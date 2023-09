Historycy, poloniści, fizycy. Nauczyciele przenoszą się do sieci

Kanały historyczne, językowe czy proponujące powtórki do egzaminów - w internecie mnożą się treści edukacyjne, a na krok w tym kierunku decyduje się coraz więcej nauczycieli. Wśród internetowych twórców są już historycy, matematycy, fizycy i poloniści.

- Szkoła się zmienia, świat się zmienia, internet jest jedną z takich przestrzeni, które można, a czasem nawet trzeba wypełniać. Bo kto ma szerzyć wiedzę i ją rozpowszechniać, jeśli nie nauczyciele, czyli osoby, które są do tego wyedukowane i do tego przeznaczone? - mówi Piotr Małecki, historyk i twórca internetowy.

Potencjał nauczycieli w sieci potwierdzają liczby. Najpopularniejsze kanały edukacyjne mają milionowe wyświetlenia i subskrypcje sięgające kilkuset tysięcy.

- Każdy z nas ma w ręku dostępną wiedzę całej ludzkości, ale nie potrafi z niej korzystać - mówi założyciel i szef Laboratorium Pana Korka Michał Szydłowski.

Pandemia i jej konsekwencje sprawiły, że w 2020 roku każdy, kto zajmuje się edukacją, musiał przenieść się do sieci. Choć dla niektórych nauczycieli początki nauczania przez internet nie były łatwe, wielu z nich poczuło się w sieci jak ryba w wodzie. Widać to po rosnącej wciąż liczbie nauczycieli, którzy decydują się zostać internetowymi twórcami.

Wśród kanałów edukacyjnych znajdziemy zarówno te poświęcone historii, nauce języków obcych, jak i prezentujące powtórki przed egzaminami czy tłumaczące skomplikowane problemy matematyczne.

- To naturalna droga rozwoju - mówi Piotr Małecki, historyk i twórca kanału "Powojnie". W marcu 2020 roku, kiedy pandemia COVID-19 rozszalała się w Polsce na dobre, a ludzie zostali zamknięci w swoich czterech ścianach, postanowił nagrać kilka filmów na temat tego, co interesuje go najbardziej, czyli o historii świata po 1945 roku. Obecnie jego kanał na YouTubie ma ponad 170 tysięcy subskrybentów.

Internet to miejsce, w którym współczesna edukacja musi być obecna

- YouTube, media społecznościowe powinny być wykorzystywane w edukacji, bo dla młodych ludzi to jest ich naturalny język komunikacji. Młodzi ludzie na co dzień korzystają między innymi z telefonów komórkowych; kiedy ja byłem w ich wieku, nie było takich narzędzi. To pokazuje, jak bardzo świat przyspieszył, jak bardzo się zmienia i z jakich narzędzi można współcześnie korzystać, aby być w lepszych relacjach z młodymi ludźmi, z uczniami, z osobami, które teraz się edukują - zapewnia Małecki.

I dodaje: - Nauczyciel to osoba, która posiada jakąś osobowość i ta osobowość może zostać dobrze sportretowana również w takim serwisie jak Youtube. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na siebie, jakiś pomysł na kanał, to powinien z tego korzystać, powinien korzystać z własnych zasobów, bo zwłaszcza wśród nauczycieli są one duże.

Najpopularniejsi nauczyciele na polskim YouTube

Wśród najpopularniejszych polskich nauczycieli wymienić tu należy z pewnością Arenę Witt, nauczycielkę języka angielskiego, która prowadzi kanał "Po cudzemu", gdzie udowadnia, że nauka języka nie musi być ani nudna, ani trudna.

Innym popularnym wśród uczniów kanałem edukacyjnym jest należący do dyplomowanej nauczycielki języka polskiego oraz egzaminatorki kanał "Wiedza z wami". Jego autorkę, panią Joannę, śledzi ponad 200 tysięcy osób, a filmy, w których tłumaczy środki stylistyczne, językowe, lektury oraz motywy literackie mają po kilka milionów wyświetleń.

Pandemia i jej konsekwencje sprawiły, że w 2020 roku każdy, kto zajmuje się edukacją, musiał przenieść się do sieci (Fot. Pixabay)

Internetowi nauczyciele to dla uczniów często ostatnia deska ratunku

- Nie jestem przekonany, że kanały edukacyjne i ogólnie treści edukacyjne w różnej formie (rolki, TikTok, podcasty) są na młodzieżowej top liście. W większości przypadków korzystanie z treści edukacyjnych w internecie ma miejsce przed sprawdzianem czy przy okazji odrabiania pracy domowej. Zatem jest to łatwo dostępna dla uczniów deska ratunkowa - tłumaczy w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl laureat nagrody Popularyzator Nauki, założyciel i szef Laboratorium Pana Korka Michał Szydłowski.

Choć jego zdaniem to nie uczniowie, którzy mają potrzebę poszerzenia horyzontów i wyjścia poza podstawę programową, najczęściej zaglądają na kanały edukacyjne, a właśnie ci szukający pomocy, jest zdecydowanym zwolennikiem popularyzowania nauki w sieci.

- Ta forma ma przede wszystkim praktycznie nieograniczone możliwości dotarcia do młodych ludzi, którzy urodzili się z telefonem w dłoni. Rozwój technologii wspomagającej ciekawą publikację wideo (programy do montażu, efekty kluczowania tła, sztuczna inteligencja) daje nam narzędzie o ogromnym potencjale twórczym. Bogate w treści i atrakcyjne w formie wideo może zarazić nauką nawet tych uczniów, którzy szkołę „odbębniają”. Platformy społecznościowe dają możliwość interakcji i niejako prenumeraty treści naukowych (subskrypcje, lajki, komentarze) - tłumaczy Szydłowski i dodaje, że tym, czego młodzi ludzie szukają w sieci, jest najczęściej alternatywa dla obecnych metod nauczania.

- Młodzi ludzie szukają alternatywy dla skostniałego, sięgającego XIX wieku systemu nauczania, gdzie podstawa programowa tworzona jest przez „ekspertów", którzy nie mają pojęcia, jak się prowadzi lekcje w XXI wieku. Uczeń wychodząc z murów szkoły, wraca do, jego zdaniem, rzeczywistości. Szkolne lekcje, które w zdecydowanej większości nie uczą myślenia i „łączenia kropek”, są traktowane jako zło konieczne - stwierdza.

W jego opinii ci bardziej świadomi uczniowie szukają nowoczesnych metod zdobycia wiedzy, a smartfon czy tablet są ich naturalnym pierwszym wyborem. - To oczywiście niesie za sobą ryzyko podbijania fake newsów i innych niebezpiecznych treści. I tu znowu wracamy do polskiej szkoły, która nie uczy szukania i weryfikowania informacji z internetu. Każdy z nas ma w ręku dostępną wiedzę całej ludzkości, ale nie potrafi z niej korzystać - mówi Szydłowski.

