zadowolenia, gdy chodzi o przedstawione propozycje. Wprost przeciwnie – nie chciały ich nawet komentować. W rozmowach uczestniczy oczywiście również strona samorządowa, ale w kwestii awansu zawodowego nauczycieli zachowa raczej neutralność.

Dobrze jednak, że w końcu konkretne rozmowy się zaczęły, bo to daje nadzieję, że kolejne spotkanie będzie konstruktywne i owocne. Jeszcze dzisiaj powinniśmy się dowiedzieć, kiedy odbędzie się kolejne spotkanie.