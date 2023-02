GZM rusza z kolejnym naborem wniosków o wsparcie dla wyższych uczelni

Do końca lutego 2023 r. wyższe uczelnie w woj. śląskim mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki.

Rozpoczyna się kolejny nabór projektów w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki - podaje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM).

Wnioski, m.in. o wsparcie nowatorskich badań i metody kształcenia, uczenie z obszaru GZM mogą składać do końca lutego 2023 r.

- Fundusz ma zwiększać atrakcyjność naukową i edukacyjną śląskich uczelni i zachęcać młodych mieszkańców do związania swojej przyszłości zawodowej z naszymi miastami i gminami - mówi Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący GZM.

Fundusz ma zwiększać atrakcyjność naukową i edukacyjną uczelni

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) właśnie ogłosiła kolejny nabór projektów w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. Wnioski będą przyjmowane do końca lutego 2023 r.

Uczelnie z obszaru GZM mogą zgłaszać swoje pomysły w pięciu obszarach tematycznych:

światowej klasy naukowcy w Metropolii,

wsparcie badań,

nowatorskie metody kształcenia,

konkursy i wydarzenia naukowe.

studiuj w Metropolii.

Budżet Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki w tym roku wynosi 2 mln zł.

- Fundusz to narzędzie, poprzez które wspieramy projekty naszych uczelni, aby zwiększać ich atrakcyjność naukową i edukacyjną. Chcemy w ten sposób zachęcać młodych mieszkańców do związania swojej przyszłości zawodowej z naszymi miastami i gminami - tłumaczy Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący GZM.

- Dotychczas w ramach funduszu nasze uczelnie zrealizowały 24 projekty na łączną kwotę ponad 1,8 mln zł. Były to aktywności dydaktyczne i badawcze, które poprowadzili przedstawiciele najlepszych uczelni świata. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umów o dofinansowanie dla 15 kolejnych projektów - dodaje Borczyk.

Zostały te zostały wybrane do dofinansowania w wyniku naboru przeprowadzonego we wrześniu 2022 roku. - Wtedy to po raz pierwszy przyjmowaliśmy wnioski w ramach nowych obszarów tematycznych, a większość z nich została zaplanowana do realizacji w tym roku - zaznacza.

Dofinansowanie zajęć ze światowej klasy naukowcami

GZM przypomina, że w 2022 r. formuła Funduszu została rozszerzona o kolejne obszary działań. Dotyczą między innymi dofinansowania zajęć ze światowej klasy naukowcami. Uczelnie nadal mogą zapraszać do siebie osoby reprezentujące czołowe uniwersytety na świecie albo laureatów znaczących nagród w skali globalnej. W przypadku uczelni artystycznych mogą to być uznani artyści o znaczącym dorobku.

Inny obszar dotyczy wsparcia badań - zarówno niezbędnych w procesie uzyskania stopnia naukowego doktora, jak i dla doktorów, którzy prowadzą projekty naukowo-badawcze.

Z kolei obszar pn. „Studiuj w Metropolii” skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów pierwszego roku. Chodzi o organizację inicjatyw naukowych, mających zachęcić do studiowania w GZM, a także realizowania indywidualnych programów kształcenia dla szczególnie uzdolnionych studentów.

Budżet Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki w tym roku wynosi 2 mln zł (Fot. Adobestock - zdj. ilustracyjne)

Następne nabory będą ogłaszane w zależności od dostępnych środków

- Trwający obecnie lutowy nabór wniosków o dofinansowanie jest pierwszym z zaplanowanych w 2023 roku. Kolejne terminy to kwiecień, czerwiec oraz wrzesień br. Nabory te będą ogłaszane w zależności od dostępnych środków finansowych - informuje GZM.

Zgodnie z regulaminem Funduszu, każda dotacja musi zostać wydana i rozliczona w ciągu jednego roku kalendarzowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Ewentualne oszczędności wracają do łącznej puli dostępnych w ramach Funduszu środków. Budżet programu na lata 2023-2024 wynosi około 3,8 mln zł.

Szczegóły dotyczące lutowego naboru projektów - na stronie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

